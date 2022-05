Pohjoismaista lavalle nousevat Norja, Tanska ja Islanti. Norja tarjoilee tänä vuonna ainoan huumoriviisun, joka on yksi illan ennakkosuosikeista.

STT

Euroviisujen virallinen tunnuskappale soi pitkästä aikaa tänä iltana kello 22, kun viisujen ensimmäinen semifinaali alkoi Italian Torinossa. Laulukilpailu lähetetään suorana TV1:llä ja Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla.

Ensimmäisessä semifinaalissa seitsemäntoista maan edustajat kilpailevat kymmenestä paikasta lauantain viisufinaaliin. Suomen edustaja The Rasmus ja kappale Jezebel on mukana vasta torstaina toisessa semifinaalissa.

”Me voidaan tulla haistelemaan tänne vielä tunnelmia, kunnes torstaina me ollaan jännittämässä”, The Rasmuksen rumpali Aki Hakala kertoi uutistoimisto STT:lle viisualueella ennen semifinaalin alkua.

”Joku just sanoi tuossa, että me ollaan ihan vääränä päivänä täällä”, kitaristi Emppu Suhonen jatkoi.

Tänä iltana lavalle nousee muun muassa viisujen ylivoimainen voittajasuosikki Ukraina. Sekä vedonlyöjät että viisuyleisö veikkaavat maata edustavan Kalush Orchestran voittavan laulukilpailun ukrainankielisellä kappaleellaan Stefania, joka yhdistää hip hopia ja ukrainalaista kansanmusiikkia.

The Rasmus kertoi STT:lle, että myös heidän suosikkinsa tänä iltana on Ukraina. Bändit ovat tavanneet viisujen yhteydessä jo useamman kerran, ja sunnuntaina ne jamittelivat yhdessä Torinon keskustassa. Idea tuli Kalush Orchestralta, joka on ”diggaillut Rasmusta”.

Kalush Orchestran jäsenet Oleh Psiuk, Tymofii Muzyčuk, Ihor Didenčuk, Vitalii Duzhyk, Oleksandr Slobodianyk and Vlad Kuročka saapuivat Euroviisujen avajaisseremoniaan 8. toukokuuta.

”Soitettiin sellainen mash-up, missä oli Jezebel, niiden Stefania ja meidän In the Shadows. Ne veteli huiluilla, ja laulettiin ja soitettiin yhdessä. Se oli hieno hetki, yksi parhaista hetkistä tällä reissulla”, rumpali Aki Hakala kertoi.

”Meillä on vähän samanlaista melankoliaa meidän biiseissä. Se meni satumaisen hyvin yhteen”, laulaja Lauri Ylönen sanoi.

Video The Rasmuksen ja Kalush Orchestran yhteissoitteluista on julkaistu muun muassa Ylen verkkosivuilla.

Kreikka ja Norja illan muita ennakkosuosikkeja

Euroviisut on tänä vuonna ehkä poliittisempi kuin koskaan aiemmin Ukrainan sodan takia. Euroviisuasiantuntija Anna Muurinen arvioi maanantaina STT:lle, että kilpailussa korostuu Euroopan yhtenäisyys ja että viisuista tulee tärkeä ja yhdistävä kokemus eurooppalaisille.

Ensimmäisen semifinaalin aloitti tanssiesitys. Euroviisut järjestetään tänä vuonna Italian Torinossa.

Samaa mieltä on The Rasmus. Lauri Ylönen sanoi, että on hienoa, että Ukraina on täällä, on ennakkosuosikki ja ”luultavasti voittaja”.

”Siinä on jotain fiilistä, että Eurooppa seisoo yhtenäisenä täällä, ja Euroviisut on tärkeä tapahtuma just tässä hetkessä”, Ylönen sanoi STT:lle ennen semifinaalin alkua.

The Rasmuksen basisti Eero Heinosen omiin viisusuosikkeihin lukeutuu myös Kreikka. Kreikkalais-norjalaisen Amanda Georgiadi Tenfjordin vahva balladi Die Together on noussut illan ennakkosuosikkeihin.

Pohjoismaista illan semifinaalissa mukana ovat Norja, Tanska ja Islanti. Norjan huumoriviisu, mysteerisen Subwoolfer-yhtyeen kappale Give That Wolf A Banana on yksi ennakkosuosikeista. Subwoolferin takana on epäilty olevan vuonna 2013 jättihitin The Fox (What Does The Fox Say?) julkaissut Ylvis-komediaduo.