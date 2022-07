Ravintola-alan tekijäpula vaikuttaa festivaaleihinkin: ”Jos kaljajonoja on enemmän kuin aiemmin, se saattaa johtua siitä, ettei ihmisiä ole saatu töihin”

Tammerfest ja Uusi Tampere ovat saamassa toivomansa määrän työntekijöitä, vaikka etenkin ravintola- ja tekniikkapuolella tekijät ovat olleet tiukassa. Valkeakoskella vahvasti talkoovoimin järjestettävä Työväen musiikkitapahtuma joutuu ostamaan järjestyksenvalvontaa yrityksiltä.

Tammerfestin ennakkojärjestelyt ovat sujuneet tänä vuonna hyvin, ja tapahtumaa päästään rakentamaan sunnuntaina. Tuotantopäällikkö Jonna Myllykankaan mukaan kaikkiin tehtäviin on löytynyt tekijät.

Aamulehti

Suomessa vietetään parhaillaan erittäin vilkasta festivaalikesää.

Musiikkitapahtumien edunvalvontajärjestö Livefin ry laski toukokuussa, että uusia rytmimusiikkifestivaaleja on tänä kesänä ainakin 55 ja koko vuosi ylittänee ennätysvuoden 2019, jolloin festivaaleja oli lähes 400.

Tapahtumasumalla ja pandemiavuosien jälkipyykillä on ollut vaikutusta siihen, että festivaaleille on ollut osin hankalaa saada henkilökuntaa.

Hiedanrannassa 22.–23.7. järjestettävän Uusi Tampere -festivaalin vastaava tuottaja Antti Hietala luottaa, tapahtuma saadaan järjestettyä ilman ”rajuja kompromisseja”. Tapahtuma on saamassa toivotun määrän tekijöitä, vaikka etenkin tekniikan ja ravintolahenkilökunnan löytämisessä on ollut työtä.

”Kaikki, jotka ovat käyneet baareissa sen jälkeen, kun rajoitukset lähtivät alkukeväästä, ovat varmasti huomanneet, että jonot ovat olleet vähän pidempiä kuin muulloin. Se johtuu varmasti siitä, että ihmisiä on ollut vaikea saada töihin ja osa on vaihtanut alaa. Tekniikan puolella on tapahtunut samaa”, Hietala sanoo.

"Yleisesti olisikin mukavaa, että ihmiset muistaisivat kesätapahtumissa käydessään sen, että jos kaljajonoja on ehkä enemmän kuin joskus aiemmin, se saattaa johtua siitä, ettei ihmisiä ole saatu töihin.”

Antti Hietala toivoo, että ihmiset muistaisivat edelleen noudattaa koronavirustartuntojen ehkäisyyn liittyviä ohjeistuksia, kuten vältellä kontakteja sairastuttuaan. ”Jos ajatellaan vaikka, että baarimikkoja altistuu ja sairastuu työympäristössä, ja läheisille työkavereille tapahtuu sama, niin siitä tulee aika iso lovi, jos yhdestä työporukasta jää muutamakin tyyppi pois. Onhan tässä jännitystä ilmassa tämän asian tiimoilta, mutta tällä hetkellä meillä näyttää hyvältä”, hän viittaa Uuden Tampereen henkilökunnan määrään.

Vakiintuneisuus etuna

Uuden Tampereen kanssa yhtä aikaa vietettävän Tammerfestin työntekijätilanne on niin ikään hyvä. Alan tilanne ei ole kuitenkaan jäänyt huomaamatta tapahtumaa järjestävässä Nelonen Media Livessä.

”Toki henkilökunnan saamiseksi on ollut enemmän haasteita kuin aiemmin. Me olemme kuitenkin niin vakiintunut toimija, että saamme ehkä sitä kautta henkilökuntaa vähän helpommin kuin muut”, sanoo tuotantopäällikkö Jonna Myllykangas.

Hietalan tapaan hänkin mainitsee hankaluudet ravintolapuolella, jossa tekijöitä on vaihtunut paljon aiemmasta.

”Myös lava- ja tekniikkaosastolla on ollut haasteita, mutta ne ovat meillä alihankintana Akun tehtaalta. He ovat saaneet kyllä sen puolen hyvin hoidettua”, Myllykangas sanoo.

Tärkeitä talkoolaisia

Palkatun henkilökunnan lisäksi paikallisille festivaaleille on saatu hyvin talkoolaisia. Tammerfestiin tulee seurayhteistyön kautta apukäsiä muun muassa rakennustehtäviin, siivoukseen, rannekkeenvaihtoon ja narikkaan.

Uuden Tampereen talkoolaishaku tuotti noin 40–50 hakemusta, mikä on Hietalan mukaan hyvä määrä.

”Emme enempää tarvitsisikaan. Me emme käytä talkoolaisia järjestyksenvalvontaan, kuten jotkut festivaalit, vaan talkoolaisille tarjotaan enemmän rakennukseen ja purkuun sekä tapahtuman aikana lipunmyyntiin ja alueen siisteyteen liittyviä tehtäviä.”

Toisenlaisia talkoolaismääriä odotetaan Valkeakosken Työväen musiikkitapahtumaan, joka järjestetään heinäkuun viimeisellä viikolla pääosin talkoovoimin. Toiminnanjohtaja Marianne Haapojan arvioi talkoolaisia olleen aiemmin noin 250. Haku on yhä käynnissä.

”Kaikkiin tehtäviin ei ole vielä tekijöitä, eikä koskaan tässä vaiheessa ole ollutkaan ihan kaikki tiedossa. Meillä on nyt sellaiset satakunta ilmoittautunutta”, toiminnanjohtaja kertoo ja myöntää, että tekijöiden riittävyys jännittää parin välivuoden jälkeen.

Tiedossa on jo, että järjestyksenvalvojista tulee pulaa. Haapoja arvelee, että tilanteeseen vaikuttaa isojen pirkanmaalaistapahtumien määrä ja se, että monien järjestyksenvalvontakortit ovat vanhentuneet korona-aikana.

”Talkoolaisia on tosi vaikea saada. Järjestyksenvalvontaa on pakko ostaa yrityksiltä”, hän toteaa.

Työväen musiikkitapahtuman toiminnanjohtaja Marianne Haapoja sanoo, että talkoolaiset ovat tapahtumalle ehdottoman tärkeitä ja vapaaehtoisuus luo tapahtumalle omanlaisensa tunnelman. ”Talkoolaisista huokuu mielestäni tietty ylpeys tapahtumaa kohtaan. Uskon ja toivon, että kaikki kokevat itsensä tosi tärkeäksi omassa roolissaan.”

Aamulehti ja Tammerfestiä järjestävä Nelonen Media Live ovat osa Sanoma-konsernia.