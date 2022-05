The Rasmus kisaa tänään paikasta Euroviisujen finaaliin – Esiintyy semifinaalissa ensimmäisenä

Suomen naapurimaista mukana ovat Viro ja Ruotsi, joista jälkimmäinen on jälleen yksi ennakkosuosikeista.

Torino

Tänään selviää, pääseekö Suomen euroviisuedustaja The Rasmus mukaan viisufinaaliin, kun Euroviisujen toinen semifinaali kisataan Italian Torinossa.

Suomen aikaa kello 22 alkavassa kilpailussa 18 maan edustajat kilpailevat paikasta lauantaina järjestettävään finaaliin. Suoraa lähetystä voi seurata Yle TV1:llä ja Yle Areenassa sekä kuunnella Ylen radiokanavilta.

Vedonlyöjät uskovat avauspaikalla esiintyvän The Rasmuksen saavan finaalipaikan kappaleellaan Jezebel. Vedonlyöntikertoimia yhteen laskevan Eurovisionworld-sivuston keskiviikon tilastojen mukaan Suomen finaaliin pääsyyn uskotaan noin 75 prosentin varmuudella.

Avauspaikka on perinteisesti viisuissa haastava, eikä paikalta aina menestytä kilpailussa. Esimerkiksi tiistain ensimmäisessä semifinaalissa esiintynyt Albania ei päässyt finaaliin.

The Rasmus ei kuitenkaan usko avauspaikan kiroukseen. Bändin mukaan on hyvä, että he pääsevät heti lavalle ilman pitkää odottamista.

”Mä näen sen niin, että ne ovat miettineet, että mites oikein saadaan tää lähetys hyvin käyntiin. Pannaan kato Rasmus siihen ykköseks! Meidät on valittu siihen kunniapaikalle”, laulaja Lauri Ylönen sanoi STT:lle tiistaina.

Ruotsi jälleen suuri ennakkosuosikki

Toisessa semifinaalissa ovat mukana Suomen lisäksi naapurimaamme Viro ja Ruotsi. Vedonlyöjät uskovat molempien jatkavan finaaliin. Muita vedonlyöjien veikkauksia ovat yleisönkin suosikit Puola, Serbia ja Australia.

Ruotsi on tänä vuonna jälleen yksi Euroviisujen suurista ennakkosuosikeista. Cornelia Jakobsin Hold Me Closer -voimaballadin ennustetaan päätyvän ainakin viiden parhaan joukkoon.

Viisukappaleet ovat tänä vuonna balladivoittoisia, ja suuri osa on esitetty maiden omilla kansalliskielillä. Yksi näistä on Serbia, jonka edustaja Konstrakta esittää kappaleen In Corpore Sano latinankielisestä nimestään huolimatta serbiaksi. Konstraktan performanssityylinen lavashow ja omalaatuinen, kauneusihanteita ja Serbian terveydenhuoltoa kritisoiva kappale on herättänyt paljon huomiota ennakkoon.

Viisujen ensimmäinen semifinaali kisattiin tiistaina. Finaaliin pääsivät muun muassa voittajasuosikki Ukraina sekä muut ennakkosuosikit Norja ja Kreikka.

Kummastakin semifinaalista pääsee kymmenen maata finaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.