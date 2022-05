Ukrainan voitto osoitti sen, mikä on Euroviisujen perimmäinen tarkoitus – musiikin paremmuutta mitataan sen herättämillä tunteilla

Aamulehti

Harvoin on Euroviisujen voittaja ollut jo etukäteen niin selvä kuin tänä vuonna. Ukrainan Kalush Orchestraa on pidetty viisujen ennakkosuosikkina ja oikeaanhan veikkaukset osuivat. Ukraina äänestettiin Euroviisujen voittajaksi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Yhtyeen viisutarina on pysäyttävä: kuuden miehen muodostama yhtye sai poikkeusluvan poistua Ukrainasta Euroviisuja varten. Ukraina nimittäin on toistaiseksi kieltänyt 18–60-vuotiaiden miesten poistumisen maasta, sillä heitä tarvitaan taisteluissa. Kalush Orchestraakin odottaa pikainen kotiinpaluu ja mitä sen jälkeen, kukaan ei tiedä.

Hei Euroviisujen finaaliesityksen jälkeen yhtyeen solisti Oleh Psyuk rikkoi Euroviisujen sääntöjä ja pyysi apua Ukrainalle ja Mariupolin asukkaille silläkin uhalla, että se olisi voinut johtaa hylkäykseen kisasta. Euroviisujen säännöt nimittäin kieltävät poliittiset kannanotot.

Jotkut ovat jo ehtineet leimata Ukrainan voiton säälivoitoksi. On arveltu, että Stefania-kappale ei olisi jonain toisena aikana menestynyt. Noinkohan on? Ukraina on yksi viisuhistorian menestyjistä. Se on ollut finaalissa joka kerta, kun on osallistunut. Tänäkin vuonna heidän kappaleensa oli yksi niistä, jotka viisufinaalissa erottuivat.

Euroviisut on siitä hieno tapahtuma, että harvoin pystyy järjellä selittämään, mistä kappaleesta tulee ilmiö. Viisuvoitto irtoaa hyvin epätodennäköisesti absoluuttisesti parhaalla laululla. Parhaalla musiikilla.

Ilmiön synnyttävät aivan muut seikat. Vai voitko käsi sydämellä sanoa, että sinä vuonna, kun viisuvoitto meni suomalaisten mielestä oikein eli Lordin Hard Rock Hallelujahille, voittajabiisi oli upea kappale ja mikään muu ei vaikuttanut asiaan?

Tunteet vaikuttavat väistämättä siihen, miten musiikki koskettaa. Sillä on väliä, missä ja millaisessa mielentilassa jotakin kappaletta kuunnellaan ja mitä siihen liittyy.

Ukrainaa runteleva sota on varmasti vaikuttanut eurooppalaisten äänestyskäyttäytymiseen: Ukrainan voiton ratkaisivat lopulta juuri televisionkatsojien äänet, joita Kalush Orchestra sai oikean vyöryn.

Onko siinä jotain pahaa? Ei. Se on osoitus siitä, että Eurooppa ei ole unohtanut Ukrainaa. Se on osoitus siitä, että Euroviisut on onnistunut siinä, mikä on sen perimmäinen tarkoitus: tuoda kansoja yhteen.