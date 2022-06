Johnny Depp -fanit saapuivat Tampere-talolle hyvissä ajoin ennen konsertin alkua: ”Tätä on odotettu yli 19 vuotta”

Tampere-talon pihaan alkoi saapua faneja jo pari tuntia ennen keikkaa ja jopa Kokkolasta asti. Moni tunnusti tulleensa paikalle nimen omaan Johnny Deppin vuoksi.

Johnny Deppin saapuminen kaupunkiin ei ole jäänyt huomaamatta Tampereella. Fanijoukkojen rykelmä on täyttänyt Tampere-talon takapihan portit. Porttien sisälle on parkkeerattu kitaravirtuoosi Jeff Beckin ja hänen bändinsä keikkabussit, mukana kokoonpanossa on myös näyttelijä-muusikko Johnny Depp.