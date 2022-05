Vieläkö Tampereen isoihin tapahtumiin saa lippuja? Tämä on tilanne Tammerfestissä, Sorsapuisto Livessä ja Juha Tapion stadionkonsertissa

Juha Tapion keikan kaikki katsomopaikat ovat olleet loppuunmyytyjä pitkään. Tammerfestiin ja Sorsapuisto Liveen on myös ollut kysyntää.

Tammerfestiin erityisesti vip-liput ovat käyneet kauppansa. Peruslippuja on vielä jonkin verran myynnissä. Heinäkuussa 2021 Tammerfestin lauantain toiseksi viimeinen esiintyjä oli Lauri Tähkä.

Tampereella on tulevana kesänä poikkeuksellisen runsas konserttitarjonta. Kysyimme, mikä on lipunmyynnin tilanne kolmessa isossa tapahtumassa eli Tammerfestissä, Juha Tapion Elossa!-konsertissa ja Sorsapuisto Livessä, jonka pääesiintyjänä on Toto.

Lipunmyynnit ovat olleet hyvän aikaa käynnissä, mutta jokaiseen tapahtumista on yhä ainakin joitain lippuja jäljellä.

Tammerfestiä juhlitaan 21.–23. heinäkuuta Ratinanniemen festivaalipuistossa. Nelonen Media Liven tuotantopäällikkö Jonna Myllykangas kertoo, että perjantaille ja lauantaille ei ole enää vip-lippuja saatavilla, mutta muita lippuja on jäljellä.

”Torstaille on myös kourallinen vip-lippuja jäljellä. Peruslippuja on vielä jonkin verran myynnissä. Tammerfestin lippuja on myyty hyvässä tahdissa”, Myllykangas sanoo.

Myllykangas uskoo, että nykytahdilla liput myydään loppuun. Hänen mielestään Tammerfestin merkitys ei ole laskemassa Tampereella.

”Kysyntää on. Asema on vakaa Tampereella. Tätä tapahtumaa on järjestetty niin pitkään.”

Uusi trendi

Juha Tapion Elossa!-niminen konsertti järjestetään 6. elokuuta Ratinassa Tampereella. Nelonen Media Liven tapahtumatuottaja Marko Salo kertoo, että konsertin lipunmyynti on kiihtynyt kevään edetessä hiljaisen talvikauden jälkeen.

”Juha Tapion keikan kaikki katsomopaikat ovat olleet loppuunmyytyjä jo pitkään. Vip-paketteihin on juuri lisätty yksi lisäkategoria suuren kysynnän vuoksi. Lippuja on saatavilla enää vain permannolle”, Salo sanoo.

Hän on luottavainen, että tapahtuma voi myydä loppuun.

”Konserttiin ovat vielä julkaisematta kaikki lämmittelyesiintyjät. Uskomme, että myyntivauhti kiihtyy kesän saapuessa ja tapahtuman lähestyessä. Ihmiset vaikuttavat jättävän tänä keväänä lippujen ostamisen viime hetkeen, mitä emme suosittele”, Salo sanoo.

Hänen mukaansa vallitseva maailmantilanne ei ole näkynyt Juha Tapion konsertin tai muiden Nelonen Media Liven tapahtumien kysynnässä.

”Lipunmyyntimme on juuri nyt kovemmassa vauhdissa kuin tapahtumien huippukesänä 2019.”

”Fiilikset ovat hyvät”

Sorsapuisto Live järjestetään 5. elokuuta Tampereen Sorsapuistossa. Tapahtuman järjestää RH Entertainment. Yhtiön toimitusjohtajan Riki Huhtalan mukaan lippuja on myyty hyvin.

”Olemme myyneet useita tuhansia lippuja. On niitä vielä jäljellä, mutta tarkkoja lukuja en sano. Ne ovat yhtiön sisäisiä asioita”, Huhtala sanoo.

Hän ei osaa arvioida, myydäänkö Sorsapuisto Liveä loppuun, mutta on optimistinen lopputuleman suhteen.

”Kun tapahtuma lähestyy, niin myynti nousee. Ei minulla ole kristallipalloa, mutta koko ajan olemme myyneet hyvin. Fiilikset ovat hyvät. Uskon, että ihmisillä on intoa mennä tapahtumiin, kun ei ole päässyt kunnolla mihinkään pariin vuoteen”, Huhtala kertoo.

Aamulehti ja Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.