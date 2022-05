Kapa Ahonen ja Pekka Itkonen ovat soittaneet 40 vuotta samassa bändissä – joskus keikkoja oli lähes 300 vuodessa: ”Vaimo purskahti itkuun, ja tajusin, ettei tässä ole mitään järkeä”

Nääsvillen veljekset on taistellut kantrin puolesta jo neljä vuosikymmentä. Juhlalevy ilmestyy kesällä. Kapa Ahosen ja Pekka Itkosen mukaan hyvässä biisissä on aina tarina. Vaikkapa sitten haveriin joutuneesta Kuru-laivasta.

Nashville – Nääsville. Sanaleikki on toki kaikille tuttu. Ensin mainittu tiedetään valtameren takaiseksi kantrimusiikin ykkösmestaksi. Jälkimmäinen? No se on tietysti Suomen houkuttelevin asuinkaupunki.

Kapa Ahonen muutti synnyinseudultaan Nurmeksesta Pirkkalaan 1960-luvun alussa 13-vuotiaana. Vaikka matka jatkui seuraavalla vuosikymmenellä ensin Göteborgiin ja sitten pysyvästi Turkuun, pirkanmaalaisuus on jättänyt pysyvät jäljet Ahoseen.