Mäntän musiikkijuhlat avaava Ossi Tanner viettää ainakin kaksi seuraavaa vuotta New Yorkin kuuluisassa Manhattan School of Music -korkeakoulussa.

Aamulehti

Välähdys viiden vuoden takaa Tampereen konservatorion salista. Ossi Tanner, 20, soittaa Ludwig van Beethovenin Appassionata-sonaattia Tampereen pianokilpailussa. Suurenmoisesti.

Näin Aamulehti sen tiivisti: Tannerin soitossa ei ollut jälkeäkään oppilasmaisuudesta, nyt mentiin nuottien tuolle puolen. Ja syvälle! Nuori superlahjakkuus pani pianon laulamaan, kuiskaamaan, myrskyämään, kaipaamaan ja tarinoimaan.

Se oli kilpailun välierä, josta helsinkiläinen Tanner ponkaisi finaaliin ja lopulta kilpailun voittoon. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Lukemattomia soolokonsertteja, solistitehtäviä orkestereissa, kamarimusiikkia ja opiskelua.

”Konsertoiva urani käynnistyi Tampereen kilpailusta. Kilpailuvoitto osui hyvään aikaan, sillä konserttitarjoukset laittoivat harjoittelemaan. Liikaa vapaa-aikaa ei jäänyt. Siinä piti rakentaa iso määrä ohjelmistoa”, kertoo nyt 25-vuotias Tanner, joka avaa soolokonsertillaan Mäntän musiikkijuhlat 2. elokuuta Gösta-museon Kivijärvi-salissa.

Ossi Tanner kukitettuna Tampereen pianokilpailun finaalin jälkeen Tampere-talossa keväällä 2017.

Pian kisavoittonsa jälkeen Tanner lähti opiskelemaan Pariisin konservatorioon Sibelius-Akatemian vaihto-oppilaana. Kaksi viime vuotta hän on keskittynyt opintoihinsa Sibelius-Akatemiassa. Opintoja vauhditti koronaepidemia, joka toi Tannerin kannalta onnekkaasti Suomeen New Yorkin Julliard Schoolin professorina pitkään toimineen Matti Raekallion. Huippuopettaja ja huippuoppilas kohtasivat Helsingissä. ”Raekallion opetuksessa pianistinen osaamiseni on mennyt hurjasti eteenpäin”, Tanner sanoo.

New York kutsuu

Nyt Ossi Tanner on taas uuden kynnyksellä. Maisteriopinnot ovat viittä vaille valmiit Sibelius-Akatemiassa, mutta hän ei suinkaan koe olevansa muusikkona ”valmis”. Opinnot jatkuvat syksystä lähtien ainakin kaksi seuraavaa vuotta New Yorkin kuuluisassa Manhattan School of Music -korkeakoulussa. Talon piano-osastoa johtaa Marc Silverman. Opettajakuntaan kuuluvat muiden muassa myös Yefim Bronfman, Horacio Gutiérrez ja Olga Kern.

”Halusin hakea jatko-opintoihin nimenomaan Yhdysvaltoihin. Kysyin Matti Raekalliolta suosituksia hyviin paikkoihin ja hyville opettajille. Sitten löytyi tällainen ratkaisu”, Tanner kertoo. ”Teen myös siellä maisteritutkinnon, jossa keskityn täysin pianonsoittoon.”

Arvostettuun opinahjoon pääseminen oli kuukausien projekti. ”Lähetin joulukuussa esikarsintanauhat, jotka tein Helsingissä. Sitten helmikuussa matkustin New Yorkiin pääsykokeisiin. Itse pääsykoe oli tosin yllättävän lyhyt, sillä se kesti vain noin 15 minuuttia. Kun palasin majapaikkaani ja avasin sähköpostin, olin jo saanut viestin sisäänpääsystä.”

Tieto opintopaikasta aiheutti kiireen käytännön järjestelyjen kanssa. ”Vaikeinta oli rahoituksen saaminen. Pelkästään lukukausimaksu on 50 000 dollaria vuodessa. Olen saanut 20 000 euron stipendin Thanks to Scandinavia -säätiöltä. Lisäksi koulun myöntämä stipendi kattaa lähes kokonaan loput lukukausimaksusta.”

Oliko New Yorkin kuuluisin musiikkioppilaitos Juilliard School missään vaiheessa mielessä? ”Oli, mutta sinne ei ollut sopivaa kontaktia. Olisin ehkä hakenut sinne, jos Raekallio olisi jatkanut siellä opettajana, mutta hän jäi eläkkeelle.”

Uutuus Mäntässä

Mäntän musiikkijuhlilla Ossi Tanner esittäytyy klassikoiden ja uuden suomalaisen musiikin tulkkina. Klassikkoteoksia ovat Beethovenin E-duuri-sonaatti op. 109 ja Frederik Chopinin B-molli-sonaatti. Niiden lisäksi ohjelmassa ovat Magnus Lindbergin Piano Jubilees ja Robert Ruoholan upouusi pianosonatiini Sade, joka saa Mäntässä kantaesityksen.

”Olemme opiskelleet Robertin kanssa Sibelius-Akatemiassa samaan aikaan. Hän laittoi kerran viestiä, että kiinnostaisiko tehdä yhteistyötä Mäntän musiikkijuhlilla. Kappale valmistui muutama viikko sitten. Musiikissa on jälki-impressionismin piirteitä, mutta myös minimalismia. Robert on itse pianisti, joten teos istuu hyvin käsille.”

Mitä ja missä? Mäntän musiikkijuhlien tärpit Tiistai 2.8. Ossi Tanner, piano. Gösta-museo klo 18.30. Keskiviikko 3.8. Ian Bostridge, tenori, Saskia Giorgini, piano. Schubertin laulusarja Winterreise. Gösta-museo klo 18.30. Torstai 4.8. Angela Hewitt, piano. Mozart, Bach, Brahms. Gösta-museo klo 18.30. Perjantai 5.8. Olli Mustonen, piano. Prokofjevin sonaatteja. Gösta-museo klo 18.30. Lauantai 6.8. Yulianna Avdeeva, piano. Chopin, Rahmaninov ym. Gösta-museo klo 13. Seong-Jin Cho, piano. Händel, Brahms, Schumann. Gösta-museo klo 18.30.

Beethovenin intiimiä ja herkkää myöhäissonaattia Tanner pitää tällä hetkellä lempisonaattinaan. Hänellä on tästä sonaatista kaksi merkittävää kuuntelukokemusta. Toinen tapahtui muutama vuosi sitten Sibelius-Akatemialla, jossa yhdysvaltalainen pianistilegenda Richard Goode oli opettamassa.

”Kun hän istui pianon ääreen ja soitti näytteeksi ensimmäiset tahdit, hänen soittonsa kosketuksen herkkyys oli todellinen ahaa-elämys. Tajusin, että haluan tavoitella omassa soitossani tuontapaista kosketusta.”

Toinen esikuvallinen kokemus oli Paul Lewisin tulkinta Mäntän musiikkijuhlilla vuonna 2014. ”Silloin huomasin, että Beethoven myöhäisistä sonaateista tahdon jonakin päivänä soittaa ensimmäisenä juuri tätä teosta.”

Oma festivaali

Ossi Tannerin kesään kuuluu Mäntän jälkeen vielä Helsingin Ritarihuoneella elokuussa järjestettävä kamarimusiikkifestivaali Kamarikesä, jonka taiteelliseen johtajistoon hän kuuluu yhdessä klarinetisti Klaara Vasaran ja viulisti Abel Puustisen kanssa. ”Festivaalin suunnittelu ja taiteellinen tuottaminen on ollut hurjan kiinnostavaa.”

Ja elokuun lopulla edessä on muutto New Yorkiin, joka on musiikin opiskelijalle antoisa paikka. Tanner innostuu kuullessaan, että New Yorkin filharmonikkoja johtaa ensi kaudella valtava joukko suomalaisia kapellimestareita, muiden muassa Santtu-Matias Rouvali. ”Tuo on fantastinen uutinen, nyt voin kärkkyä vapaalippuja konsertteihin”, hän virnistää.