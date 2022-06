Main ContentPlaceholder

Musiikki

Kate Bushin 37 vuotta vanha hitti on nyt maailman kuunnelluimpia kappaleita

Running Up That Hill on nyt kuunnellumpi kuin ilmestyessään, sillä laulua kuullaan kauhusarjassa Stranger Things.

Kate Bushia kuunnellaan taas.

Brittiartisti Kate Bushin vanha kappale Running Up That Hill on noussut maailman kuunnelluimpien kappaleiden joukkoon 37 vuotta ilmestymisensä jälkeen. Suosion takana on Netflixin suosittu scifi-kauhusarja Stranger Things, jonka neljäs kausi tuli katsottavaksi viime viikon perjantaina. Bushin kappale soi kauden avausjaksossa, ja se nousi Yhdysvalloissa Spotifyn kuunnelluimmaksi kappaleeksi. Koko maailman listalla se oli lauantaina neljäntenä. Kate Bush on antanut vain harvoin luvan käyttää musiikkiaan tv-sarjoissa ja elokuvassa. Varietyn uutisen mukaan hän teki poikkeuksen Stranger Thingsin kohdalla, koska on sarjan fani. Ilmestymisvuonnaan 1985 Running Up That Hill nousi parhaimmillaan kymmenen suosituimman kappaleen joukkoon Britanniassa ja viidessä muussa Euroopan maassa. Yhdysvalloissa sen paras sijoitus oli 30:s.