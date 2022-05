Ukraina jatkaa odotetusti Euroviisujen finaaliin – näiden maiden edustajat selvisivät jatkoon

Yllätysniminä finaalipaikan nappasivat Islanti ja Liettua.

Torino

Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista lauantain viisufinaaliin jatkaa odotetusti ykkössuosikki Ukraina. Maata edustaa Kalush Orchestra ukrainankielisellä kappaleellaan Stefania, jota veikataan koko laulukilpailun voittajaksi.

Tiistai-iltana kisatusta semifinaalista pääsi jatkoon kymmenen maata ja seitsemän jäi ilman finaalipaikkaa. Tulokset ratkesivat puolenyön jälkeen Suomen aikaa.

Kalush Orchestran perustaja ja keulakuva Oleh Psiuk kertoi finalistien mediatilaisuudessa, että yhtye on kiitollinen saamastaan tuesta. Vaikka heidän kotimaassaan on käynnissä sota, heidän on pysyttävä rauhallisena ja keskityttävä ukrainalaisen kulttuurin edustamiseen Euroviisuissa.

”Ymmärrämme, että meidän on keskityttävä täysin, koska olemme täällä näyttämässä, että ukrainalainen kulttuuri ja ukrainalainen musiikki elää, ja niillä on erittäin kaunis ja erityinen tunnusmerkkinsä. Me olemme täysin keskittyneitä tähän tarkoitukseen”, Psiuk sanoi lehdistölle.

Balladivoittoiset finalistit

Ukrainan lisäksi finaalissa ovat ennakkosuosikit Norja ja Kreikka. Norjaa edustaa Subwoolfer-yhtye huumoriviisullaan Give That Wolf A Banana, Kreikan edustaja on kreikkalais-norjalainen Amanda Georgiadi Tenfjord vahvalla Die Together -balladillaan.

Jokseenkin yllätysniminä jatkoon pääsivät Islanti ja Liettua, joiden ei etukäteen ennakoitu pääsevän finaaliin. Islantia edustaa siskostrio Systur islanninkielisellä folk-kappaleellaan Med Haekkandi Sol. Liettuan Monika Liu laulaa liettuaksi jazz- ja soul-henkisen Sentimentai-kappaleensa.

Muut finaaliin päässeet maat ovat Sveitsi, Armenia, Portugali, Moldova ja Alankomaat. Kappaleissa on kolme balladia, yksi pop-kappale sekä moldovalainen kansanmusiikkihenkinen rock-ilottelu.

Suomen edustaja The Rasmus esittää kappaleensa Jezebel torstain toisessa semifinaalissa.

Kummastakin semifinaalista pääsee kymmenen maata finaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.