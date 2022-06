Lauri Tähkän kappale Aavikko oli viime vuoden soitetuin kotimainen kappale

Teoston julkaisemien tietojen mukaan ulkomailta eniten esityskorvauksia keräsi Jean Sibeliuksen katalogi.

Lauri Tähkän esittämä kappale Aavikko oli soitetuin kotimainen kappale vuonna 2021, kertoo Teosto. Kappaletta soitettiin yhteensä noin 6 620 kertaa, kun mukaan lasketaan sekä radion, television että elävän musiikin esityskerrat.

Kappale on Lauri Tähkän, Tido Nguyenin ja Tiina Vainikaisen kirjoittama.

Kaikkien soitettujen kappaleiden listalla Aavikko sijoittuu kolmanneksi. Kun mukana ovat myös ulkomaiset artistit, viime vuoden soitetuin kappale oli The Weekndin esittämä Save your tears ja toiseksi soitetuin Ed Sheeranin esittämä Bad Habits. The Weekendin kappaleelle soittokertoja kertyi 9 995 ja Ed Sheeranin kappaleelle noin 8 240.

Kotimaisista kappaleista euromääräisesti eniten esityskorvauksia keränneet kappaleet olivat Ellinooran Dinosauruksii, Haloo Helsingin Piilotan mun kyyneleet ja Blind Channelin Dark Side.

Ulkomailta eniten esityskorvauksia keräsi yhä Jean Sibeliuksen katalogi. Eniten esityskorvauksia keräsivät Sibeliuksen teokset Viulukonsertto op. 47 d-molli ja Sinfonia 2 op. 43. Kolmanneksi eniten esityskorvauksia ulkomailta keräsi The Rasmuksen In the Shadows.

Ylen radiokanavien soitetuin kappale oli kotimainen Blind Channelin Dark Side. Samainen kappale oli myös striimatuin biisi Suomen Spotifyssa. Youtubessa suomalaisten parissa eniten katselu- ja kuuntelukertoja keräsi Portion Boysin Vauhti kiihtyy (feat. Matti ja Teppo).