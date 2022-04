Tampere Flute Fest kokoaa klassisen huilun huippuja Suomesta ja maailmalta

Tampereen huilufestivaalin tunnetuin taiteilija on sveitsiläinen virtuoosi Sébastian Jacot.

Festivaalijohtaja ja huilisti Beatriz Macías on kotiutunut Tampereelle. Muusikon tausta on Meksikossa ja Yhdysvalloissa.

Aamulehti

Sinnikkyys palkitaan, sillä Tampereen huilufestivaali pääsee vihdoin kolmannella yrityksellä suoraan kanssakäymiseen yleisön kanssa. Kaksi edellistä tapahtumaa toteutettiin koronarajoitusten takia vain verkossa.

”Olen todella innoissani, kun ovet vihdoin avataan yleisölle. Välitämme silti joitakin konsertteja myös verkossa. Verkossa toimiminen korona-aikana on avannut uusia mahdollisuuksia viedä musiikkia maailmalle, joten tulemme varmasti myös jatkossa striimaamaan tilaisuuksia. Se on tulevaisuutta kaikilla taiteenaloilla”, sanoo Tampere Flute Festin taiteellinen johtaja, huilisti Beatriz Macías.

Tapahtuman teemana on tänä vuonna ympäristöä ja ilmastoa heijasteleva Jää/Ice. Perjantaista sunnuntaihin 22.–24.4. kestävä festivaali koostuu edellisten kertojen tapaan nuorten muusikoiden kilpailusta, mestarikursseista sekä huippumuusikoiden konserteista.

Tapahtuman huilisteja ovat Sébastian Jacot Leipzigin Gewandhaus-orkesterista, Jenny Villanen Helsingin kaupunginorkesterista, Alexis Roman Suomen Kansallisoopperan orkesterista, Annaleena Jämsä ja Malla Vivolin Tampere Filharmoniasta ja Johanna Kärkkäinen Seinäjoen orkesterista. Festivaalilla esiintyvät myös vuoden 2021 huilukilpailun voittajat, norjalainen Astrid Bjelland ja vasta 14-vuotias saksalainen superlupaus Fabian Egger.

Sébastian Jacot hallitsee huilunsoiton taikurin lailla. Leipzigin orkesterin soolohuilistia on kutsuttu huilun ”rocktähdeksi”.

Tapahtuman nimekkäin muusikko on sveitsiläinen Sébastian Jacot. Hän on luonut maineensa kilpailuvoitoilla, solistiesiintymisillä ja uralla merkittävien orkestereiden soolohuilistina. Hän osallistuu Tampereella nuorten muusikoiden koulutukseen ja pitää Tampere-talossa sunnuntaina soolokonsertin, jonka ohjelmassa on Olivier Messiaenin, Paul Hindemithin, Frank Martinin ja Heinz Holligerin musiikkia.

Kokeilua ja lapsia

Yleisön kannalta Tampereen huilufestivaalin kiinnostavin anti painottuu muutenkin sunnuntaille Tampere-taloon. Silloin festivaalin ohjelmassa ovat myös huilukilpailun finaali ja gaalakonsertti.

Nuorten muusikoiden kilpailu on jouduttu aikaisemmin järjestämään internetin välityksellä. Nyt huilut soivat paikan päällä. ”Tänne hyväksyttiin neljä kilpailijaa neljästä maasta: Sloveniasta, Portugalista, Italiasta ja Venäjältä. Venäläisen huilistin tänne pääsy on tosin vielä avoinna”, Beatriz Macías huokaa maailmantilannetta.

Mitä ja missä? Tampere Flute Fest Perjantai 22.4. Kulttuuritalo Laikku klo 10. Lastenkonsertti Rouva Satakieli. Lauantai 23.4. Tampereen konservatorio klo 10–18.40. Nuorten huilistien päivään kuuluvat Jenny Villasen, Fabian Eggerin sekä Beatriz Macíaksen ja Alexis Romanin konsertit. Sunnuntai 24.4. Tampere-talon Pieni sali. Young Artist 2022 -kilpailun finaali klo 10–12.30. Astrid Bjellandin konsertti klo 13–13.40. Mestarikurssi Sébastian Jacot klo 14–15. Sébastian Jacot’n konsertti klo 15.15–16. Paneelikeskustelu: Millainen on musiikin tulevaisuus ja kuinka voimme vaikuttaa siihen? 16.15–17.15. Gaalakonsertti klo 18.30–20.

Gaalakonsertin ohjelma keskittyy suomalaiseen huilumusiikkiin. Konserttiin sisältyy myös kokonaistaideteos, jossa hollantilaisen säveltäjän Samuel van Dijkin luomaan sointikudokseen yhdistetään yleisön luomaa sisältöä. Yleisön osallistumisen mahdollistaa huilufestivaalin ja Tampereen yliopiston yhteistyö. Mukana hankkeessa ovat nuoret ohjelmisto-osaajat Eva Wallinvirta, Henri Turunen, Roshan Bist, Samuel Gonçalves, Eliana Junker, Joona Mäkinen ja Samu Salko. ”Nykyaikaisella musiikkifestivaalilla on oltava tarjolla jotakin erityistä, jota mikään muu tapahtuma ei tarjoa”, Macías kertoo. Yleisön osallistumisen keinoista tiedotetaan festivaalin kotisivuilla.

Tampere Flute Fest käynnistyy perjantaina 22.4. Kulttuuritalo Laikussa lapsille omistetulla päivällä. Ohjelmassa on kertomuksellinen konsertti Satakielen matkassa. Konsertin jälkeen lapsilla on mahdollisuus kokeilla huilunsoittoa. Lauantai 23.4. festivaali siirtyy Tampereen konservatoriolle, jossa tarjolla on mestarikursseja, työpajoja ja sooloesiintymisiä.