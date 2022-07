Leevi Mäkinen, 23, viettää JVG:n kanssa lähes enemmän aikaa kuin kukaan muu – tällaista on kiertuemanagerin arki Suomen suurimman yhtyeen mukana

Tamperelainen Leevi Mäkinen työskentelee kuluvan kesän JVG:n kiertuemanagerina. Työ pitää sisällään monen laista, mutta ydinajatus on selkeä. ”Mun asiakas on tässä tapauksessa JVG ja mulle kaikista tärkeintä on, että heillä on kaikki OK. Primäärifokus on siinä.”