Klamydia teki ylistysbiisin Tampereelle – Solisti Vesku Jokinen: ”Jos johonkin muuttaisin, muuttaisin Tampereelle”

Klamydian Vesku Jokinen kertoo, miksi Tampere ansaitsee oodin ja mikä hauska tarina Näsinneula näkyy -biisin nimen takana onkaan.

Klamydia on tehnyt Tampereesta ylistyslaulun Näsinneula näkyy. Lauluissa vilahtelevat niin Jussi Selo ja Popeda kuin entisiä ja nykyisiä paikkoja Aulabaarista I-Klubiin ja Pakkahuoneelle. Miksi ihmeessä pohjalainen bändi teki oodin Tampereelle?

On soitettava bändin solistille ja keulakuvalle Vesku Jokiselle.

Mistä moinen kunnia?

”Se on kunnianosoitus mestalle, jossa meillä on ollut tosi usein tosi hauskaa. Mehän ollaan tehty useampi levy Tampereella Viitasen Janin studiolla. Siinä ympäristössä on tehty kaikenlaisia koiruuksia ja typeryyksiä. Nautittu elämästä. Tampere on ollut kokonaisvaltaisen hersyvä kokemus.”

Mikä saa juuri pohjalaisen haikailemaan Tampereelle?

”Itse ole sanonut, että rakastan Pohjanmaata ja tuskin muutan täältä koskaan mihinkään, mutta ainoa paikka, mihin muutan jos muutan, on Tampere. Tamperelaisilla ja pohjalaisilla on aika paljon samanlaista henkeä. Avoimuus ja samanlainen huumori.”

”Monet isot kaupungit ovat vähän sisäänpäin lämpiäviä, mutta Tampere ei ole sinne päinkään.”

Me hoilasimme lapsena kotiin palatessamme auton takapenkillä, että Näsinneula näkyy, kun se vihdoin tuli näkyviin. Onko teilläkin hoilattu keikkabussissa vai mistä biisin nimi tulee?

”Takaa löytyy tarina. Eräs keikkabussikuski oli myöhässä, eikä ollut kehdannut sitä kertoa bändille, joka odotti Aulabaarissa. Kun jätkät soittivat sille, se sanoi, että oon ihan pian siellä, Näsinneula näkyy jo. Kaksi tuntia oli mennyt ja yhä Nässinneula vain näkyi. Kolmannen kerran saivat vielä soittaa ennen kuin bussi oli perillä. Siitä on jäänyt lentävä sanonta, että Näsinneula näkyy jo.”

Kerro jokin hauska reissu tai ikimuistoinen tilanne Tampereelta.

”Niitä on paljon. Äänityssessioissa ollaan rehattu Viitasen studiolle aina kaikenlaista ylimääräistä rekvisiittaa, me kun ei olla ihastuttu noihin digitaalisiin ääniin. Siellä on muun muassa vedetty ruohonleikkuria käyntiin. Illanvietoista tarinoita riittäisi vaikka kuinka, mutta ne eivät taida olla sopivia lehteen, jos nuoremmatkin lukevat.”

Biisissä muistellaan kovasti vanhoja paikkoja I-Klubista Aulabaariin. Mitäs tykkäät näistä uusista jutuista, kuten ratikka, tunneli tai Nokia-areena?

”En ole ajanut ratikalla, enkä käynyt areenallakaan. Mutta totta kai ajat muuttuvat ja uusia mestoja tulee. Muutaman matsin verran olen nähnyt Nokia-areenaa tv:stä ja hemmetin hienoltahan se näyttää. Pitää ottaa itseä niskasta kiinni ja kantaa itsensä sinne!”

Kun nyt areenasta tuli puhe, niin heitäpä arvaus, ketkä MM-finaalissa pelaavat.

”Leijonat on finaalissa, mutta kenen kanssa.... Ainakin Ruotsin keskiviikkoinen peli näytti siltä, että se saakelin Tre Kronor menee pitkälle. Veikkaan, että Leijonilla ja Ruotsilla on finaalissa revanssi. Ja sitä pitää kyllä lähteä katsomaan!”

Näsinneula näkyy -biisissä lauletaan popedoitumisesta. Mitä se on?

”Olen koko ikäni kuunnellut Popedaa. Se on ollut hemmetin iso vaikuttaja. Koen olevani siis popedoitunut.”

Mikä on Tampereessa hienointa?

”Meren rannalla asuvana ihmisenä tykkään vesistöjen läheisyydestä ja siellähän niitä järviä riittää. Tampere on kaunis joka suunnasta: keskustasta ja ympäristöstä ja siellä on myös suhteellisen kaunisluonteisia ihmisiä.”

Entä huonointa?

”Eipä ole koskaan tullut edes mieleen. Oisko sitten Helsinkiin päin lähtevät junat. En tiedä.”

Klamydia esiintyy kiekon kotibileissä Särkänniemessä 27. toukokuuta. Ja kuten biisissä lauletaan ”Mä tänne takas tuun”, tekin tulette kesän aikana peräti kolmesti takaisin. Mikä Tampereelle vetää?

”Ollaan aina tultu, kun on kysytty. Me tykätään Tampereesta ja näyttää siltä, että tamperelaiset tykkäävät meistä.”

”On muuten kunnia vetää Kiekon kotibielissä eka kertaa livenä Näsinneula näkyy juuri siinä Näsinneulan juurella. Odotan sitä keikkaa kuin hullu puuroa. Siitä alkaa kesä!”