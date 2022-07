Sauna Open Air palasi kahden vuoden jälkeen, kävijämäärässä reipas nousu – ”Sauna näytti, että Tampereella on tilaa suurelle rockfestivaalille”

Seuraavan kerran Sauna Open Air järjestetään heinäkuussa 2023.

Raskas musiikki palasi Tampereelle ryminällä, kun Sauna Open Air -festivaalia vietettiin Tampereen Hakametsän jäähallin pysäköintialueella 7.–9. heinäkuuta.

Kaksi vuotta tauolla ollut festivaali järjestettiin tänä vuonna enimmäistä kertaa uudessa tapahtumapaikassa Hakametsässä. Edeltävinä vuosina rockjuhlaa on vietetty Tampereen Ratinanniemessä.

Viimeksi Sauna Open Air järjestettiin vuonna 2019, jolloin se keräsi 14 000 kävijää. Tapahtumaa järjestävän RH Entertainmentin toimitusjohtaja Riki Huhtala ennakoi Aamulehdelle ennen festivaalia, että kävijämäärät kasvaisivat kahden vuoden takaisesta.

Näin todella kävi. Kolmen päivän aikana tapahtuma keräsi yhteensä 22 000 kävijää. Huhtala kertoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen festivaaliin.

”Tapahtuma toimi kaikilla tasoilla joka päivä hienosti, jopa parkkipaikkapalvelu oli menestys. Musiikillisesti Sauna Open Air näytti, että Tampereella on tilaa suurelle rockfestivaalille.”

Tänä vuonna "Saunassa” esiintyi yhteensä 32 yhtyettä, mukaan lukien kansainväliset suuryhtyeet Bullet for My Valentine (Wales), Five Finger Death Punch (Yhdysvallat) ja In Flames (Ruotsi). Suomalaisita yhtyeistä festivaaleilla esiintyivät muiden muassa Turmion Kätilöt, Stamina ja Klamydia.

Seuraavan kerran Sauna Open Air järjestetään heinäkuussa 2023.

Ensi vuoden tapahtumapaikka ei ole vielä tiedossa. Huhtala kertoo Aamulehdelle, että Hakametsän parkkialueen lisäksi tapahtumapaikkana voisi olla myös juuri valmistunut Santalahden uusi tapahtuma-alue.

Myös vanha tuttu Ratinanniemi on mahdollinen, tosin se saattaisi Huhtalan mukaan jäädä festivaalille liian pieneksi.

”Täytyy kaupungin kanssa jutella, että mikä tapahtumapaikka on. Eri vaihtoehtoja kartoitetaan, kaikki on mahdollista. Mutta Tampereella kyllä ollaan.”