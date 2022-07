Vanhan musiikin taitaja Michael Fields tuli Sastamalaan jo 25 vuotta sitten ja ihastui ikihyväksi – ”Tämä musiikki ei mene koskaan pois muodista”

Vanhan musiikin Sastamala Gregoriana järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen taas normaalisti. Teemakaupunkina on tänä vuonna Brugge.

Aamulehti, Sastamala

Varma keskikesän merkki on se, kun Sastamala Gregorianan taiteellinen johtaja Michael Fields ilmaantuu paikkakunnalle tavaramerkikseen muodostuneessa havaijipaidassaan.

”On upeaa olla taas täällä”, Fields huudahtaa onnellisena Pyhän Marian kirkon aurinkoisella pihamaalla. Siitä on kolme vuotta, kun englantilainen luuttutaiteilija pääsi viimeksi käymään ”kesäkodissaan” Sastamalassa. Korona kaatoi vanhaan musiikkiin erikoistuneen Gregorianan vuoden 2020 festivaalin, ja viime vuonna tapahtuma järjestettiin pienimuotoisesti kotimaisin voimin.

Fields itse on kokenut koronan iskun paitsi ammatillisesti myös henkilökohtaisesti omassa kehossaan. ”Sain koronan kahdesti, ensin pitkäkestoisena, sitten lievempänä. Kun tauti iski ensimmäisen kerran keväällä 2020, toipuminen kesti liki vuoden.”

Fyysisen kunnon palautuessa hän huomasi maailman muuttuneen rajusti. ”Monet ikäiseni kollegat ajattelivat synkimmillä hetkillä lopettaa kokonaan ja siirtyä eläkkeelle. Jotkut tekivätkin sen. Minäkin menetin joksikin ajaksi halun jatkaa muusikkona”, Fields tunnustaa.

Mutta monet ovat kestäneet koronan aiheuttaman myrskyn, lopulta myös Fields, joka toipumisprosessinsa aikana kykeni onnekseen jatkamaan opetustyötään. Työ nuorten parissa on antanut energiaa ja toivoa paremmasta.

”Nuoret ovat olleen hyvinkin kekseliäitä ja käyttäneet nykytekniikkaa hyväkseen esimerkiksi striimauksissa. Itse olen ollut vähän hidas siinä suhteessa, mutta olen sentään oppinut opettamaan Zoomin välityksellä!”

Nyt soi renessanssi

Viikonvaihteessa alkava Sastamala Gregoriana palaa tänä kesänä ohjelmallisesti takaisin normaaliin, millä sopii hyvin juhlistaa festivaalin 25 vuoden ikää. Tänä kesänä jatkuu vuonna 2018 Venetsiasta alkanut ja 2019 Pariisiin edennyt kuuden vuoden mittainen sarja vesireittien varrella sijaitsevista merkittävistä musiikkikeskuksista. Nyt festivaalin teemana on kahden vuoden viivästymisen jälkeen Lumoava Brugge.

Festivaalijohtaja suhtautuu stoalaisen tyynesti viivästyksiin ja siirtoihin. ”Kun puhutaan satojen vuosien takaisesta musiikista, parin vuoden viivästys ei merkitse mitään. Tämä musiikki ei mene koskaan pois muodista”, Fields sanoo.

Mikä festivaali? Sastamala Gregoriana Vuosisatoja vanhaan musiikkiin erikoistunut tapahtuma järjestetään 15.–22.7. Pääpaikkana on Sastamalan Pyhän Marian kirkko. Tilaisuuksia on myös Funkkistalon musiikkisalissa, Vanhakylän kartanossa ja Tyrvään Pappilassa. Teemana on Lumoava Brugge 1400-luvulla. Esiintyjiä: La Morra, Alta Bellezza, The Marian Consort, Ensemble Gamut !, Kamarikuoro Utopia, Cappella Pratensis.

Tukea Fields on saanut kollegoiltaan. ”Kaikki yhtyeet ja kollegani, joiden piti alun perin tulla Sastamalaan vuonna 2020, ovat täällä tänä vuonna. Ohjelma on pysynyt täysin ennallaan.”

Mitä erityistä Bruggessa on vanhan musiikin kannalta? ”Musiikillisesti Brugge antoi mahdollisuuden mennä toisenlaiseen tyylisuuntaan kuin kahdella edellisellä kerralla. Pariisissa ja Venetsiassa keskityttiin barokin ajan musiikkiin. Bruggen musiikillista huippuaikaa oli 1400-luku. Se tarkoittaa käytännössä renessanssin ajan vokaalipolyfoniaa. Ei ole sattumaa, että lähes kaikissa tämän vuoden konserteissa on lauluyhtye.”

Autenttisella tyylillä

Sastamalassa tätä Belgian Bruggen kulta-ajan musiikkia tulkitsee esimerkiksi maineikas monikansallinen lauluyhtye Cappella Pratensis, joka esiintyy festivaalilla ensimmäistä kertaa. Yhtyeen ohjelmassa on Jacob Obrechtin Missa de Sancto Donatiano vuodelta 1487.

”Minuun on tehnyt suuren vaikutuksen, miten autenttisesti tämä kahdeksan mieslaulajan ryhmä esiintyy. Sen sijaan, että jokainen lukisi stemmaansa nykyaikaiseen tapaan tabletilta, tulemme näkemään kahdeksan laulajan kokoontuvan yhden valtavan nuottikirjan äärelle 1400-luvun tyyliin. Se on jo visusaalisesti kiinnostavaa seurattavaa”, Michael Fields sanoo.

Muita tapahtumassa esiintyviä ryhmiä ovat muun muassa The Marian Consort Englannista sekä kotimaiset Ensemble Gamut! ja Kamarikuoro Utopia.

”Ja tietenkin paikalla on tuttu La Morra -yhtye, tosin hieman erilaisella kokoonpanolle kuin aikaisemmin. La Morra esiintyy nyt yhdessä toisen sveitsiläisen yhtyeen Alta Bellezzan kanssa. Luuttu ja nokkahuilu saavat näin seurakseen voimakasäänisempiä puhallinsoittimia.”

Tärkeää koulutusta

Michael Fields on kuulunut Sastamala Gregorianan vakiokalustoon lähes festivaalin alusta lähtien 1990-luvun lopulta. Vuodesta 2006 lähtien hän on vastannut ohjelmista taiteellisena johtajana.

”Muistan ensimmäisen kesäni 1997 täällä kuin eilisen päivän. Tapasin silloin festivaalin kantaviin voimiin kuuluneet Maiju ja Urpo Vuorenojan. Upi sanoi minusta heti kaukonäköisesti, että tämä kaveri tulee pysymään täällä kauan”, Fields muistelee.

Michael Fields viettää joka kesä Sastamalassa kahden viikon kesäloman ennen festivaalin alkua.

Vuosien varrella Sastamala Gregorianasta on kasvanut paitsi merkittävien konserttien tyyssija myös tärkeä vanhan musiikin koulutuskeskus. Monet suomalaiset ja ulkomaiset muusikot ovat saaneet koulutukselleen loppusilauksen juuri Sastamalan mestarikursseilla. Samalla tapahtuma on juurtunut paikalliseen ympäristöön.

”Olemme kyenneet luomaan kansainväliseltä pohjalta jotakin sellaista, jolla on ollut myös paikallista merkitystä. Kun tulimme tänne 25 vuotta sitten, tämä oli aika hiljainen paikka ja minua pidettiin kummajaisena. Nyt maailma on paljon kansainvälisempi, mutta niin on myös Sastamala. Olen ylpeä siitä, mitä olemme saavuttaneet täällä yhdessä.”

Festivaalin kruununjalokivenä on Pyhän Marian kirkko, tunnelmaltaan ja akustiikaltaan ainutlaatuinen paikka maailmassa. Akustiikan hienouden salat on hiljattain selvitetty myös tieteen keinoin.

”Nyt tiede on todistanut sen, minkä me muusikot tiesimme jo 25 vuotta sitten.”