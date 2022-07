Miten varmistetaan, että festivaalit ovat turvallinen ja kiva tapahtuma kaikille? – Tammerfestillä on nollatoleranssi häirinnälle: näin asia hoidetaan käytännössä

Festivaalien yleisen turvallisuuden toteutuminen tarkoittaa myös sitä, että tapahtuma on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa kaikille. Aamulehti kysyi, mihin asioihin tapahtuman järjestäjän pitäisi kiinnittää tässä huomiota ja miten Tammerfest kantaa kortensa kekoon.

Aamulehti

Tammerfest käynnistyi Tampereen Ratinanniemessä torstaina 21. heinäkuuta, ja festivaalia juhlitaan lauantaihin saakka. Tapahtuma on lähes loppuunmyyty, ja paikalle odotetaan kymmeniätuhansia kävijöitä.

”Massatapahtumissa toki aina sattuu ja tapahtuu, mutta turvallisuuteen liittyviä ongelma- tai häirintätapauksia ei ole ollut meillä mitenkään poikkeuksellisen paljon”, Tammefestin turvallisuuspäällikkö Ari Kuusela sanoo.

Paikalla on noin sata järjestyksenvalvojaa.

Tammerfest ilmoittaa muun muassa verkkosivuillaan, että tapahtumassa on nollatoleranssi häirinnälle. Miten häirintään tai syrjintään puututaan käytännössä?

”Monesti riittää, kun molemmat osapuolet otetaan keskusteluun, ja häiritsijälle tehdään selväksi, että käytös ei ole asiallista. Näitä tilanteita on kuitenkin vaikeaa ennakoida isossa tapahtumassa, ja niitä on myös vaikea todeta jälkikäteen.”

Kuuselan mukaan koko henkilökuntaa on ohjeistettu toimimaan häirintätilanteissa. Ohjeistuksen mukaan häirintätapauksista raportoidaan eteenpäin esihenkilöille ja tarvittaessa myös tuotannon puolelle.

Tämän lisäksi häirinnästä voi ilmoittaa täyttämällä häirintälomakkeen Tammerfestin nettisivujen kautta. Tapahtuman vastuullisuusryhmää koordinoiva tuotantopäällikkö ja henkilöstökoordinaattori käsittelevät ilmoitukset luottamuksellisesti. Tarvittaessa tilannetta käydään läpi myös turvallisuuspäällikön ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Viime kädessä asiasta ollaan yhteydessä viranomaisiin.

Millä tavalla häirintää ja syrjintää ehkäistään?

”Yleinen ilmapiiri ja ihmisten valistaminen on ollut sitä, ettei näitä tilanteita sallita. Viesti menee nykyään yllättävän hyvin perille pikkuhiljaa, mutta sitten on niitä, joilla tilanne on niin sanotusti karannut käsistä. Puuttuminen ei ole helppo homma, mutta on hyvä, että sitä tehdään nykyisin.”

Järjestäjän vastuulla yhteisistä pelisäännöistä informointi

Musiikkitapahtumien etujärjestö Livefinin toiminnanjohtajan Jenna Lahtisen mukaan festivaalien häirintä- ja syrjintävapauden takaamisen kannalta on tärkeää, että kaikki järjestäjäorganisaatiossa ovat perehdytettyjä yhteisiin pelisääntöihin ja siihen, miten häirintään tulee puuttua.

Lahtisen mukaan monet festivaalien järjestäjät ovat etenkin viime kesänä esiin nousseen musiikkialan me too -ilmiön myötä palkanneet häirintäyhdyshenkilön, joka muun muassa huolehtii yhdenvertaisuuteen liittyvästä tiedottamisesta sekä yleisölle että henkilökunnalle ja koordinoi sosiaalisen turvallisuuden toteutumista. Häirintäyhdyshenkilö on myös taho, jolle voi raportoida häirintätapauksista matalalla kynnyksellä.

Miten tapahtuman henkilökunnan eli esimerkiksi järjestyksenvalvojien pitää toimia tilanteessa, jossa heille tullaan kertomaan häiritsevästä käytöksestä?

”Heidän pitää tietenkin heti reagoida, ottaa viesti vakavasti ja lähteä selvittämään tilannetta. Henkilökunnalla pitää olla etukäteen tiedossa se prosessi, miten asia etenee, mutta tähän ei ole yksiselitteistä ohjeistusta, vaan se on todella tilannesidonnaista. Tärkeintä on, ettei häirintää kohdannut henkilö koe oloaan sivuutetuksi.”

Myös festarikansalla oma vastuunsa

Lahtinen kehottaa myös festarikävijöitä ottamaan yhteyttä henkilökuntaan, jos huomaavat epäasiallista käytöstä.

”Sosiaalisen turvallisuuden toteutumista ei voi sälyttää ainoastaan järjestäjän vastuulle, vaan jokaisella kävijällä on oma vastuunsa. Monet tapahtumat ovat sitoutuneet nykyään turvallisen tilan periaatteisiin, ja sen eteen on tehty paljon töitä.”

Myös Kuusela muistuttaa kaikkia asiakkaita asiallisesta käytöksestä muita ihmisiä kohtaan.

”Kyllä tapahtumasta tulee hyvä aina, kun asiakkaat ovat tällä fiiliksellä. Tapahtuman järjestämisessä on kuitenkin aina kyse yhteistyöstä myös asiakkaiden kanssa. Jos tulee jotain epäkohtia vastaan, niin asiasta kannattaa kertoa heti reippaasti järjestyksenvalvojalle, niin asiat otetaan hoitoon.”