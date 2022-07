Vaihtoehtomusiikkiin keskittyvä Uusi Tampere järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen – merkittävin muutos aiempaan on uusi paikka

Uusi Tampere järjestetään tänä vuonna pääosin ulkoilmassa, Hiedanrannan Tehdasaukiolla. Festivaalin vastaavan tuottajan mukaan tapahtuma tarjoaa vaihtoehdon sellaisille ihmisille, jotka eivät keskustan tapahtumatarjonnasta niin kauheasti saa irti.

Aamulehti

Musiikki pauhaa viikonloppuna Ratinanrannan lisäksi myös Hiedanrannassa, sillä kahden pandemian aiheuttaman taukovuoden jälkeen Uusi Tampere -festivaali järjestetään jälleen viikonloppuna.

Neljättä kertaa järjestettävän Uusi Tampere -festivaalin merkittävin muutos aiempaan on uusi paikka. Edelliset kolme festivaalia vuosina 2017, 2018 ja 2019 järjestettiin nyt jo puretulla Kuivaamolla, jossa suurin osa lavoista oli sisätiloissa.

”Meidän piti etsiä uusi paikka, joka lopulta löytyi kivenheiton päästä Kuivaamolta. Nyt ollaan Tehdasaukiolla, tämä on tätä samaa vanhaa tehdasaluetta, hyvinkin kauniin rosoinen paikka”, kertoo festivaalin vastaava tuottaja Antti Hietala.

Hietalan mukaan paikanvaihdos tarkoittaa askelta hieman perinteisempään festivaalialueeseen.

”Nyt ollaan ulkoilmassa lähes kokonaan. Täällä on kolme ulkolavaa ja yksi sisällä eli se pyörähti toisinpäin Kuivaamoon verrattuna. Samalla alue on nyt myös vähän isompi. Kuivaamossa oli hyvinkin rajoitettu kapasiteetti, nyt on vähän enemmän tilaa.”

Mikä? Uusi Tampere Kaksipäivänen festivaali, joka keskittyy ajankohtaiseen, monipuoliseen ja laadukkaaseen popmusiikkiin. Järjestetään 22.–23.7. historiansa neljättä kertaa kahden vuoden tauon jälkeen. Tapahtumapaikkana toimii Hiedanrannan persoonallinen tehdasmiljöö osoitteessa Treduntie 1. Perjantain esiintyjiä ovat muun muassa Etran de L’Aïr (NE), 22-Pistepirkko, Arppa, Jukka Nousiainen & Kumppanit, Mara Balls, M, Pambikallio ja Bad Sauna. Lauantaina esiintyy esimerkiksi Scandinavian Music Group, Pariisin Kevät, Linda Fredriksson Juniper, Iris Gold (DK) ja Ada Aik, Louie Blue, Handshaking ja Ty Roxy. Molempina päivinä sisätilojen Verstas-lavalla on viidestä eteenpäin representaatioon liittyviä puheita ja performansseja. Samalla lavalla kahdeksasta eteenpäin esiintyvät vaihtelevat dj:t. Musiikin ja puhesisällön lisäksi festivaali on panostanut ruokatarjontaan, joka on pääosin kasvis- ja vegaaniruokaa. Ruokamyyjiä festivaaleilla ovat Gopal, Katukeittiö Leidi, La Negrita, Slicemonger, Tisle ja Ho Dai.

Vaihtoehto Tammerfestille

Uusi Tampere tarjoaa vaihtoehdon samaan aikaan järjestettävälle perinteisemmälle Tammerfestille. ”Ihan tarkoituksella nämä järjestetään samana viikonloppuna. On tietenkin kivaa, että mitään ongelmaa heidän kanssaan ei ole ollut. Kyllä Tampereella infrastruktuuria riittää useampaankin yleisötapahtumaan saman viikonlopun aikana”, Hietala pohtii.

Hietalan mukaan Uusi Tampere tarjoaa jotakin heille, jotka eivät keskustan tapahtumasta ”kauheasti saa irti”.

”Aika kokeilevaa ja vaihtoehtoista musiikkia täällä on. Se on meidän festivaalin ydinidea, että tarjotaan sellaisia juttuja, joita ihmiset eivät aiemmin ole kuulleet. Ei pelata ihan varman päälle joka välissä.”

Monipuolinen artistikattaus

Uusi Tampere -festivaalin artistikattaus on lupauksen mukaisesti monipuolinen. Mukana on ajankohtaisia ja tuoreita kotimaisia artisteja muutamalla kansainvälisellä vieraalla höystettynä.

Yksi ehdottomasti mielenkiintoisimmista on nigeriläinen Etran de L’Aïr.

”Se on aika upea ja harvinainen näky. Niger on valtiona sellainen että sieltä ei ihan hirveästi ole totuttu artisteja täällä päin kuulemaan. Kyseessä on kuitenkin todella tiukka yhtye, jonka musiikissa yhdistyy progressiivinen rock ja aavikkoblues.”

Hietala vinkkaa myös hip hop -tarjonnasta, johon lukeutuvat muun muassa Yeboyah, tamperelaislähtöinen Kalle Kinos, NCO, Evil Stöö ja Rosa Coste.

”Vaihtoehtoisen indiemusiikin puolelta esimeriksi Sir Liselot ja Jodi Wild ovat kiinnostavia tärppejä.”

Musiikin lisäksi tapahtumassa nähdään myös puhesisältöä. Rare Median kanssa toteutettu Representation Matters -kokonaisuus tarjoaa molempina päivinä otsikon mukaisesti puhetta ja performansseja representaatiosta.