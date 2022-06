Tanskalainen rockjätti Volbeat tulee Tampereelle lokakuussa

Volbeat on esiintynyt Suomessa viimeksi vuonna 2018. Yhtye on Suomessa hyvin suosittu. Liput tulevat myyntiin jo tällä viikolla.

Aamulehti

Tanskalainen hard rock -yhtye Volbeat tulee syksyllä Tampereella. Volbeat esiintyy Nokia-areenassa sunnuntaina 23. lokakuuta.

Liput tulevat myyntiin perjantaina 1. heinäkuuta kello 10.

Tampereen-keikka on Volbeatin 17. lokakuuta Hampurista käynnistyvän Servant Of The Road -kiertueen kolmas esiintyminen. Volbeat julkaisi samannimisen albumin viime joulukuussa. Se on yhtyeen kahdeksas levy. Maailmalla varsin kiittävän vastaanoton saanut levy sai Suomessa Kaaoszinelta 4,5 tähden ja Soundilta kolmen tähden arvostelun.

Vuonna 2001 perustettu Volbeat nauttii Suomessa suurta suosiota: sen levyistä vuoden 2008 Guitar Gangsters and Cadillac Blood ja vuoden 2010 Beyond Hell/Above Hell ovat myyneet Suomessa yli 10 000 kappaletta eli kultaa.

Yhtye onkin nähty Suomessa peräti 27 kertaa. Ensiesiintyminen tapahtui Megadethin lämppärinä vuonna 2008. Viimeisin Suomen-keikka on vuoden 2018 Provinssirockista. Sittemminkin Volbeatin on pitänyt tulla Suomeen kolmesti: vuonna 2019 yhtyeen kalusto ei ehtinyt Helsinkiin Postin tukilakon vuoksi, ja vuoden 2020 keikat kariutuivat koronaan.

Volbeatin lämmittelijöinä Nokia-areenassa toimivat brittiyhtye Skindred ja yhdysvaltalainen Bad Wolves.