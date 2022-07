Samu Haber aloittaa soolokeikkailun alle kuukausi Sunrise Avenuen lopettamisen jälkeen eikä ole vielä varma, mitä tekee, jos yleisö toivoo Hollywood Hillsiä

Aamulehti tapasi Samu Haberin Sunrise Avenuen Helsingin- ja Saksan-jäähyväisten välissä. Haber intoilee jo suomenkielisen albuminsa ilmestymistä. ”Olen vihdoinkin saanut koko sanakirjan käyttööni.”

Samu Haberin lähitulevaisuudessa häämöttää siirtymä, jota hän itse kuvailee termillä mindfuck.

Kahdella Olympiastadion-keikalla Suomen vastikään hyvästellyt Sunrise Avenue jatkaa joutsenlauluaan vielä elo–syyskuussa. Kalenterissa on 12 keikan edestä jäähyväisiä eri puolilla Saksaa. Se on emotionaalisesti kovaa tykitystä, vaikkei jokainen veto voikaan olla elämän raastavin.

Sunrise Avenuen vihoviimeinen keikka kuullaan loppuunmyydyllä PSD Bank Dome -areenalla Düsseldorfissa 18. syyskuuta. Alle kuukausi tästä Haber nousee Turun Logomon lavalle sooloartistina, uudet soittajat takanaan, uusi suomenkielinen tuotanto esitettävänään.

Soolo-Haber on monelta osin mysteeri vielä Haberille, Sunrise Avenueta käytännössä koko aikuisikänsä luotsanneelle miehelle itselleenkin. Hänellä ei ole vielä varmaa vastausta esimerkiksi tähän itse esittämäänsä kysymykseen: mitä teen, jos yleisö toivoo Hollywood Hillsiä?

”Tavallaan miksi ei? Se on mun biisi. Mutta ei se ole tarkoitus.”

Henkinen päätös

Tällä hetkellä Haber hieman lomailee. Silloin helsinkiläinenkin ehtii käydä vaikka Tampereella.

Edessä häämöttää ripeätahtinen siirtymä bändin nokkamiehestä sooloartistiksi, mutta haastattelua tehdessä Haber on jonkinlaisessa välitilassa. Olympiastadionin illat ovat tuoreessa muistissa. Sunrise Avenuen tarinan piti päättyä Helsinkiin, mutta pandemia sotki aikatauluja ja esitysten järjestystä. Jälkimmäinen stadionkeikka oli kuitenkin jo jonkinlainen henkinen lopetus.

”Jotain siinä lauantaina yöllä tapahtui, kun kävelin catwalkin päähän ja sanoin jengille, että meillä on yksi biisi vielä”, Haber sanoo.

”Mutta ei minua haittaa, että tuolla on vielä 12 areenaa odottamassa. Mennään arvostamaan saksalaista yleisöä. Ilman heitä meidän elämämme olisivat hyvin erilaisia.”

Haber Hifk-farkkuliivissään Sunrise Avenuen Olympiastadion-keikalla 8. heinäkuuta.

Ei käsikirjoitusta

Sunrise Avenuen lopettaminen tarkoittaa Haberille siirtymistä pienempiin piireihin. Keikkapaikat pienenevät, ja uuden tuotannon todennäköisestä kuuntelijakunnasta rajautuu pois esimerkiksi sellainen maantieteellinen alue kuin Suomen ulkopuolinen Eurooppa.

Valinta on tietoinen, Haber sanoo. Suuri rockunelma on Sunrise Avenuen kanssa aikaa sitten saavutettu, ja sitä on sittemmin hyvä tovi eletty. Toki sitä voisi jatkaa, mutta: ”Luopuminen on tärkeää. Urpokin ymmärtää, että suomenkieliseen musaan siirtymällä tuollaista ei voi enää saada. Mutta ehkä syyni tehdä musaa ovat nyt vähän erilaiset.”

Haber ei kuitenkaan halua soolouransa tarkoittavan ”muutamaa keikkaa terapiamielessä”. Toisaalta sen ei myöskään tarvitse paisua ”Lauri Tähkän kokoiseksi messevän upeaksi jutuksi”. Ehkä täsmällisintä, mitä Haber soolourastaan tällä hetkellä sanoo, on, että hän uskoo sen jäävän yhdeksi pääpoluistaan siksi ajaksi, jonka hän musiikkia vielä tekee.

”(Vuosi) 2023 on kirjoitettu lyijykynällä. Tuntuu aika kivalta, kun edessä ei ole loputonta putkea, mihin työntää päänsä. Että nyt pitää saavuttaa Iskelmä-Finlandia tai saada tuo lava tuolta.”

Haberin elämäkerran lukeneet huomaavat, että tässä puhuu nyt hyvin erilainen mies kuin se, joka vuosituhannen alussa rustasi Sunrise Avenuelle ”World Domination Plania”.

”No joo. Siinä taisi lukea, että keikkoja ulkomaille ja kultalevy Suomessa. Jos se olisi purettu strategiaksi, niin aika hataraa olisi ollut.”

Sunrise Avenuen lopettamisesta tuli lopulta miltei ikuisuusprojekti, kun pandemia sotki jäähyväiset, joista tiedotettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2019. Haber on iloinen ja vapautunut, kun homma ollaan viimein saamassa purkkiin.

Äidinkieli

Suomalaiset ovat englannin kielen taitavaa kansaa, mutta moni jakanee kokemuksen, että vaikka kommunikointi sujuisi, oma itsensä on vaikea olla vieraalla kielellä. Vähän kuin kokkaisi parempi käsi selän takana.

Samu Haber on sanoittanut huippusuositun tuotantonsa englanniksi, mutta hänelläkin on samansukuisia kokemuksia.

”Tekstihomma on usein ollut pullonkaula”, selittää lauluntekijä, jonka mukaan paras luominen tapahtuu niin, että suihkussa mieleen pulpahtaa melodiaidea.

Haber selittää sanoittamistaan: hän pyrkii löytämään pieniä sanapareja tai ilmauksia, jotka tuovat jonkin kuvan kuulijan mieleen. Hollywood hills tai vastaavaa. Äidinkielellä se on helpompaa.

”Suomeksi voin saada vaikka sellaisen teksti-idean kuin ’täältä tullaan’. Jos saisin saman idean enkuksi, pitäisi miettiä, sanotaanko näin oikeasti. Olisi aina pieni epäilys.”

”Nyt jos joku sanoo studiolla, että et voi laulaa että ’sellainen tyyppi kuin sä’, voin sanoa, että voinhan, se on suomea! Olen vihdoinkin saanut koko sanakirjan käyttööni.”

Oman musiikin fani

Haber on nyt julkaissut neljä soolosingleä. Ne ovat menestyneet niin striimauspalveluissa kuin radiossakin mainiosti. Ensimmäinen levy Pelastetaan maailma ilmestyy syyskuun viimeisenä.

Musiikillisesti uusi Haber ei ole kaukana myöhäisestä Sunrise Avenuesta. Helposti lähestyttävää poppia, ei ”jazzia tai muuta taiteellista pläjäystä”, kuten Haber muotoilee.

Tekijä itse on tämän musiikin – aivan kuten Sunrise Avenuenkin – suurin fani.

”Mä olen ihan fileissä ja liekeissä tästä levystä. Voin näyttää play countit omasta iTunes-kirjastosta, mihin lataan demoversiot. Ne on hävettävän korkeat”, Haber nauraa. Valitettavasti tämä unohtuu tehdä.

Suomenkieliseen soolorepertuaariin kuuluu lisäksi Vain elämää -ohjelmassa kuultuja kappaleita. Haber osallistui ohjelman kuudennelle ja kymmenennelle tuotantokaudelle.

Etenkin jälkimmäinen, syksyllä 2019 esitetty kausi oli ikänsä englanniksi sanoittaneelle artistille askel kohti suomenkielistä tekemistä. Haber lauloi uudelleensanoitetut versiot JVG:n Ikuisesta vapusta sekä Antti Tuiskun Hanurista ja huomasi, että tämä on nastaa.

”Mutta vielä silloin vastasin, että en varmasti, kun Tähkä sanoi saunassa, että tee suomenkielinen levy.”

Saksa ja kaverit

Se Saksa on kuitenkin vielä kerran kiertämättä. Sunrise-haalarit ovat yhä päällä, kuten Haber ilmaisee.

Saksassa ja Suomessa esiintymisessä on eronsa. Saksalainen, etenkin itä-saksalainen yleisö on fanaattisempi, vaikka Haber kertookin ihailleensa Helsingin-jäähyväisten tunnelmaa, joka oli poikkeuksellisen vapautunut.

Helsingissä esiintymisessä on myös ”jotain pervoutta”, mitä muualla kuin kotona ei koe: ”Mennä K-kauppaan tiistaina, ostaa 250 grammaa kirjolohta, ja myyjä sanoo, että perjantaina nähdään.”

Saksan-keikoille on tulossa valtavasti tuttuja. Promoottoreita, levy-yhtiöiden paikallisia, The Voice of Germany -väkeä ja muita kavereita matkan varrelta. Luvassa on paljon muisteltavaa, myös ihan oman yhtyeen kesken.

”Meitäkin on iso ryhmä, ketkä ei tulla enää tällä tavalla porukkana näkemään.”

Haber aikoo ”nauttia biiseistä ja jutella kaikkien kanssa”. Väljäksi rakennetun kiertueen keikkojen välissä hän ehkä moottoripyöräilee ja katselee Saksaa.

Vasta sitten on soolouran aika tulla lihaksi. Ehkä vasta logomojen ja pakkahuoneiden lavoilla lopullisesti selviää, soittaako sooloartisti Samu Haber Hollywood Hillsiä vai ei.

Samu Haber esiintyi Pakkahuoneella viimeksi vuonna 2017, kun se oli Sunrise Avenuen Euroopan-klubikiertueen toinen pysäkki. 21. lokakuuta hän esiintyy täällä soolona.

Lopuksi: Viisi nopeaa Samu Haberille

Heitimme haastattelun päätteeksi Samu Haberille viisi kysymystä, joihin piti vastata nopeasti ja lyhyesti.

Mikä on viimeisin lukemasi kirja?

”Märkä-Simon (Siim Liivik) elämäkerta eli Fuck You Liivik. Aina tuli kylmät väreet, kun huomasi, että nyt alkaa itsekin seikkailla täällä kirjan sivuilla. Märkä on hieno jätkä.”

Mitä matkakohdetta suosittelet Suomesta?

”Turun saaristo on magee. Siellä on ehtinyt veneillä, kun on ollut tässä pari vuotta paikallaan. Henki salpautuu, kun menee johonkin Kemiönsaareen. Ei ole maailmassa toista.”

Entä Keski-Euroopasta?

”Mites Wien? Siellä on keksitty musiikki. Miljoona ihanaa ravintolaa ja baaria ja tosi suvaitsevainen meininki. Tuntuu, että kaikki on auki ja kaikki liikkuvat polkupyörillä. Eikä ole liian kallis.”

Kuka on paras suomalainen sanoittaja?

”Pyydän anteeksi kaikilta legendoilta, mutta kyllä Tiina Vainikainen on ihan saatanan kova. Ilo ollut päästä hänen kanssaan tekemään hommia. Palkittu monesti nuoresta iästään huolimatta, ja jos musiikki inspiroi jatkossa, niin monta aitaa tulee kaatumaan.”

Paljonko juoksisit Cooperin testissä?

”Kolme tonnia menisi.”

Samu Haber tunnetaan urheilun ystävänä ja HIFK:n kannattajana.

