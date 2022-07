Sata-Häme Soi nyt viidettäkymmenettä kertaa Ikaalisten Vanhassa kauppalassa. Haitarimusiikin äärimmäisen rikas maailma ja leppoisa tunnelma ovat uutta nousua rakentavan festivaalin valtit.

Vaikeiden vuosien jälkeen muutoksen tuulet puhaltavat Sata-Häme Soi -festivaalin sisällä.

Torstaina paljastettiin muusikko Sami Pirttilahden olevan uusi taiteellinen johtaja. Hallituskin on vaihtunut yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Menneestä on otettu opiksi ja juhlavuotaan viettävän festivaalin katse on vahvasti tulevaisuudessa.