Rockmusiikin jättiläinen Deep Purple esiintyy Hakametsän jäähallin parkkipaikalla torstaina 28. heinäkuuta. Ian Gillanin mielestä suomalaiset ovat ihmisiä, joilla vaikuttaa aina olevan jokin salaisuus.

Raskaimman sarjan rocklegenda Ian Gillan, 76, vastaa puhelimeen Lörrachin kaupungissa Lounais-Saksassa.

”Ainakin luulen niin”, Gillan sanoo. Deep Purple on heinäkuussa ylitellyt Keski- ja Länsi-Euroopan maiden rajoja kuin kalevalainen puistotietä. Yhtye on soittanut miltei vuorovedoin Ranskassa ja Saksassa, piipahtaen välillä myös Sveitsissä ja Itävallassa.

Deep Purple on soittanut pelkästään heinäkuussa jo 15 keikkaa. Suomen-reissu nostaa lukeman kahdeksaantoista. Tampereen jälkeen yhtye käy peräkkäisinä päivinä vielä Pietarsaaressa ja Keravalla.

Onko Gillanin iällä ja kilometreillä varustetulle artistille enää mitään merkitystä, missä maassa tai kaupungissa esiintyy?

”Kauan sitten paikoilla oli luonne-eroja. Esimerkiksi latinalaisissa maissa yleisö oli äänekkäämpi ja ilmeikkäämpi, kun taas pohjoisessa ihmiset olivat hiljaisempia ja varautuneita. Vuosien kuluessa tämä on pitkälti tasoittunut”, Gillan sanoo.

”Emmepä me keikkapaikan lisäksi paljoa näe. Hotellin ja lentokentän.”

Yhtye Deep Purple Lontoossa vuonna 1968 perustettu rockyhtye. Luetaan perinteisesti yhdeksi raskaan rockin ”kolmesta suuresta” yhtyeestä: kaksi muuta ovat Led Zeppelin ja Black Sabbath. Tunnetaan muun muassa hiteistään Smoke on the Water (1972), Highway Star (1972) ja Perfect Strangers (1984). Alkuperäiset jäsenet: Rod Evans, Ritchie Blackmore, Nick Simper, Jon Lord ja Ian Paice. Lukuisia jäsenmuutoksia läpi vuosien. ”Klassisena” voidaan pitää vuosien 1969–1973 ja 1984–1989 kokoonpanoa Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jon Lord ja Ian Paice. Nykyiset jäsenet: Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice ja Don Airey. Kitaristina vuodesta 1994 toimineen Steve Morsen tiedotettiin viime viikolla jättävän yhtye pysyvästi, sillä hänen vaimonsa sairastaa syöpää. Simon McBride on tuurannut Morsea keväästä asti.

Ian Gillan ja Steve Morse vuonna 2009.

Settilista

”Vuodessa on ollut alamäkensä”, Gillan sanoo Steve Morsen tilanteeseen viitaten, ”mutta kiertue on ollut loistava.”

Yli 70-vuotiaiden muusikoiden esiintymistahti kuulostaa jo sellaisenaan hurjalta, mutta Deep Purple ei ole tyytynyt jatkamaan olemassaoloaan vain keikkailemalla. Yhtye on julkaissut viiden vuoden sisään kaksi studioalbumillista omaa uutta musiikkia ja yhden coverlevyn.

Studioalbumeja on nyt kaikkiaan 22. Merkittävin niistä on tasan 50 vuotta sitten ilmestynyt Machine Head. Millaista on laatia keikoille settejä, kun uutta soitettavaa syntyy tasaista tahtia, mutta suuren yleisön eniten odottamien kappaleiden lista ei ole muuttunut vuosikymmeniin?

”Olemme aina yrittäneet sisällyttää keikkoihin uusia kappaleita, koska ne vanhatkin olivat joskus uusia. Jostain pitää aloittaa. Mutta se on vuosien saatossa ollut hyvin vaikeaa. Olemme yleensä soittaneet paria kolmea kappaletta uusimmalta albumilta, ja sitten ne ovat asteittain haihtuneet”, Gillan kertoo.

Yhteistyö Bob Ezrinin kanssa on kuitenkin Gillanin mielestä muuttanut asian. Muun muassa Alice Cooperin ja Kissin tuottajana meritoitunut Ezrin on tuottanut Deep Purplen levyt vuodesta 2013 asti.

”(Tältä ajalta) meillä on lauluja, jotka ovat solahtaneet show’n ehdottoman kauniisti. Uncommon Man (2013), No Need to Shout (2020) ja Nothing at All (2020) ovat saaneet fanien hyväksynnän.”

Uusi suosikki

Nothing at All on samalla Gillanin oma suosikki Deep Purplen kappaleista kautta aikojen. Se on When a Blind Man Criesin ohella tunteikkain kappale, jota Gillian on Deep Purplen kanssa esittänyt.

Kappale kertoo, miten maapallolla menee.

And the junk that sails our seven seas / Is very nearly up to my knees / But the platitudes and pleasantries / Keep saying it's nothing at all

”Minun jumalani on luontoäiti. Kappaleen viesti on voimakas, mutta ei yliampuva, sen voi esittää kieli poskessa. Tämän laulaminen on minulle hyvin liikuttavaa.”

Vanha hitti

Kun nyt yksittäisten kappaleiden tasolle laskeuduttiin, on kysyttävä myös, mikä on Gillanin suhde 50-vuotiaaseen Smoke on the Wateriin.

”Fantastinen”, Gillan sanoo, ”se on tositarina, voimakas kokemus, ja aina hauska soittaa.”

Kitarariffistään kuuluisan kappaleen sanat ovat peruja joulukuulta 1971, jolloin Montreaux Casino paloi maan tasalle Frank Zappa and the Mothers of Inventionin keikan aikana. Deep Purple oli paikalla, koska heidän oli ollut tarkoitus tehdä kasinolla äänityksiä.

Gillan kertoo käyneensä kappaleesta keskusteluja oopperalaulaja Luciano Pavarottin (1935–2007) kanssa.

”Pavarotti on sanonut olevansa kateellinen, koska minä laulan Smoke on the Waterin joka ilta hieman eri tavalla. Pavarottin piti laulaa kuuluisat kappaleensa aina identtisesti, tai fanit ja kriitikot olisivat ristiinnaulinneet hänet.”

Gillan ei ole koskaan ajatellut, että hitti olisi aika laittaa telakalle. ”Kun kappale on niin kuuluisa, ja yleisö lähtee siihen mukaan, se on aina ilon aihe. Olen siitä hyvin ylpeä.”

Smoke on the Water ei ole koskaan käynyt Ian Gillanin mielestä tylsäksi.

Loppua ei näy

Deep Purple on esiintynyt Suomessa noin 30 kertaa, viimeksi Helsingin jäähallissa marraskuussa 2017.

Gillanin mielestä suomalaiset ovat ihmisiä, joilla vaikuttaa aina olevan jokin salaisuus: ”Klassinen esimerkki on Kimi Räikkönen. Aina kun hän puhuu, tuntuu kuin hän kertoisi sisäpiirivitsiä vain itselleen.”

Helsingin jäähallissa kuultu keikka oli osa vuonna 2019 päättynyttä The Long Goodbye -kiertuetta. Gillan kertoo yhtyeeseen kohdistuneen tuolloin paljon painetta. Kun kiertueen nimeää pitkiksi jäähyväisiksi, ei ole yllättävää, että jokaisessa haastattelussa kysytään lopettamisesta.

Nyt käynnissä olevan kiertueen nimi Whoosh! ei herätä samoja ajatuksia, eikä Gillankaan anna syytä kysyä, onko auringonlasku jo näköpiirissä.

”(Deep Purplen) tämänhetkiset suunnitelmat ylettyvät yli kolmen vuoden päähän. Ensi vuosi on jo täyttymässä. Meillä on paljon energiaa tällä hetkellä.”

Hyvin pitkät jäähyväiset, siis.

”Tosiaan.”

Deep Purple in Concert Hakametsän jäähallin parkkipaikalla 28. heinäkuuta. Deep Purple esiintyy kello 21.30. Tapahtumassa esiintyvät lisäksi Uriah Heep, Accept, Nestor ja Andy McCoy.