Ed Sheeranin hittiin Shape of You ei ollut kopioitu pätkää toisesta kappaleesta, päätti tuomari.

Brittilaulaja ja lauluntekijä Ed Sheeran on voittanut tekijänoikeuskiistaa koskevan oikeudenkäynnin Lontoossa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Tuomarin päätöksen mukaan Sheeranin hittiin Shape of You ei ollut kopioitu pätkää toisesta kappaleesta.

Tuomari sanoi oikeudessa, että Sheeran ei ollut ”tarkoituksella eikä alitajuisesti" kopioinut pätkää Oh My -nimisestä kappaleesta.

Oh Myn ovat kirjoittaneet lauluntekijät Sami Chokri ja Ross O’Donoghue. He väittivät, että Sheeranin kappaleella oli yhtäläisyyksiä heidän omaan hittiinsä.

Lontoolainen rap-artisti Chokri julkaisi kappaleen taiteilijanimellä Sami Switch vuonna 2015.

Sheeran taas julkaisi oman hittinsä vuonna 2017. Oikeudessa hän kiisti Chokrin väitteet ja sanoi, ettei ollut kuullut Chokrin kappaletta ennen Shape of You -kappaleen valmistumista.

Sheeranin Shape of You on hänen suosituin kappaleensa ja edelleen Spotifyn kaikkien aikojen striimatuin kappale. Sillä on yli kolme miljardia striimausta.

Kappale toi Sheeranille, 31, Grammyn parhaasta pop-sooloesityksestä. Hänet on merkitty yhdeksi kappaleen monista kirjoittajista.

Shape of You on tuottanut tekijöilleen noin 24 miljoonaa euroa. Oikeusjutun takia tulot ovat olleet jäädytettynä vuodesta 2018.

Kiista perustui lyhyeen nousevaan melodianpätkään. Sheeranin kappaleen kertosäkeessä se alkaa tahdin ensimmäisellä iskulla sanoilla ”oh I, oh I, oh I, oh I”. Chokrin kappaleessa melodia alkaa kohoiskulla ja ”oh why” -sanoilla.

Tuomarin mukaan kiistanalaisessa pätkässä oli ”ilmeisiä yhtäläisyyksiä”, mutta myös ”tärkeitä eroja”.

Molemmat pätkät perustuvat pentatoniseen molliasteikkoon. Tuomari kuitenkin muistutti, että popissa, rockissa, folkissa ja bluesissa on lukemattomia kappaleita, joiden melodia on peräisin samaisesta asteikosta.

Tuomari huomautti myös, että kumpaisellakin pätkällä on hyvin erilaiset roolit omissa kappaleissaan.

Chokrin pätkä on ”keskeinen osa kappaletta”, kun taas Sheeranin hitissä kiistanalainen pätkä on lähinnä täyttämässä tahtia ”jollain tarttuvalla” ennen fraasia ”I'm in love with your body”.

Vertaile itse!

Chokrin kappaleen kiistanalainen kohta on kuultavissa ensimmäisen kerran kohdassa 0.38.

Sheeranin kappaleessa kiistanalainen pätkä on ensimmäisen kerran kohdassa 1.16.

Sheeran julkaisi vapauttavan päätöksen jälkeen kannanoton Instagramissa. Hän sanoi olevansa päätökseen tyytyväinen, mutta lisäsi, että nykyään vastaavanlaiset, ”perusteettomat” plagiointisyytökset ovat aivan liian yleisiä.

"Se on todella vahingollista lauluntekijäteollisuudelle. Popmusiikissa käytetään niin paljon nuotteja ja niin vähän sointuja. Tällaisia yhteensattumia tapahtuu aivan varmasti, koska Spotifyssa julkaistaan päivässä 60 000 laulua, vuodessa 22 miljoonaa laulua ja säveliä on käytettävissä vain 12”, hän sanoi.

"Tämän on loputtava”, hän vetosi musiikkialaan.

Shape of Youta koskeva kiista alkoi jo keväällä 2018, kun Sheeran pyysi yhdessä muiden kappaleen tekijöiden kanssa oikeusteitse todistetta siitä, että he eivät ole kopioineet Sami Chokrin kappaletta. Pian tämän jälkeen Chokri ja O’Donoghue nostivat korvausvaateen tekijänoikeuksiensa loukkaamisesta.

Chokria ja O’Donoghueta edustanut asianajaja sanoi tuomarille, että Sheeran oli ”harakka”, joka ”lainaa ideoita” eikä koskaan tunnusta lainanneensa.

Ed Sheeran ei ollut ensimmäistä kertaa oikeudessa kopiointisyytösten takia. Vuonna 2016 oikeudessa käsiteltiin Sheeranin Photograph-kappaletta, jota pidettiin kopiona Matt Cardlen aiemmin julkaistusta kappaleesta Amazing. Juttu raukesi, kun osapuolet sopivat korvauksista.

Lisäksi Sheeran on haastettu kolme kertaa oikeuteen Marvin Gayen Let’s Get It On -kappaleen väitetystä plagioinnista Thinking Out Loud -kappaleeseen. Ensimmäisessä, vuonna 2016 nostetussa jutussa vaateet hylättiin, mutta myöhemmin Gayen hitin toisen tekijän oikeudet omistava yhtiö nosti samasta aiheesta kaksi uutta juttua, joiden käsittely on kesken.