Ukrainan Kalush Orchestra sai valtaosan pistesaaliistaan yleisöltä. Maa voitti Euroviisut nyt kolmannen kerran. Suomi jäi sijalle 21.

Ukraina voitti Euroviisut sunnuntain vastaisena yönä. Maata edustanut Kalush Orchestra kappaleellaan Stefania oli ylivoimainen ennakkosuosikki. Kalush Orchestra sai yhteensä 631 pistettä, joista 439 yleisöltä.

”Tämä voitto on jokaiselle ukrainalaiselle. Slava Ukraini (kunnia Ukrainalle)”, yhtyeen keulakuva Oleh Psjuk huudahti Torinon viisulavalla.

Stefania on ukrainalaista kansanmusiikkia ja hiphopia yhdistelevä kappale, joka on kirjoitettu Psjukin äidille. Euroviisuissa ei ole aiemmin voittanut rap-kappale, eikä hiphopkaan ole yleensä menestynyt.

Psjuk kiitti voittamisen jälkeen Ukrainan tukemisesta. Voittajien mediatilaisuudessa Psjuk sanoi, että voitto merkitsee Ukrainalle ja ukrainalaisille erittäin paljon. ”Ukrainalaista kulttuuria vastaan on hyökätty, ja olemme täällä osoittamassa, että ukrainalainen kulttuuri ja musiikki ovat elossa, ja niillä on oma erityislaatuinen ja kaunis tyylinsä.”

Euroviisuissa puolet pisteistä tulee yleisön puhelinäänestyksestä ja puolet kansallisilta ammattilaisraadeilta. Euroviisujen voittaja oli selvillä sunnuntain vastaisena yönä ennen kello 2 lähes neljän tunnin finaalilähetyksen jälkeen. Viisufinaalissa kilpaili yhteensä 25 maata. Euroviisut järjestettiin nyt 66. kertaa.

Ukrainan Kalush Orchestra oli lauantaina finaalin 12. esiintyjä. Ukraina sai viisuyleisöltä hurjat 439 pistettä.

”Ei tätä parempaa fiilistä”

Suomen edustaja The Rasmus jäi kappaleellaan Jezebel sijalle 21. Suomi sai yhteensä 38 pistettä, joista yleisöltä 26. The Rasmus nappasi finaalipaikan torstain semifinaalista ja edustaa finaalin ainoaa rock-bändiä.

The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen viestitti lauantaina iltapäivällä viimeisten finaaliharjoitusten olleen ”paras veto kaikista”. ”Tämän paremmilla fiiliksillä ei voisi lähteä finaaliin”, Ylönen kirjoitti.

The Rasmus esiintyi finaalin alkupuoliskolla heti neljäntenä. Alkupuoliskon esiintymispaikat eivät ole yleensä olleet Euroviisuissa menestyksen kannalta parhaita. Esiintymispaikasta huolimatta viisuasiantuntija Anna Muurinen arvioi perjantaina, että The Rasmus nousee kymmenen parhaan maan joukkoon. Bändin vahvuutena on energinen esiintyminen ja hyvä liveshow.

”Tuommoinen esitys, niin ei esiintymispaikalla ole dramaturgian kannalta väliä. Luulen, että se muistetaan läpi kisan”, Muurinen sanoi. The Rasmuksen etuna on myös se, että se esiintyy kahden balladin, Portugalin ja Sveitsin, välissä.

Tältä näytti The Rasmuksen veto Euroviisujen finaalissa lauantaina.

The Rasmus luotti esityksessään keltaiseen väriin. Lavalle oli tuotu koristukseksi palloja.

Missä ensi vuonna?

Koko kevään ylivoimaisena voittajasuosikkina oli Ukraina. Kalush Orchestra yhdistää kappaleessaan Stefania hiphopia ja ukrainalaista kansanmusiikkia.

Euroviisuissa yleisön on helppo osoittaa solidaarisuutta äänestämällä. Ukraina on kuitenkin entuudestaan suosittu viisumaa, jonka edustajat ovat perinteisesti menestyneet kilpailussa. Maa on voittanut Euroviisut myös vuosina 2004 ja 2016. Vuoden 2016 voitto tuli Jamalan kappaleella 1944, joka kertoi Stalinin vainoista Krimin niemimaalla.

Mediatilaisuudessa Psjuk muistutti, että heidän kappaleensa oli vedonlyönti­veikkauksissa viiden parhaan joukossa jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa.

Euroviisujen voittajamaa saa kunnian isännöidä seuraavan vuoden laulukilpailua. Kalush Orchestra uskoo, että kilpailu järjestetään Ukrainassa ja aikoo tehdä kaikkensa sen eteen. ”Olen varma, että ensi vuonna Ukraina on iloinen isännöidessään Eurooppaa, uudessa, yhtenäisessä ja iloisessa Ukrainassa”, Psjuk sanoi.

Kalush Orchestra uskoo, että ensi vuonna viisut päästään järjestämään Ukrainassa.

Suuri poliittinen lataus

Euroviisuissa oli tänä vuonna Ukrainan tapahtumien vuoksi ehkä suurin poliittinen lataus kuin koskaan aiemmin. Ukrainaan helmikuun lopulla hyökännyt Venäjä oli suljettu ulos kilpailusta.

Finaalissa esiintymisen jälkeen Psjuk vetosi viisuyleisöön poikkeuksellisella tavalla. Euroviisuissa poliittiset kannanotot eivät ole sallittuja, ja kappaleiden jälkeen on tapana vain kiittää lyhyesti.

”Pyydän teitä kaikkia, auttakaa Ukrainaa, Mariupolia, auttakaa Azovstalia. Heti”, Psjuk sanoi.

Viisi muuta suosikkia

Ukrainan lisäksi viideksi parhaaksi maaksi veikattiin etukäteen vedonlyönneissä Ruotsia, Britanniaa, Italiaa ja Espanjaa. Maat ovat olleet yleisön suuria ennakkosuosikkeja.

Ruotsin Cornelia Jakobs esitti Hold Me Closer -voimaballadin pelkistetyllä live-show'lla. Britanniaa edusti Tiktok-tähti Sam Ryder äänihuulia revittelevällä Space Man -kappaleella.

Italiaa edusti myös vuonna 2019 maata edustanut Mahmood yhdessä Blancon kanssa italiankielisellä balladilla Brividi. Espanja luotti menevään tanssipopiin Chanelin espanjankielisellä SloMo-kappaleella ja huippunsa hiotulla koreografialla.

Norja esiintyi seitsemäntenä.

Espanjan Chanel panosti bailuosaamiseen.

Serbian Konstraktan persoonallinen esiintyminen hurmasi viisuyleisöä.

Monipuolinen viisufinaali

Kaikkiaan viisufinaali oli erittäin monipuolinen, ja se tarjoili kattauksen eurooppalaisten kulttuurien moninaisuutta. Kymmenkunta kappaletta esitettiin omalla kielellä ja mukana on etnovivahteita.

Musiikillisesti viisuvuosi oli balladivoittoinen. Näistä yleisön suosikkeja finaalissa ovat Kreikka, Hollanti, Puola ja Australia.

Muita ennakkoon pidettyjä edustajia olivat Norja, Moldova, Serbia ja Romania. Norja toi kisaan tämän vuoden huumoriviisun, Moldova taas paikalliset Eläkeläiset-humppaajat. Serbian Kontrakta esitti performanssityylisen lavashow'n omalaatuisella taidepop-kappaleellaan, ja Romania tarjoili yleisölle vanhanaikaista camp-tanssiviisua.

Britannia petrasi viime vuodesta hurjasti. Viime vuonna Britannia sai Euroviisu-finaalissa nolla pistettä. Tänä vuonna maata edusti Sam Ryder.

Alankomaiden S10 esiintyi yhdentenätoista esiintyjänä finaalissa.

Finaalissa nähtiin esiintymislavalla myös viime vuoden voittaja Måneskin.

Zelenskyi onnitteli voitosta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli yhtyettä voitosta Facebook-tilillään ja kirjoitti, että ensi vuonna Ukraina isännöi Euroviisuja. ”Rohkeutemme tekee vaikutuksen maailmaan, meidän musiikkimme valloittaa Euroopan”, Zelenskyi kirjoitti.

Onnittelut lähettivät myös muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Johnsonin mukaan Kalush Orchestran voitto oli osoitus paitsi yhtyeen lahjakkuudesta myös ihmisten tuesta Ukrainan taistelulle vapaudestaan. Michel tviittasi toivovansa, että ensi vuoden Euroviisut voidaan järjestää Kiovassa, vapaassa ja yhtenäisessä Ukrainassa.

Tässä tulokset ja pisteet:

1. Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania 631

2. Britannia: Sam Ryder - Space Man 466

3. Espanja: Chanel - SloMo 459

4. Ruotsi: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer 438

5. Serbia: Konstrakta - In Corpore Sano 312

6. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi 268

7. Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenuleţul 253

8. Kreikka: Amanda Tenfjord - Die Together 215

9. Portugali: Maro - Saudade, saudade 207

10. Norja: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana 182

11. Hollanti: S10 - De Diepte 171

12. Puola: Ochman - River 151

13. Viro: Stefan – Hope 141

14. Liettua: Monika Liu – Sentimentai 128

15. Australia: Sheldon Riley - Not the Same 125

16. Azerbaizan: Nadir Rustamli - Fade To Black 106

17. Sveitsi: Marius Bear - Boys Do Cry 78

18. Romania: WRS – Llámame 65

19.Belgia: Jérémie Makiese - Miss You 64

20. Armenia: Rosa Linn – Snap 61

21. Suomi: The Rasmus – Jezebel 38

22. Tsekki: We Are Domi - Lights Off 38

23. Islanti: Systur - Með hækkandi sól 20

24. Ranska: Alvan & Ahez – Fulenn 17

25. Saksa: Malik Harris - Rockstars 6