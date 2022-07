Tampereen Hakametsässä soi rock seuraavat kolme päivää – Aamulehti seuraa tapahtumia: Tältä festivaalipaikalla näytti, kun lavoja pystytettiin

Raskaan musiikin festivaali Sauna Open Air tekee paluun parin vuoden tauon jälkeen. Tapahtuma järjestetään tällä kertaa Tampereen Hakametsässä. Aamulehti seuraa, millainen meno festivaaleilla on.

Aamulehti

Raskaan musiikin ystäville on tarjolla herkkua, kun Tampereen kesän suurin rockfestivaali Sauna Open Air pärähtää käyntiin parin vuoden tauon jälkeen.

Kahdella lavalla esiintyy yhteensä 32 yhtyettä. Pääesiintyjinä soittavat walesilainen Bullet for My Valentine, yhdysvaltalainen Five Finger Death Punch ja ruotsalainen In Flames. Brittiläinen Saxon joutui perumaan esiintymisensä koronatartunnan takia, mutta tilalla nähdään ja kuullaan Nightwishistä tuttu Marco Hietala.

Sauna Open Air -festareilla on kaksi esiintymislavaa, joilla esiintyy yhteensä yli 30 yhtyettä.

Aiemmin tapahtuma järjestettiin Ratinanniemessä vuonna 2019, ja silloin tapahtuma keräsi 14 000 kävijää. Tänä vuonna tapahtumapaikkana on Hakametsän jäähallin pysäköintialue. Viime kesänä Hakametsässä järjestettiin muun muassa Tampere Soi -festivaali ja Leijonien kultajuhlat. Aamulehti on festareilla paikalla kaikkina kolmena päivänä.

Portit avautuvat jokaisena festaripäivänä kello 12. Torstain ja lauantain ensimmäiset esiintyjät ovat lavalla kello 12.30, perjantain klo 13.

Sauna Open Air torstaista lauantaihin 7.–9. heinäkuuta.

Tältä näyttivät festivaalien järjestelyt edeltävänä päivänä.