Jälleen uusi megatähtien konsertti siirtyy Tampereelle: Queen ja Adam Lambert esiintyvät kesällä Nokia-areenalla

Suomen suurin tapahtumajärjestäjä Live Nation on päättänyt siirtää kaikki konserttinsa pois Helsinki-areenalta Venäjä-pakotteiden vuoksi. Siksi myös Queenin ja Adam Lambertin yhteiskonsertit kuullaan heinäkuussa Tampereella.

Queen + Adam Lambert: The Rhapsody Tour -konsertit siirtyvät Helsingistä Tampereelle. Konsertit soitetaan Nokia-areenalla 24. ja 25. heinäkuuta.

Konsertit oli alun perin tarkoitus järjestää Helsingin areenalla eli entisellä Hartwall-areenalla. Konsertit järjestävä Live Nation kertoo, että se on päättänyt siirtää kaikki konserttinsa pois Helsinki-areenalta.

Viime viikkoina useita muitakin tapahtumia on siirretty pois Helsingin areenalta. Viime viikolla ilmoitettiin, että Eric Claptonin konsertti siirtyy Nokia-areenalle. Jääkiekon toukokuun MM-kisojen Helsingissä pelattavat pelit on siirretty Helsingin jäähalliin. Siirtopäätösten taustalla painavat Ukrainan sota ja Venäjä-pakotteet. Helsinki-areena on venäläisomistuksessa.

Queen ja Adam Lambert ovat esiintyneet Suomessa yhdessä jo muutamaan kertaan. The Rhapsody Tour alkoi vuonna 2019. Ennen koronapandemiaa kiertue ehti vierailla areenoilla Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Australiassa.

Euroopassa kiertue käynnistyy toukokuun lopulla. Queenin alkuperäisjäsenet Brian May ja Roger Taylor esiintyvät Adam Lambertin kanssa kaikkiaan 36 konsertissa Euroopassa. Kiertue päättyy Tampereen konsertteihin.

Suomen konsertit ovat järjestäjän mukaan liki loppuunmyytyjä. Jo lippunsa ostaneille lähetetään toukokuun loppuun mennessä automaattisesti uudet liput Nokia-areenan konsertteihin. Jo hankitut liput voi myös palauttaa. Mahdollisesti vapautuvat liput tulevat myyntiin myöhemmin.

Vuonna 1970 perustettu Queen on yksi kaikkien aikojen suosituimmista rockyhtyeistä. Sen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga ja The Show Must Go On. Yhtyeen alkuperäinen solisti oli edesmennyt Freddie Mercury.

Adam Lambert tuli tunnetuksi sijoituttuaan toiseksi American Idol -laulukilpailussa vuonna 2009. Lambert on toiminut Queenin laulajana yhtyeen konserteissa jo useamman vuoden ajan.