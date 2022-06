Tieto Johnny Deppin tulosta Tampereelle kiihdytti lipunmyyntiä: Jeff Beckin keikka myytiin nopeasti loppuun

Johnny Depp nähdään Jeff Beckin bändissä, jolla on keikka myös Tampereella.

Tieto näyttelijä Johnny Deppin osallistumisesta brittiläisen kitaristin Jeff Beckin kiertueelle Suomessa on innostanut lipunostajia. Tampere-talosta kerrotaan, että Tampereen-keikan liput myytiin nopeasti loppuun.

Beckin keikka, jossa myös Johnny Depp on mukana, on Tampere-talossa 20. kesäkuuta.

”Keikka myi hyvin jo ennen tietoa Deppin osallistumisesta, mutta se toi tietysti loppukirin”, kertoo ohjelmapäällikkö Samppa Rinne. Ennen Tamperetta kaksikko nähdään Helsingissä.

Rinteen mukaan kyselyitä lipuista tulee yhä jatkuvasti.

Faneja kiinnostaa

Rinteellä ei ole tietoa Deppin mahdollisista tulevista liikkeistä Tampereella. Hän arvelee, että suosittu näyttelijä saattaa houkuttaa myös jonkin verran faneja liikkeelle. Jotain vierailun pituudesta saattaa kuitenkin kertoa se, että Beckin kotisivujen keikkakalenterin mukaan kaksikko esiintyy jo Tampereen-konserttia seuraavana päivänä Cattolicassa Italian itärannikolla.

Esimerkiksi Pirates of the Caribbean -elokuvista tuttu Depp, 59, on viime aikoina ollut esillä myös käymänsä oikeustaistelun takia. Yli seitsemän viikkoa julkisuudessa seurattu oikeudenkäynti kunnianloukkauksista hänen ja ex-vaimonsa näyttelijä Amber Heardin välillä päättyi äskettäin.

77-vuotias Jeff Beck on tullut tunnetuksi esimerkiksi rockia ja fuusiojatsia soittavana sähkökitaristivirtuoosina.