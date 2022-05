Kun Pate Mustajärvi näki silmissään Elviksen, sauvalenkkikin jäi kesken – Näin rock-legendan sanoitukset ovat syntyneet

Pate Mustajärvellä on takanaan aika matka ja urakka. Vuosikymmenten aikana syntyneitä sanoituksia läpi käymällä syntyi kirja ja konserttikiertue. Sanoituksissa on liikuttu välillä kepeästi pinnalla ja toisinaan syvällä sen alla.

Tohtori Mustajärvi, otaksun -kirjan äänikirjaversio kuullaan artistin itsensä lukemana. Studiotyöskentely on hänelle tuttua, mutta kirjan tekstejä lukiessa täytyi välillä hieman himmailla. ”Kun ne on henkilökohtaisia juttuja monetkin, niin siinä alkaa helposti säveltää ja puhua mitä sattuu. Sitten tuli palautetta, että pysytäänpäs asiassa, lue se, mitä olet kirjoittanut.”

Aamulehti

”Sellainen sympaattinen myötähäpeä.” Siltä Pate Mustajärvestä lähinnä tuntuu, kun hän katsoo silmästä silmään nuoruusvuosien sanoituksiaan.

Ja sitä katsomista on parin viime vuoden aikana riittänyt. Takana on pitkä nostalgiatrippi omaan menneisyyteen. Sen tuloksena on syntynyt artistin sanoituksia sekä tarinoita niiden takaa valottava kirja Tohtori Mustajärvi, otaksun. Kappaleiden syntytarinoita kuullaan myös nyt käynnissä olevalla soolokiertueella.

Mustajärven sanoitukset kautta aikojen ovat sekoitus omaa ja aika paljon keksittyä. Etenkin nuoruusvuosina niihin eksyi mukaan myös isommilta pojilta kioskilla kuultuja juttuja. ”Ei sitä varmaan 21-vuotiaana ollut niin kauheasti maailmaa ja elämää nähnyt, mutta kun mielen kuvitusta on, niin sitä osasi olla muka kokeneempi kuin onkaan.”

”Se oli villi yö, heidät kaikki vielä

muistan

Mentiin taistelemaan toiseen

kaupunkiin

Se oli villi yö, eikä suinkaan ainoo

Siihen aikaan täysillä me elettiin”

Omien sanoitusten kahlaaminen läpi on ollut ”aika matka”. Musiikki on siitä ihmeellistä, että sillä on tapana viedä siihen aikaan, ihmisiin ja tunnelmiin, jotka joskus olivat.

”Yhdessä kohtaa se vei hyvin syviinkin vesiin. Aika mustana on maailma nähty välillä. Ja välillä on sitten oltu vaan helvetin pihalla”, hän naurahtaa.

Elvis tuli lenkkipolulle

Moni biiseistä on syntynyt sattumaltakin, joskus vain yhdestä ”lainista” tai ajatuksen siemenestä. Niin kuin silloin, kun Mustajärvi muutama vuosi sitten oli tapansa mukaan sauvakävelyllä ja sai päähänsä vanhan kuvan Elviksestä. Siinä rockin kuningas kätteli Yhdysvaltojen presidentti Nixonia violetissa samettihaalarissa 45-kaliberinen Colt vyöllään.

”Siinä tuli yhtäkkiä mieleen, että mitäköhän Elvis olisi tuumannut Trumpista. Ei ollut paperia, kynää eikä sanelukonetta mukana, niin piti vaan mennä helvetinmoista kyytiä himaan, että se pysyy kaalissa se biisi. Kotona sitten sauvat nurkkaan ja kirjoitin sen koko tekstin.”

”Oiskohan Elvis digannu Trumppia

pohdin aamuvarhaisella

Keittelin vahvaa sumppia

ihanasti lämmitti hella

Minä armaani hellästi herätin

radion aukaisemalla”

Mustajärvi sanoo, ettei ole koskaan oikein kokenut itseään lyyrikoksi. Tämä siitä huolimatta, että pelkästään kirjaan hänen sanoituksia päätyi 140 kappaletta.

Joku tutti frutti

Aika on hionut sanoituksia ja muuttanut niitä, mutta suurin ero näkyy edelleen siinä, onko ne tehty Popedalle vai Mustajärven omille soololevyille. Popeda on aina ollut selvästi rock’n rollia. ”Rokissa pitää olla rockn’n roll -teksti. Ei siinä tartte niin syvälle mennä asioihin.”

Popedalle kirjoitetut kappaleet sisältävät muutenkin enemmän keksittyä. ”Siinä on vain istuttu siihen ja katsottu, että tää on hyvä biisi, nyt minä kirjoitan tähän tämmöisen. Tällä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, mutta se saundaa hyvältä. Onhan näitä vanhojakin biisejä, missä lauletaan joku tutti frutti ja huudetaan lujaa.”

”Je-ee, raswaa koneeseen

Jee-ee, raswaa koneeseen”

Osa Popedalle kirjoitetuista kappaleista taas toisaalta on Mustajärven mielestä sellaisia, jotka olisivat alunperinkin soveltuneet paremmin soololevyille. ”Kaikki jutut eivät Popedoidu.”

”Ne kulkee ohitse

Ei vielä kohdalle

Joku toinen viedään muureille

Oon varmaan seuraava

Tuskin on muita

Ei kuulu enää huutoja

On aamuun vielä aikaa”

Sekopäisesti rakastunut

Sooloura on antanut mahdollisuuden tuoda biiseihin enemmän syvyyttä. Silti 11 soololevyäkin ehti valmistua ennen kuin Mustajärvi uskalsi avata levylle isomman palan itsestään. ”Se vaati sen, että rakastui ihan sekopäisesti tulevaan rouvaansa.”

Kappale kertoo Mustajärven ja hänen vaimonsa kohtaamisesta ja on hänen mukaansa ensimmäinen omaelämäkerrallinen teksti. ”Koetin sen tosin vähän salata, ja laitoin siihen meidän toiset nimet, mutta aika äkkiä se sitten paljastui.”

”Eikä mikään ollut niin kuin ennen

palo oli päässyt karkaamaan

Jälkeen suudelman ja jälkeen

ensilemmen

sai heidät toisiinsa rakastumaan”

Vuodet ovat muutenkin sanoituksia pehmentäneet. On rakkautta, mutta myös vähän enemmän yhteiskunnallisuutta. ”Ehkä siinä yrittää olla jollain lailla enemmän aikuisempi.”

Kryptisiä sanoituksia

Vaan ovat Mustajärven sanoitukset ottaneet kantaa jo paljon aiemminkin. 1990-luvun sanoituksissa näkyy muun muassa lama ja sen vaikutukset. Televisiota hän on seurannut tiiviisti aina.

”En minä silloin tajunnut, että minä nyt mitään kantaa tässä otan. Nyt vasta olen tajunnut, että mähän olen kauheasti niin tehnyt. Halleluja-albumilla on välillä ihan kryptisiäkin sanoituksia.”

”TV loistaa kuvaa enkelin

silti tyrmät ovat täynnä vielä

tänäänkin

Johtaja

Johtaja

Valkoinen isä jumala

Pelkoa ja inhoa”

Eikä sanominen ole nytkään mihinkään loppumassa. Tälläkin hetkellä työn alla on kaksi tekstiä, jotka ovat pitkästä aikaa käännöksiä. ”Jos luvat tulee, niin perästä kuuluu.”

Suurin inspiraatio kirjoittamiseen tulee edelleenkin ympäröivästä maailmasta. ”Nämä uudetkin kappaleet ovat sellaisia, että ovat ihan selvästi tästä vallitsevasta tilanteesta. Vaikka kuinka yrittäisi jostain muusta välissä kirjoittaa, niin kohta huomaa, että perkele, mähän kirjoitan nyt tästä.”

Mustajärvi vakuuttaa, että paljon on vielä sanomatta. Oman kiertueen konsertteja on tänä keväänä vielä viisi, sen jälkeen edessä on festarikesä Popedan kanssa.

Mikä? Tämä(kin) tarina on tosi -konserttikiertue Kevään kiertueaikataulu: 6.5. Tampere 7.5. Tampere 8.5. Savonlinna 13.5. Karvia 14.5. Ylivieska Kiertue jatkuu syksyllä 2022.

Oikaisu 5.5.2022 kello 20.27: Korjattu kuvatekstiin, että keikkoja on jäljellä viisi. Kuvatekstissä luki aiemmin, että konsertteja on kolme. Lisätty faktalaatikkoon 13.5. Karvia.