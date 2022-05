Suomen The Rasmus ja koko Eurooppa yhdistyivät Ukrainan taakse Euroviisuissa – voitto saattaa silti yhtä hyvin mennä muualle

Euroviisuissa on tänä vuonna erityisen paljon politiikkaa. Kiovalainen viisufani miettii, saako laulukisasta iloita, kun kotimaassa on sota.

On vaikea keksiä toista epäpoliittisena markkinoitua tapahtumaa, joka olisi yhtä poliittinen kuin Eurovision laulukilpailut. Harvassa ovat olleet ne vuodet, jolloin mikään osallistujamaa ei olisi ollut jonkin poliittisen keskustelun tai kohun keskipisteessä.

Vielä harvemmassa ovat olleet ne vuodet, jolloin Euroopan poliittinen tilanne olisi vaikuttanut viisuihin enemmän kuin tänä vuonna. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja seuraavana päivänä kisoja järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU sulki Venäjän ulos viisuista.

Ukrainassa kohu oli alkanut jo ennen sotaa, kun paljastui, että maan euroviisukarsinnan helmikuun alussa voittanut Alina Pash olisi matkustanut vuonna 2015 Venäjän valtaamalle Krimille vääränlaista reittiä.

Krimille matkustamista ovat koskeneet Ukrainassa tiukat säännöt. Ukrainalaiset ja ulkomaalaiset voivat kulkea Krimille vain virallisten tarkastuspisteiden kautta, ja alueelle kulkeminen Venäjän kautta on laitonta.

Pash vetäytyi edustustehtävästä ja tilalle valittiin karsinnassa toiseksi tullut Kalush Orchestra kappaleella Stefania.

Nyt kun sotaa on käyty Ukrainassa kaksi ja puoli kuukautta, Kalush Orchestra on Euroviisujen ylivoimainen voittajasuosikki.

Vedonlyöntitilastojen mukaan se voittaa kilpailun 48 prosentin todennäköisyydellä. Seuraavaksi suurin suosikki on Italia 11 prosentilla ja sen jälkeen Britannia ja Ruotsi 10 prosentin todennäköisyydellä. Niitä seuraavilla mailla todennäköisyys on neljä prosenttia tai vähemmän.

Ukrainan ennakkosuosikkiasema on poikkeuksellinen. Ensin sen toki täytyy selvittää tiensä jatkoon tiistain semifinaalista, mikä näyttää lähes varmalta.

Kalush Orchestra Torinossa Euroviisujen avajaisjuhlallisuuksissa turkoosilla matolla 8. toukokuuta.

Kalush Orchestralle ennakkosuosikin asema näyttää herättävän myös ristiriitaisia tunteita. Toisaalta yhtye on kerännyt tukea hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle kotimaalleen, mutta moni on myös kysynyt, olisiko Ukraina yhtä suuri suosikki, jos Venäjä ei olisi aloittanut sotaa.

Kalush Orchestran solisti Oleh Psiuk muistutti perjantaina Torinossa lehdistö­tilaisuudessa, että Stefania oli vedonlyöntitilastoissa viiden ennakkosuosikin joukossa jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Psiukin mukaan Kalush Orchestran tehtävä on tehdä ukrainalaista musiikkia tunnetuksi Euroopassa ja maailmalla.

Ukrainan viranomaiset antoivat yhtyeelle luvan poistua maasta jo viikkoja sitten, ja Kalush Orchestra on kiertänyt ennen Torinoon saapumistaan Eurooppaa viisujen ennakkotapahtumissa ja edistänyt Ukrainan hyväksi tehtävää varainkeruuta. Yksi yhtyeen jäsen jäi viisujen ajaksi kotiin jatkamaan työtään avustustoiminnassa.

Ukrainalaista musiikkia on esitelty Euroviisuissa vuodesta 2003 hyvällä menestyksellä. Maa on selvinnyt joka kerta finaaliin, päässyt kymmenen parhaan joukkoon kymmenen kertaa ja voittanut kahdesti, ensin vuonna 2004 Ruslanan Wild Dancesilla ja vuonna 2016 Jamalan kappaleella 1944.

Vuonna 2015 maa jätti kisat väliin Itä-Ukrainassa käynnistyneen sodan takia.

Venäjän muodostamaan sotilaalliseen uhkaan tai Venäjään muuten negatiivisena asiana on viitattu Ukrainan edustuskappaleessa vuonna 2007, kun Vjerka Serdjutška esitti Helsingin viisufinaalissa kappaleen Dancing Lasha Tumbai. Virallisen selityksen mukaan ”lasha tumbai” olisi mongolian kieltä ja tarkoittaisi kermavaahtoa, mutta oikeasti mystisen sanaparin oli tarkoitus kuulostaa samalta kuin ”Russia goodbye”.

Vjerka Serdjutška jäi monien mieleen Helsingin viisufinaalissa vuonna 2007.

Jamala voitti vuonna 2016 Tukholmassa pidetyt Euroviisut. Venäjän hyökättyä helmikuussa 2022 Ukrainaan, laulaja on kommentoinut tilannetta ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

Vielä konkreettisempi viesti oli Jamalan 1944:ssä, jossa viitattiin Stalinin vuonna 1944 toimeenpanemaan Krimin tataarien etniseen puhdistukseen. Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä lauletaan ”muukalaisista, jotka tulevat kotiisi, tappavat kaikki ja sanovat että eivät ole syyllisiä”.

On vaikea olla nyt näkemättä kappaleen yhteyttä Venäjän vuonna 2014 toimeenpanemaan Krimin valtaukseen tai tämän kevään sotaan.

Nyt kuitenkin Eurooppa näyttää yhdistyneen Euroviisuissa Ukrainan taakse. Osansa on tehnyt myös Suomen edustaja The Rasmus, joka teki sunnuntaina Torinossa akustisen katusoittokeikan yhdessä Kalush Orchestran kanssa. Keikka tehtiin Kaloush Orchestran aloitteesta. Yhtyeet soittivat mashup-version Jezebelistä ja Stefaniasta.

Vedonlyöntiennusteista huolimatta ei ole suinkaan varmaa, että Ukraina voittaa viisufinaalin. Täysin mahdollista on, että voiton vie isäntämaa Italia tai yllättävän korkealle rankattu Britannia, ja Ukraina saa palkintopallisijan.

Jos Kalush Orchestra voittaa, Ukrainan tulisi sääntöjen mukaan järjestää viisufinaali ensi vuonna. Juuri nyt Ukrainan sodalle ei näy välitöntä loppua, ja vaihtoehtoisia suunnitelmia on varmasti jo olemassa.

Kalush Orchestralta kysyttiin tästä asiasta viikonloppuna Torinossa, ja Oleh Psiukilla oli varma vastaus. ”Jos niin käy, että voitamme, niin ensi vuoden finaali järjestetään Ukrainassa. Integroituneessa, kehittyneessä ja kukoistavassa Ukrainassa.”

Torinosta on parin tuhannen kilometrin matka Ukrainaan. Siellä kiovalaisen puiston penkillä istuu lippalakkipäinen mies euroviisupaita yllään. Dmytro Humeniuk, 25, valmistautuu tämänvuotiseen viisuviikkoon ristiriitaisin tuntein.

Hänellä on tapana katsoa Eurovision laulukilpailut perheensä kanssa. Tai äidin ja siskon – isä kysyy vain lopuksi, että kuka voitti. Normaalisti viikko on kevään hauskin, mutta nyt Humeniuk ei oikein itsekään tiedä, miten päin pitäisi olla.

Se johtuu sodasta. Vaikka Kiovassa on tällä hetkellä pääosin rauhallista, erityisesti Venäjän miehittämillä alueilla tavalliset ihmiset joutuvat kokemaan karmeita asioita.

Dmytro Humeniukille viisuviikko on yleensä kevään hauskin, mutta tänä vuonna kaikki on toisin.

Kiovan kaduilla on panssariesteitä.

Humeniuk kertoo jutelleensa monen tutun fanin kanssa siitä, saako viisuista iloita nyt, kun on sota. Osa on sitä mieltä, että ei saa. Tämänkin haastattelun aikana ilmahälytyksestä kertova sireeni alkaa ulista kahdesti.

”Mutta toisaalta itse ajattelen, että sodankin keskelle tarvitaan iloa ja elämän jatkuvuutta. Ja Euroviisut on hyvä tilaisuus kertoa eurooppalaisille Ukrainan tilanteesta.”

Se on totta. Viisuja katsoo Euroopassa jopa 200 miljoonaa ihmistä.

Ukraina on kova viisumaa. Humeniuk kertoo ylpeänä vuodesta toiseen toistuvista finaalipaikoista ja voitoista. ”Meillä on aina hyvää materiaalia. Lauluja ei tarvitse hävetä.”

Kiovan viime kilpailuissa vuonna 2017 Humeniuk oli itsekin vapaaehtoisena.

Kivenheiton päästä puistosta on Kiovan pääkatu. Kun kaupunki isännöi viisuja, osa kadusta oli karnevaalialuetta. Nyt samoilla kohdilla on panssariesteitä ja hiekkasäkkejä.

Humeniuk toivoo, että Ukraina ei voittaisi Euroviisuja tänä vuonna. ”Se on Ukrainalle parempi niin.”

Vuoden 2017 Euroviisuissa Dmytro Humeniuk oli vapaaehtoisena.

Maalla on tärkeämpää tavoiteltavaa. Pitäisi lyödä Venäjä ja saavuttaa rauha. Hän sanoo itsekin olevansa valmis tarttumaan aseeseen, jos kotimaa sellaisen hänelle antaa.

Ukrainalle hän toivoo viisuissa kolmatta sijaa. Se olisi hyvä kompromissi: maa saisi näkyvyyttä ja ehkä tukea, mutta ei tulisi mitään stressiä seuraavasta vuodesta.

”Omia suosikkejani ovat Suomi ja Albania. Olen aina ollut kova The Rasmuksen fani”, hän sanoo. Hän on lyönyt suomalaisten puolesta vetoakin. Kerroin on 65-kertainen. ”Ehkä rikastun. Laulu on mielestäni tosi hyvä.”

Eurovision laulukilpailujen ensimmäinen semifinaali on tiistaina 10. toukokuuta. Suora lähetys Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa alkaa klo 22,Yle Radio Suomessa 22.05.