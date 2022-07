Matkustimme Pate Mustajärven kyydissä Nokialta keikalle ja takaisin – Syntyi harvinainen juttu, jossa rauhallinen autokuski vaihtaa vaatteensa ja muuttuu kaikkien tuntemaksi rocktähdeksi

Aamulehden toimittaja ja kuvaaja matkustivat Pate Mustajärven kyydissä Kolmenkulman ABC:ltä Aitoon Kirkastusjuhliin ja takaisin. Tässä matkakertomuksessa Mustajärvi juo huoltoaseman kahvia, pärskähtelee kuin uitettu koira ja tekee hauiskääntöjä.

Harmaa Volvo pysähtyy Kolmenkulman ABC:n eteen lauantai-iltana kello 21.10. Ponnahdamme valokuvaaja Petri Huhtisen kanssa ylös terassipöydän äärestä.

Huhtinen on kerran ajanut kesärenkailla lumisateessa ja minä erehtynyt risteyksestä entisessä Köyliön kunnassa, mutta näin ikimuistoiselle automatkalle emme edes me ole aiemmin lähteneet. Pauli ”Pate” Mustajärvi on luvannut kyyditä meidät Aitoon Kirkastusjuhlille ja takaisin.