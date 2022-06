Tampereen uusi festivaali odotti toteutumistaan pitkään ja nyt se järjestetään Hervannan Kuusikkopuistossa – ”Luulen, että tämä on keskustan ja Etelä-Tampereen juttu”

Hervanta open air -festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa perjantaina ja lauantaina 17.–18. kesäkuuta. Tapahtuman tuottaja Rowan Rafferty toivoo, että juuri hervantalaiset ottaisivat tapahtuman vastaan avoimin sylin.

Hervanta open air -festivaalin tuottaja Rowan Rafferty kertoo olevansa tyytyväinen siihen, millainen tapahtumasta muodostui. Hän arvioi, etä suurin osa yleisöstä on Tampereelta, mutta väkeä voi tulla muualtakin. ”Tampereella käy tosi hyvin väkeä tapahtumissa muihin kaupunkeihin verrattuna.”

Tampereen festivaalikesä aloitetaan toden teolla perjantaina 17. kesäkuuta, kun Hervanta open air ottaa musiikin ystävät vastaan Hervannan Kuusikkopuistossa.

Vaikka kyseessä on uusi tulokas Tampereen festivaalitarjonnassa, tapahtuman tuottajan Rowan Raffertyn mukaan ajatus Hervannan omasta festivaalista on elänyt jo kauan.

”Monta vuotta ollaan puhuttu, että kiinnostusta on. Missään vaiheessa idea ei naksahtanut, vaan on ollut aina keskusteluvaiheessa. Viime syksynä jotain ihmeellistä tapahtui ja idea kirkastui. Aloimme kiinnittämään bändejä ja etsimään tapahtumapaikkaa.”

”Meillä oli menossa palaveri, jossa suunniteltiin toisen tapahtuman ohjelmaa, ja samalla tuli puhetta, että Hervanta on vielä ajatustasolla. Sitten alkoi lentää ajatuksia, voisiko toimia Hervannassa. Päätimme, että annetaan palaa.”

Mikä? Hervanta open air Ensimmäistä kertaa järjestettävä pop-musiikkifestivaali. Järjestetään perjantaina ja lauantaina 17.–18.6.2022. portit aukeavat perjantaina kello 15.30. Tapahtumapaikkana Hervannan Kuusikkopuiston kenttä. Perjantaina ohjelmassa Kolmas Nainen, Miljoonasade, Uniklubi ja Brother Firetribe. Lauantaina esiintyvät Petri Nygård, Klamydia, Jonne Aaron, Dingo ja Portion Boys. Tapahtuma on kielletty alle 18-vuotiailta.

Tapahtuma rakentuu Hervannan Kuusikkopuiston kentälle. Raffertyn mukaan alue on riittävän kokoinen, muttei liian suuri. Tältä festarialueen rakennus näytti keskiviikkona 15. kesäkuuta.

Hervannassa hervantalaisille

Tapahtumaan odotetaan noin kahtatuhatta kävijää molempina päivinä. Tapahtumapaikalle, eli Hervannan Kuusikkopuiston kentälle rakennetaan yksi lava, anniskelu- ja priority-alueet, ruokapalveluita ja paitamyynti.

Raffertyn mukaan tapahtumasta ei ole tulossa massatapahtumaa, eikä se ole tarkoituskaan. Tuottaja kertoo, että tarkoituksena on tarjota tapahtuma juuri Hervannan ja Etelä-Tampereen asukkaille.

”Toivoisin, että sinne tulisi valtakunnallisesti väkeä, mutta luulen, että tämä on enimmäkseen keskustan ja Etelä-Tampereen juttu. Toivon, että nimenomaan hervantalaiset ottaisivat tämän avoimin mielin vastaan ja he olisivat innoissaan.”

Rafferty uskoo, että Hervanta sopii hyvin tapahtuman järjestämispaikaksi.

”Hervanta on nykyään todella hyvämaineinen alue ja saavutettavuus on tosi hyvä. Kun miettii Tampereen niin sanottuja lähiöitä, niin Hervanta on niistä ylivoimaisesti suurin. Siellä asuu eniten väkeä.”

Festivaalin varsinaiseksi tapahtumapaikaksi valikoitui Kuusikkopuiston hiekkakenttä. Rafferty mukaan alue on riittävän kokoinen ja se on hyvien yhteyksien päässä. Muitakin vaihtoehtoja olisi hänen mukaansa ollut, mutta niissä oli omat ongelmansa.

Esimerkiksi nurmikentät, joissa pelataan vaikkapa jalkapalloa, sopivat alkukesän tapahtumille huonosti, koska tapahtuman jäljiltä nurmikot voivat mennä pilalle. ”Halusimme etsiä paikan, joka ei voi tässä vaiheessa alkukesästä kauheasti kärsiä ja mihin mahtuu sopivasti väkeä, muttei ole aivan liian suuri.”

Runsaasti kaupunkifestareita

Hervannan festivaalin lisäksi Tampereella on kesän mittaan luvassa useita, tiettyyn kaupunginosaan keskittyneitä festivaaleja. Elokuussa luvassa on esimerkiksi Festivaali Pyynikillä sekä Tampere soi Hakametsän jäähallin parkkialueella.

Osa festivaaleista on uniikkeja, koska ne täyttävät tarpeen tietylle musiikkilajille. Hervannan tapahtuman kohdeyleisöä ovat populaarimusiikin ystävät, ja Rafferty mukaan ainakin Tammerfest sekä Tampere soi houkuttelevat samoja kävijöitä.

Rafferty kuitenkin uskoo, että Hervannan tapahtumalla on paikkansa.

”Hervannan osalta täytetään maantieteellinen alue, jota Tammerfest ei pysty täyttämään. Menemme tässä selvästi alue edellä.”

Runsaan tarjonnan vastapuolena on se, että uusien tapahtumien on vaikeampaa tavoittaa suurta yleisöä tai löytää paikkaansa tapahtumien joukosta.

”Sanotaanko niin, että kauheasti enempää ei tuskin kestäisi. Loppuu yleisö kesken ja loppuvat vapaat viikonloput kesken”, Rafferty arvioi Tampereen tapahtumatarjontaa.

Lippuja jäljellä

Rafferty ei kommentoi myytyjen lippujen määrää, mutta kertoo, että lippuja on vielä jäljellä. Hän uskoo, että niitä jää myös porteilla myytäväksi.

”Portilta lippu on aina kalliimpi ja alennusryhmiä ei ole tarjolla.”

Tuottaja on tyytyväinen artistikattaukseen.

”Aina kun lähdetään rakentamaan festivaalia, niin ihan kaikkia bändejä ei saa mitä haluaa. Mutta olen tyytyväinen tapahtumaan. Kolmas nainen juhlii kesällä nelikymppisiä, sitten on Tampereen oma Uniklubi, ja Miljoonasateella hittejä vasta onkin. Klamydia on osoittanut, että se on suomalaisen rock-musiikin kivijalka.”