Arvioimme Tammerfestin ensimmäisen päivän – Tehosekoittimen harvinainen keikka oli tervetullutta vastapainoa tutulle tarjonnalle: ”Raikas tuulahdus menneisyydestä, mutta ei ironisesti”

Lämpömittari hiveli 30 asteen lukemaa, kun Tammerfestin ensimmäinen päivä pärähti käyntiin.

Kun Jonne Aaron asteli iltapäivällä lavalle, eturivin paikat oli viety, mutta muuten lavan edustalla oli vielä hyvin tilaa. Aaron kuitenkin otti Tammerfestin ensimmäisen esiintyjän roolin haltuun hyvällä energialla ja myös sopivan itseironisesti.

Jonne Aaron otti Tammerfestin lavan haltuun ensimmäisenä hyvällä energialla ja tunteella, vaikka alueella oli vielä väljää.

”Rauhoittukaa nyt hyvät ihmiset, kohta tarvitaan virkavalta paikalle, kun barrikadit kaatuvat”, Aaron sanoo välispiikin aikana.

Keikan aikana meno on mukavan leppoisa, mutta yleisö nosti tottelevaisesti kätensä aina ilmaan Jonne Aaronin käskystä. Tunnelma kohoaa, ja anniskelualueella etenkin varjopaikat täyttyvät esiintymisen loppua kohden.

Festarikansaa tuli keikan ja päivän edetessä paikalle koko ajan enemmän ja enemmän.

Olavi Uusivirran keikalta ei puuttunut vauhtia

Olavi Uusivirta voisi kantaa pääesiintyjänkin paikkaa, mutta esiintyi nyt melko aikaisessa vaiheessa päivää. Uusivirran vetävä esiintymistaito sekä energinen lavaolemus olivat selkeästi sen verran odotettuja, että useat Tammerfest-kävijät halusivat saapua hyvissä ajoin paikalle kuuntelemaan keikkaa. Olavi Uusivirta muun muassa ryntäilee kitarasoolojen aikaan lavan päästä päähän. Ja heittipä hän yhdessä kohtaa kärrynpyöränkin.

Erityisen ilahduttavaa oli Uusivirran aito ilo ja kiinnostus vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Hän hyppäsi useamman kerran lavalta alas tervehtimään ihmismerta ja heittämään ylävitosia faneille.

Faneille on varmasti upea hetki, kun festarikeikalla pääsee aivan artistin lähelle. Olavi Uusivirta tarjosi tähän montakin tilaisuutta ja kävi tervehtimässä yleisöä aivan vierestä.

Tunnelma kohoaa aina hittibiisien kuten On niin helppoo olla onnellinen ja Kultaa hiuksissa kohdalla. Yleisössä liikkui jo huomattavasti käsiä ilmassa musiikin tahtiin, ja yhteislaulukin kantaoi kauas aina kertosäkeiden aikana.

Keikan lopuksi Uusivirta kutsuu lavalle Sannin, jonka kanssa he esittävät kappaleen Nuori ja kaunis. Sanni ja Olavi Uusivirta toimivat lavalla yhdessä: esitys näyttää ja kuulostaa hyvältä. Lopuksi he pomppivat hirveää vauhtia lähes kilpaa toistensa kanssa.

Sanni laulatti yleisöä paljon

Kun koitti Sannin keikan vuoro, ja Että mitähän vittua -biisi lähti käyntiin, muusikko antoi yleisölle lauluvuoron jo ensimmäisten säkeiden kohdalla. Yleisö oli tätä varten heti valmiina. Yleisö pääsi koko keikan aikana laulamaan paljon Sannin mukana tai hänen sijastaan, mikä oli viihdyttävää, mutta rupesi jossain kohtaa tuntumaan jo hieman kuluneelta.

Sanni esiintyi sydämellä ja tunteella: ”Ei oo mennyt mulla ihmissuhteissa aina kaikki putkeen, ja se on yksi syy, miksi mulla on tämä ura”. Yleisön laulattaminen oli keikalla isossa roolissa, ja festarikävijät ottivat tästä ilon irti.

Sanni otti kuitenkin festarilavan ja eri instrumenttien soiton vahvasti haltuun. Punainen tukka vain hulmusi, kun muusikko otti kaiken irti sähkökitaran soitosta ja rumpujen hakkaamisesta. Sannin taidolle eläytyä ja olla läsnä esiintymishetkessä täytyy antaa myös isot kehut.

Maija Vilkkumaa hyppäsi hamsteripallossa ihmismereen

Maija Vilkkumaa & ystävät oli Aamulehden toimittajien päivän lempiesiintyjä.

Maija Vilkkumaa & Ystävät toivat keikkakattaukseen raikkaan tuulahduksen jotain kaivattua. Konkariartistin vaaleanpunaisin, valkoisin ja mustin röyhelöin koristeltu upea röyhelömekko kiinnitti ensimmäisenä huomion, mutta Vilkkumaa tarjosi upean elämyksen muutenkin kuin pelkällä asullaan.

Vilkkumaan lähes 20 vuotta vanha kappale Ei oli vaikutti olevan yleisön tähänastinen ehdoton päivän biisi yhteislaulun voimakkuuden ja aplodien sekä hurrausten määrän perusteella. Vilkkumaa & ystävät tykittivät lähes tauotta kappaleen toisensa perään, ja näin kovassa helteessä täytyi vain ihmetellä sekä kunnioittaa artistien esityskuntoa.

Kaiken huippuna Vilkkumaa astui ilmalla täytetyn valtavan pallon sisään ja hyppäsi pelottomasti surffaamaan ihmismeren päällä.

Odotettu Tehosekoitin teki paluun

Kaikki nuoretkin tyypit tunnistivat Kaikki nuoret tyypit -kappaleen. Vanhojen rokkareiden esitys ja valoshow eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Aamulehden festaritiimin toimittajat ennakoivat Tehosekoittimen keikan tiivistyvän tällaisiin sanoihin: kova paikka, hämmentävä ja yllättävän odotettu.

Tehosekoitin on viimeksi nähty Tampereella esiintymässä 13 vuotta sitten. Pohdimme muun muassa, miten eri ikäiset ottavat yhtyeen vastaan. Tammerfest on tunnetusti kaiken ikäisten tapahtuma, ja päivän aikana alueella näkikin väkeä aina vauvasta vaariin. Toimitusta jännitti, aiheuttaisivatko Tehosekoittimen kappaleet nuoremmassa yleisössä hämmennystä?

Vastaus tähän kysymykseen: luultavasti jossain määrin kyllä, mutta on varmaa, että show oli silti kaikille viihdyttävä. Kaikkien tuntemien hittien kuten Valonkantaja ja Maailma on sun saivat kaikki laulamaan yhteen ääneen sydämensä kyllyydestä. Hitaampien ja ei-niin-tunnettujen kappaleiden kohdalla yleisö vain kuunteli rauhallisesti, vaikka anniskelualueella bileet eivät pysähtyneet missään vaiheessa.

Kun esitys uhkasi loppua, festarikansa jäi vaatimaan lisää.

”We want more, we want more” kaikui, ja Tehis vastasi. Yhtye jäi soittamaan vielä kappaleet Hetken tie on kevyt ja Pillitä Elli pillitä. Tehosekoitin poistui lavalta tämän jälkeen raikuvien aplodien saattelemana, ja näin Tammerfestin ensimmäinen päivä saatiin päätökseen.

Aamulehden festivaalitiimi tiivistää Tehosekoittimen esityksen seuraavasti: raikas tuulahdus menneisyydestä, mutta ei ironisesti.

