Kun tamperelainen Ville-Veikko Airaniemi ensimmäisen kerran kuuli Arpan musiikkia, hän mietti heti, miten pääsisi mukaan bändiin – nyt hän on kovassa nosteessa olevan yhtyeen kitaristi

Muusikko Ville-Veikko Airaniemi on viettänyt elämänsä keikkakesää. Ruisrockin, Provinssin ja Ilosaarirockin sijaan esiintymiset erilaisissa, eri kokoisissa ja eri profiilin paikoissa ja tapahtumissa ovat jääneet kitaristin mieleen enemmän.

”Hyvä yleisö, Ville-Veikko Airaniemi! Tampereelta”, ilmoittaa Aaro Airola kitarasoolon jälkeen ja yleisö hurraa.

Airolan johtama ja hurjassa nosteessa oleva Arppa on yksi viime aikojen puhutuimmista ja arvostetuimmista suomalaisyhtyeistä. Arpan viime syksynä ilmestynyt Kinovalon alla oli yksi vuoden ylistetyimmistä albumeista.

Nelihenkisen yhtyeen kaunis folksävytteinen poprock ja improvisaatioon perustuvat esiintymiset ovat hurmanneet myös loppuunmyydyillä keikoilla, joissa Airola ei unohda ilmoittaa, mistä bändin korkeakoulutetut huippumuusikot ovat kotoisin – Helsinki, Haapavesi, Tampere.

Usein ilmoitetaan myös kotikadut. Ville-Veikko Airaniemen kotikatu on Petsamossa sijaitseva Mutkakatu, jonka omenapuiden suojissa on kasvanut taitava, monipuolinen, persoonallinen ja erilaisista äänistä kiinnostunut kitaristi.

”Olen kiinnostunut siitä, miten kitarasta saa sellaista ääntä, mikä ei kuulosta kitaralta, ja toisaalta myös sellaista ääntä, mikä kuulostaa. Erilaiset soundit kiinnostavat. Bändikontekstissa vielä sillä tavalla, että ne palvelevat biisiä ja sen kertomaa tarinaa”, Airaniemi pohtii.

Kuka? Ville-Veikko Airaniemi Syntynyt 18.11.1994 Kangasalla. Asuu nykyään Helsingissä, mutta asunut suurimman osan elämästään Petsamossa Tampereella. Kävi 1.–2. luokat Tammelan koulussa, 3.–6. luokat musiikkiluokalla Pellervon koulussa, yläkoulun Sampolassa ja lukion Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Opiskeli Tampereen konservatoriossa klassista kitaransoittoa ja lukioikäisenä Pirkanmaan musiikkiopistossa pop/jazz-kitaransoittoa. Koulutus: Muusikko (AMK, sähkökitara, Metropolia-ammattikorkeakoulu). Perhe: Äiti ja isä. Lempikitaristit: Jarmo Saari, Timo Kämäräinen, Teemu Viinikainen, Marzi Nyman, Daniel Lanois. Haaveilee siitä, että saisi soittaa ja tehdä musiikkia mahdollisimman pitkään. Suosikkibiisi Arpan kappaleista: Kinovalon alla.

Arpan lisäksi Airaniemi soittaa myös Mikael Gabrielin bändissä ja Tampereen Työväen Teatterissa erinäisissä projekteissa. Airaniemellä on myös Anakonda Shark -niminen yhtye ja hän tekee erilaisia keikkoja myös freelancerina.

Haaveili salaa pääsystä mukaan

27-vuotias Airaniemi liittyi Arppa-yhtyeeseen vuonna 2019. Bändissä oli tuolloin Airolan lisäksi rumpali Okko Saastamoinen ja basisti Antti Ahoniemi. Kolmikko oli jo nauhoittanut ensimmäiset kappaleet, Helsingin hulinan ja Vartiovuoren. ”Kuulin nuo kappaleet ja muistan ajatelleeni, että ei hitto, nyt kuulostaa hyvältä, mitenköhän tähän bändiin pääsisi soittamaan”, Airaniemi muistelee.

”En kuitenkaan sanonut mitään kenellekään, tykkäsin vaan tosi paljon siitä musiikista ja mietin, onkohan heillä kitaristia vai tarvitsevatkohan he kitaristia.”

Selvisi, että kyllä tarvitsevat. Airaniemen Airolalle vinkkasi Saastamoinen. Airola ja Saastamoinen pohtivat asiaa yhdessä.

”Jompi kumpi oli sanonut, että ’kun ei se kuitenkaan oo ihan sama, kuka sen kolmisoinnun siihen raapaisee’”, Airaniemi nauraa.

Airaniemi ja Airola suuntasivat seuraavaksi kahville ja turisivat musiikista. ”Hyvin pian huomattiin, että tässähän voisi olla jotain perää. Tultiin hyvin juttuun.”

Airaniemen juuret ovat klassisessa kitarassa. ”Olisin halunnut soittaa rumpuja, mutta vanhempani totesivat, että niistä lähtee liian luja ääni. Sitten kävin konservatoriolla kitarantunneilla lukioon asti. Yläkoulussa alkoi sitten kiinnostaa sähkökitara ja 15-vuotiaana hurahdin siihen ihan oikeesti.”

Kiireinen keikkakesä

Arppa on viettänyt kiireistä kesää, jossa keikkoja on ollut jo muun muassa Provinssissa, Ruisrockissa ja Ilosaarirockissa. Perjantaina vuorossa on Qstock Oulussa, Elokuussa puolestaan Flow-festivaali Helsingissä.

”Keikkakesä on maistunut hyvältä. On ollut mahtavia keikkoja ja päästy soittamaan paljon erilaisia tapahtumia. On ollut noita isompia festareita, mutta on myös ollut paljon pienempiä tai ainakin eri profiilin tapahtumia kuten vaikkapa Haapavesi Folk.

Vaikka suurin osa muusikoista varmasti haaveilee pääsystä kotimaan suurimmille festareille, Airaniemi sanoo, että ”eipä se yhtään sen erikoisemmalta tunnu.”

”Sellainen havainto tästä kaikesta on, että ei se soittaminen siitä miksikään muutu, olipa paikka mikä tahansa. Tuossa porukassa on niin rakkaita ystäviä ja se varsinainen tekeminen tapahtuu kuitenkin siinä pienessä porukassa. Mekin pyrimme olemaan aina hyvin lähekkäin lavalla, vaikka lava olisi kuinka iso.

Keikkakesä on pitänyt sisällään monia ikimuistoisia hetkiä. Yhdeksi niistä Airaniemi nostaa viiden päivän keikkaputken, jonka aikana Suomea ajettiin ristiin rastiin.

”Aloitimme Kajaanista Runoviikkojen jatkoklubilta, siitä Puistojuhlaan Jyväskylään, sitten Ruissiin, sieltä Aavastockiin ja sitten vielä Kulttuuriviikoille Ykspihlajaan, josta Arppa on kotoisin. Se on ollut mieleenpainuvaa, ja ehkä siinä juuri se matkanteko ja yhdessäolo kaikkein eniten, mutta toki keikat myös.”

Arppa tosiaankin on yhtye, jonka voi heittää Ruisrockiin, Helsingin jäähalliin, folkfestivaaleille tai runoviikoille. ”On mielettömän siistiä päästä soittamaan kaikille festareille, mutta ehkä niinpäin että on vielä siistimpää päästä soittamaan kaikenlaisissa paikoissa.”

Käänteentekevä hetki menneisyydessä oli mukana olo tamperelaisessa Uusi Päivä -ohjelmassa, jossa Airaniemi näytteli Rasmus Nikkoa.”Se oli sillä lailla merkittävä juttu, että siellä tapasin vähän vanhempia tyyppejä, jotka olivat erinäisissä oppilaitoksissa ja se vahvisti sitä ajatusta, että tässähän voisi olla ideaa kokeilla itsekin. Ja TYK toi valtavan joukon samanhenkisiä ystäviä elämään, sekin oli tärkeä juttu.”

Kaikki maustavat kappaleita

Arppa on julkaissut kaksi albumia, joista viimeisin Kinovalon alla ilmestyi viime syksynä. Tänä vuonna on julkaistu singlet Karuselli, Paha meno Pengerkadulla sekä heinäkuun alussa päivänvalon nähnyt Kartta väärinpäin.

Yhtyeen kappaleet säveltää ja sanoittaa Airola. ”Yleinen kaava on, että sen jälkeen meidän bändin osuus on sovittaa sitä. Välillä on niin, että sanat, soinnut ja melodia eli peruskivi on muurattu, mutta siihen sitten kukin tuo oman juttunsa. Merkittävässä roolissa on myös tuottajamme Väinö Karjalainen, joka on mukana äänityksissä.”

”Ainakin minulle se mahtavin osuus on se, että saa biiseihin omaa kädenjälkeä. Mahtavinta kuitenkin on, että Arpan biiseissä on aina se jokin tunnelma, josta saa aika nopeasti kiinni, että no tähän voisi sopia tuollainen tai tällainen. Ja sitten, kun kolme ihmistä tuo oman levyhyllynsä ja historiansa, niin sitten siinä alkaa olla vaikutteita monesta paikasta.”

Arppa esiintyy Työväen Musiikkitapahtumassa Valkeakoskella lauantaina 30.7.