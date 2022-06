Muusikko Jussi Ojanen vei poikana karjaa teuraaksi ja kuunteli samalla Finnhitsejä – siltä ajalta on jäänyt hämmästyttävä taito

Jussi Ojanen on asunut Nokian Korvolan kylällä 10 vuotta ja viihtynyt kovasti. ”Täällä on paljon hyviä asioita, kodin ympäristö ja koko kylä. Melkein viikoittain käy mielessä, mikä lottovoitto on ollut päästä tänne asumaan”, hän sanoo.