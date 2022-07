Lippuhuijaukset ovat olleet harvassa korona­rajoitusten purkamisen jälkeen – keikkalipun ostaminen jälki­markkinoilta on silti aina riski

Hassisen Koneen Ratinan-konserttia järjestävässä Fullsteam Agencyssa toivotaan, että keikka- ja festivaaliliput menisivät mahdollisimman suoraan kaupaksi faneille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita musiikkitapahtumista.

Kesän musiikkitapahtumien lipunmyynnissä vallitsee kaksi trendiä. Osa tapahtumista on myyty loppuun jopa yli kaksi vuotta sitten, kun niiden järjestämistä on jouduttu lykkäämään pandemiarajoitusten vuoksi. Osaan tapahtumista liput käyvät kunnolla kaupaksi vasta juuri ennen h-hetkeä, kun ihmiset panttaavat ostopäätöstään viimeiseen asti.

Heinäkuun viimeisenä lauantaina Tampereella järjestettävä Hassisen Koneen stadionkonsertti kuuluu ensiksi mainittuihin. Sinne saa yksittäisiä lippuja enää lähinnä konsertin Facebook-tapahtuman tai Lippu.fi:n jälleenmyyntisivuston kautta.

Konserttia järjestävän Fullsteam Agencyn operatiivinen johtaja Johannes Kinnunen kertoo, ettei loppuunmyydyn tapahtuman lippujen jälleenmyynti näy järjestäjille oikein mitenkään.

”Toki Hassisen Koneen tapauksessa lippuja ei ole nimetty millään tavalla, joten niitä voi periaatteessa kuka tahansa käyttää, ja ne menevät varmaan aika pitkälti eteenpäin lipunostajien omassa vaikutuspiirissä”, hän arvelee.

Lipputrokaus vähissä

Viime kesänä Sisä-Suomen poliisi varoitti ihmisiä lippuhuijareista, jotka myivät loppuunmyydyille kesäfestareille olemattomia lippuja.

Kinnusen mukaan Suomessa trokaaminen ja muu epärehellinen lippukauppa on yleisestikin aika vähäistä, eikä asia ole noussut erityisemmin esiin koronarajoitusten purkamisen jälkeen.

”Se ei ole ollut millään tavalla pinnalla nyt viime aikoina. Monilla tapahtumilla on lipunmyyntihaasteita, niin kuin nyt kesällä on nähty, ja osalla tapahtumista menee tosi hyvin, mutta tällaiset ongelmat eivät ole hirveästi tulleet esille ainakaan sen perusteella, mitä olen kollegoiden kanssa puhunut”, hän sanoo.

Kinnunen painottaa, että hän puhuu asiasta vain Fullsteam Agencyn omien tapahtumien osalta. Ohjelmatoimisto järjestää lukuisten artistien keikkojen lisäksi esimerkiksi Provinssi- ja Sideways-festivaaleja.

”Mitä nyt festivaaleja on ollut tähän mennessä, niin minun korviini on kantautunut meiltä ja kollegoilta, että porteilla on ollut tosi vähän asiattomia lippuja.”

Virallinen on yleensä luotettavin

Epärehellistä lippukauppaa pyritään torjumaan Suomessa monin keinoin.

Virallisista lippukaupoista Tiketti ja Lippu.fi ovat avanneet viime vuosina omat jälleenmyyntipalvelunsa, jossa asiakkaat voivat myydä ja ostaa omia tapahtumalippujaan luotettavasti. Tiketin Liputon- ja Lippu.fi:n Fansale-palveluissa lippujen hinnoille on asetettu yläraja.

Tapahtumajärjestäjät voivat puolestaan asettaa tapahtumiensa lipuille ostorajoitukset. Kinnusen mukaan sellaiset ovat käytännössä kaikissa Fullsteamin tapahtumissa.

”Ne estävät sen, että ihmiset voisivat ostaa ison määrän lippuja ja yrittää myydä niitä hirveällä voitolla. Lähtökohtaisesti toiveemme on, että liput menisivät aina faneille, jotka haluavat nähdä keikat ja käyttää liput suoraan.”

Kinnunen muistuttaa, että lipun ostaminen muualta kuin viralliselta lipunmyyjältä on aina riski. Siksi esimerkiksi sosiaalisen median kautta lippua hankkiessa on viisasta kurkata myyjän profiiliin ja koettaa varmistaa, että profiili vaikuttaa aidolta eikä sitä ole luotu ihan hiljattain.