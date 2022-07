Punk soi Puntala-rockissa perjantaina kahden vuoden tauon jälkeen – #punkstoo-liikkeen ansiosta häirintään puututaan nyt järein ottein

Legendaarinen Puntala-rock järjestään Lempäälässä tulevana viikonloppuna. Perjantai-illan kruunaa kotimainen Wasted, lauantaina espanjalainen Irreal ja isobritannialainen Cress. Järjestäjä Mikko Koivuluoma kertoo, kuinka tapahtuma järjestetään koronan ja häirintäkohun jälkeen turvallisesti.

Puntala-rock järjestetään luonnon helmassa, kilometrien päässä Lempäälän keskustasta. Kuva on otettu tapahtumassa vuonna 2016.

Aamulehti

Punk pärähtää soimaan Lempäälässä perjantaina Puntala-rockissa. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen koronakurimuksen jäljiltä. Puntalan ohjelma- ja talousvastaavaa Mikko Koivuluomaa jännittää.

”On kiva päästä järjestämään, mutta toisaalta mietin, että mitähän tästä tulee. Tuleeko ihmisiä, miten kaikki toteutuu ja niin edelleen. Kaksipiippuinen juttu, Koivuluoma pohtii.

Festivaali sijaitsee kymmenen kilometriä Lempäälän keskustasta. ”Festarialue on luonnon helmassa ja järven rannalla. Uimaan pääsee kontrolloidusti, eli järjestyksenvalvojat päästävät tietyn määrän kerralla uimaan”, Koivuluoma kertoo.

Mikä? Puntala-rock Vuosittain Lempäälässä järjestettävä punkfestivaali. Tänä vuonna Puntalaa juhlitaan 29. ja 30. heinäkuuta. Järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1982 ja satunnaisesti 1980-luvulla. 1990-luku oli taukoa. Nykyinen porukka eli Lempäälän karuselli on järjestänyt Puntala-rockin 2000-luvun alusta lähtien.

Rannassa on Punaisten Ristin ensiapupiste. Tapahtumassa on kaksi lavaa, Nurmilava ja Mökkilava. Ulkopuolisia ruokamyyjiä on muutama.

Koivuluoma muistaa olleensa Puntalassa paikalla vuosina 1989 ja 1990. ”Onhan sieltä muistoja jäänyt, mutta tuskin ne ovat merkittäviä kenellekään muille kuin itselleni.”

Ulostulot punkstoo-instagramtilillä koskien punkskenen seksuaalista väkivaltaa, ahdistelua, misogyniaa ja muuta epäasiallista käytöstä olivat järkyttävää luettavaa Puntalan järjestäjien mielestä, he kirjoittivat vuonna 2021.

#Punkstoo

Taustalla varjostaa heinäkuussa 2021 alkanut somekampanja #punkstoo. Järjestäjät puuttuvat nyt häirintään järein ottein. Heti kun punkskenen hyväksikäyttötapaukset tulivat ilmi, Puntalan järjestäjät kirjoittivat:

”Viime päivien ulostulot punkstoo-instagramtilillä koskien punkskenen seksuaalista väkivaltaa, ahdistelua, misogyniaa ja muuta epäasiallista käytöstä ovat olleet järkyttävää luettavaa. Osa jaetuista kokemuksista on koskenut Puntalassa tapahtuneita raiskauksia, ahdisteluja ja muita väärinkäytöksiä.”

Mitä? Häirinnän estäminen Puntala-rockissa kiertää tänä vuonna häirintäyhdyshenkilöitä, jotka tunnistaa vaaleanpunaisista liiveistä. Toiminnasta vastaa Kohti turvallisempia tiloja -kollektiivi, joka on kouluttanut Puntalan henkilökuntaa. Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä, jos kohtaa häirintää, ahdistelua tai niiden uhkaa. Yhteydenotot numeroon +358 41 472 4763. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa festarialueella perjantaina klo 19–01 ja lauantaina klo 13–01.

Tapahtumassa kiertää pinkkiliivisiä häirintäyhdyshenkilöitä, joille voi soittaa tai mennä juttelemaan, jos kohtaa minkäänlaista ahdistelua.

Tappeluita Puntalassa ei juurikaan ole ollut, Koivuluoma kertoo. ”Pitissä tulee usein loukkaantumisia, mutta se kuuluu tietyllä tavalla asiaan. Kun menee pittiin, on oltava tietoinen riskeistä.”

Rento meno

Puntala-rock järjestetään talkoovoimin. Esimerkiksi Hollannista tulee joka vuosi rakennusporukka. ”Heitä taitaa olla kuusi tai seitsemän. Hekään eivät hyödy rahallisesti, vaan tulevat tänne hommiin.”

Ulkomaisia bändejä saapuu kymmenkunta. Koivuluoma soittaa Valse Triste -yhtyeessä ja tuntee useita bändien jäseniä. Siksi hän arvelee olevansa jäävi antamaan musiikkitärppejä. ”Perjantaina Nurmilavalla soittaa ainakin suomalainen Wasted. Se on takuuvarmasti hitti.”

Wasted soittaa perjantaina Nurmilavalla, kolumbilalainen Primer Regimen Mökkilavalla. Lauantaina illan kruunaa espanjalainen Irreal ja isobritannialainen Cress.

Lippuja saa vielä ovelta, jos ei ole ehtinyt ostaa omaansa. Mutta miksi Puntalaan kannattaa tulla?

”Hyvä musiikki ja rento meininki”, Koivuluoma toteaa.