Uusi asfaltti estää teltan turvallisen pystytyksen, joten siksi tänä vuonna luvassa on ulkoilmatapahtuma.

Aamulehti

Ylöjärveläiset Rantajätkät aloittivat vuonna 1991 uuden pienen takapihafestivaalin toimipisteensä takana olevassa ”pöheikössä” Ylöjärven Soppeenmäessä. Ensi alkuun pienimuotoisena alkanut musiikkitapahtuma on vähitellen kasvanut ja komistunut.

Nyt alkuperäisellä tapahtumapaikalla on kerrostalo, mutta ”Pöhäri” elää ja voi hyvin. Pöheikön pölläys järjestetään tänä vuonna 27.–28. toukokuuta jo 30. kerran. Tapahtumapaikkana on Ylöjärven Räikän puisto, johon tapahtuma siirtyi vuosia sitten. Siellä tämän kesän tähtiä ovat Arttu Wiskari, Anssi Kela ja Hauli Bros.

Ilman telttaa

Tapahtumakoordinaattori Mari Nyman kertoo, että muutaman koronavuoden jälkeen taas livenä järjestettävä Pölläys on kokenut yhden muutoksen. Alueelle tulleen asfaltin takia tapahtumateltan pystyttämistä ei voitu enää tehdä turvallisesti. Niinpä luvassa on nyt ulkoilmatapahtuma. ”Olisi ollut tosi vaikeaa varmistaa painot ja muut, että teltta varmasti pysyy. Ulkoilmatapahtuma on koronaturvallisuudenkin takia hyvä asia.”

Nyman uskoo, että paikallinen yleisö innostuu tämän vuoden tähdistä. Ne on jälleen mietitty sen mukaan, minkä uskotaan miellyttävän juuri Pöheikön pölläyksen kävijäkuntaa. Vuosien varrella lavalla on nähty esimerkiksi Paula Koivuniemi, Jari Sillanpää, Eput, Popeda, Virve Rosti, A. Aallon rytmiorkesteri ja Yö. Osa esiintyjistä on ollut mukana useampanakin vuotena.

”Esimerkiksi Eput ja Popeda ovat aina olleet todella suosittuja. Tänä vuonna emme kuitenkaan saaneet heitä mukaan.”

Portilta lippuja

Tämän vuoden lippukauppa ei ole käynyt ennakkoon aivan niin hyvin kuin joinain aiempina kesinä. Nyman uskoo kuitenkin, että portilta myydään runsaasti lippuja. Syy voi olla ihmisten muuttunut ostokäytäntö. Päätöksiä viivytetään aiempaa pitempään.

”Ollaan seurattu säätä. Ennuste on vaihdellut päivittäin. Toivottavasti ei sataisi ihan kaatamalla. Kannattaa varautua. Sateenvarjoa ei tosin saa olla, mutta sadetakki kannattaa varata mukaan.”

Nyman kehuu pitkäikäisen tapahtuman tunnelmaa. Järjestyshäiriöitä ei juuri ole ollut muutamia perinteisiä päihtyneitä lukuun ottamatta. Kävijäjoukko on suureksi osaksi paikallista, ei aivan nuorinta väkeä. Alueella on tarjolla myös ruokaa. ”Ja löytyy myös kasvisruokaa”, Nyman sanoo.

Loppukesällä Mökkirokki

Rantajätkät järjesti vuonna 2019 yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa myös uuden Mökkirokki-nimisen tapahtuman. ”Sekin järjestetään tänä kesänä uudestaan 31. heinäkuuta samassa Räikän puistossa. Kyseessä on ilmaistapahtuma”, Nyman kertoo.

Esiintyjät julkaistaan myöhemmin kesällä.

Pöheikön pölläys Ylöjärvellä Räikän puistossa 27.–28. toukokuuta 2022.