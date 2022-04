Main ContentPlaceholder

Musiikki

Miksi kesän tapahtumia joudutaan perumaan? – Nämä syyt ovat Pirkanmaallakin näkyvän ilmiön taustalla: ”Tämä on monien asioiden summa”

Ensi kesän tapahtumista sekä Tampere Piknik -festivaali että Valkeakoskelle suunniteltu Rock in the City on jo tänä keväänä peruttu heikon ennakkomyynnin vuoksi. Tapahtumanjärjestäjät arvelevat, että kuluttajien ostokäyttäytyminen on nyt varovaisempaa kuin ennen. Myös tarjontaa on erityisen runsaasti.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Perinteiset ja isommat kesän tapahtumat vaikuttavat myyvän kohtalaisen hyvin. Sauna Open Air järjestetään suunnitelmien mukaan 7.-9.7.2022. Kuva Sauna Open Airista vuonna 2019.

Aamulehti Aamulehti kertoi aiemmin huhtikuussa, että Santalahden rantapuistossa sijaitsevaan Särkänniemen tapahtumarantaan suunniteltu Tampere Piknik -festivaali on peruttu. Perumisen syyksi kerrottiin kysynnän vähäisyys. Myös Valkeakoskelle suunniteltu Rock in the City -festivaali on päätetty perua. Lue lisää: Särkänniemen tapahtumarannan epäonni jatkuu: myös ensi kesän musiikkitapahtuma on peruttu Tampere Piknikiä tuottaneen promoottori Timo Isomäen mukaan ostokäyttäytyminen vaikuttaa aiempaa varovaisemmalta erityisesti uusien tapahtumien suhteen. Syiksi hän arvelee muun muassa koronan ja sen, että tapahtumatarjonta on ollut runsasta jo kevään aikana ja vain lisääntyy kesää kohti. ”Tämä on monien asioiden summa. Jengi olisi voinut olla loppupeleissä tulossa, mutta tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta riski kasvoi tässä kohtaa liian suureksi”, Isomäki sanoo. Särkänniemen tapahtumarantaa Isomäki kuvaa tällä hetkellä haastavaksi paikaksi tapahtumien järjestämiselle. ”Se ei ole ollut kansan huulilla. Yhtään tapahtumaa ei ole siellä vielä tehty. Ratikkakin tulee kulkemaan siitä ohi vasta kesällä 2024.” Vaikeuksista huolimatta Isomäki uskoo, että tapahtuma-alueella voi olla potentiaalia tulevaisuudessa, ainakin megakonserttien järjestämispaikkana. Vuonna 2020 Rockfest-tapahtuma oli jo hyvää vauhtia myymässä loppuun ennakkoon, ennen kuin se jouduttiin koronan vuoksi perumaan. ”On siinä vähän silti vielä matkaa. Vankkaa harkintaa täytyy käyttää.” ”Myynti oli verkkaista” Rock in the City -festivaalia järjestäneen RH Entertainment oy:n toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoo, että myös Valkeakosken tapahtuman perumisen syynä oli heikko ennakkolipunmyynti. ”Myynti oli verkkaista”, Huhtala toteaa. Yhdeksi syyksi ostopäätösten venymiselle hän arvelee edelleen koronan ja myös Ukrainan sodan, joka on osalla vaikuttanut kesän ostopäätöksiin. Markkinoinnille on lisäksi ollut haastavaa löytää tilaa. ”Otsikot ovat olleet nyt muualla.” Huhtala pitää ostopäätöksen venyttämistä ymmärrettävänä. ”Tapahtumia on peruttu paljon ja toisaalta ihmisillä on vielä vanhoja aiemmin peruuntuneita lippuja. En usko, että ostohalukkuus on kadonnut mihinkään.” Tarjonta runsasta Peruuntumisista huolimatta kesän tapahtumakattaus on laaja. RH Enterteinment oy:n isot festarit ja tapahtumat, kuten Sauna Open Air, Sorsapuisto Live ja Tampere Soi täyttyvät Huhtalan mukaan hyvin. ”Ne tehdään ilman muuta.” Myös Isomäki kertoo, että esimerkiksi Himoksella elokuussa järjestettävä Himos Metal Festival, jonka promoottorina hän toimii, järjestetään suunnitelmien mukaan. ”Se on toki tapahtumana vähän eri tyyppinen. Metallitapahtumissa on yleensä aktiivista väkeä. Majoituspuoli on lisäksi siellä festivaalialueen välittömässä läheisyydessä.” Runsas tapahtumatarjonta kahden hiljaisemman kesän jälkeen voi toisaalta olla myös osasyy joidenkin tapahtumien hiljaisempaan lipunmyyntiin. ”Kaikki haluavat nyt järjestää tapahtumia, kun niitä ei ole pitkään aikaan päästy järjestämään. Joka kylässä ja kaupungissa on omat tapahtumansa, joten niitä riittää. Asiakkaallehan se on hyvä tilanne, kun pääsee valitsemaan monipuolisesta tarjonnasta.”