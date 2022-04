Tampere Biennalen säveltäjät kertovat, miten heidän teoksensa on syntynyt: Sävellys kumpuaa vaikka Välimeren yöstä, lapsettomuudesta, veden liikkeestä tai oskillaattorin signaaleista

Tampere Biennalen uutuusteokset ammentavat monenlaisista mielen, luonnon ja tekniikan maisemista.

Tampere Biennalessa kuullaan viiden päivän ajan 6.–10.4. uusinta suomalaista taidemusiikkia. Aamulehti kysyi kuudelta säveltäjältä, millaisia heidän kantaesitettävät teoksensa ovat.

Markku Klami: Elegia (2022)

TampereRaw-yhtye. Vanha kirkko to 7.4. klo 19.

”Tampere Biennale toivoi sävellystilausta tehdessään, että teokseni keskittyisi ihmiskohtaloihin. Teoksen aihepiireinä ovat lapsettomuus ja sen nostattamat kysymykset ja ihmiskohtalot, omaishoitajakokemukset muistisairaiden potilaiden kanssa sekä ihmisten toiminnan vaikutus ympäröivään luontoon ja toisiin ihmisyhteisöihin globaalilla tasolla. Teoksen nimi, Elegia, viittaa tässä valituslauluun, ja pyrin säveltämään sen haikeaksi myötätunnon osoitukseksi erilaisien kohtaloiden keskellä eläville ihmisille.”

Markku Klami sävelsi teoksen ihmiskohtaloista.

Ilari Laakso: El sueño (2019)

Eva Alkula, kantele, Janne Tuomi, lyömäsoittimet, Juha Sipilä, syntetisaattori. Vanha kirkko to 7.4. klo 19.

”Sävelsin El sueñon (Uni) suurelta osin Espanjassa. Välimerellä onkin teoksen ajatusmaailmassa suuri merkitys. Äänitin Välimeren öistä sointia, tuulen ulvontaa asuntomme ikkunaluukuissa ja afrikkalaisten muusikoiden soittoa. Näitä ääniä käsitellään ja tuotetaan kuuluviin syntetisaattorilla. Välimeren lisäksi teoksen toinen merkittävä vaikutin on pakolaisuuden teema.”

Laura Naukkarinen: Lfolfolfos (2022)

Sähkökitarakvartetti. G Livelab to 7.4. klo 21.

”Nimi Lfolfolfos viittaa syntetisaattorin low frequency oscillatoriin (LFO), eli matalataajuusoskillaattoriin, jota usein käytetään modulaarisyntetisaattorissa erilaisten toimintojen ohjaamiseen. Olen säveltänyt useampia kappaleita lähtökohtanaan syntetisaattorille ominainen sointi, mutta muille soittimille sovitettuna. Teoksessa neljä sähkökitaraa soi kuin neljä oskillaattoria, kappaleen edetessä äänten dynamiikka vaihtuu kuin LFO:lla ohjattuna.”

Eetu Lehtonen on innoittunut luonnosta.

Eetu Lehtonen: Pinta (2020)

Sami Junnonen, huilu, Tuomas Turriago, piano. Kulttuuritalo Laikku pe 8.4. klo 12.

”Lähestyn kappaleessani musiikkia luontokokemuksen näkökulmasta. Pinta luo maisemaa pienestä lammesta metsän keskellä, ja nimensä se on saanut veden pinnan liikkeistä. Hidas ensiosa maalailee renkaita lammelle. Putoava lehti värähdyttää tyyntä pintaa, monenlaiset vierailijat tuovat laineita lammen veteen. Nopeaa toista osaa leimaavat veden pintaan ropisevat levottomat sadekuurot ja jännittynyt ukonilma.”

Henri Sokka: Ne laulavat aivan (2022)

Tampere Filharmonia. Tampere-talo pe 8.4. klo 19.

”Teoksen nimi tulee Psalmista 64 Vanhan testamentin kreikankielisen käännöksen mukaan. Teoksen kirjoitusta edelsi kaksivuotinen sävellystauko, joka katkesi Tampere Filharmonian tilaukseen. Teoksen harmonioiden pohjalla on ohjelmoimani yksinkertainen algoritmi, josta musiikki on pääosin johdettu. Teos on sävelletty viime syksyn aikana ja omistettu tyttärelleni Elville. Siinä on aika valoisa pohjavire, mutta myös hämärän sävyjä niin kuin elämässäkin tuppaa olemaan.”

Aki Yli-Salomäki sävelsi mieltä painavista teemoista.

Aki Yli-Salomäki: Mitä haluat sanoa (2022)

Zagros Ensemble. Raatihuone la 9.4. klo 19.

”Viime vuosina yhä useammalle on kasaantunut mieltä rasittavia ongelmia: pandemia, ilmastonmuutos, ja nyt myös sodan uhka. Kappaleeni nimi viittaa toisen kuuntelemisen ja tavoittamisen vaikeuteen. Seitsemänhenkisen yhtyeen muusikot lausuvat soiton ohessa muun muassa erilaisten tilastojen ja raporttien keskiarvolukuja: masennuslääkkeiden määriä, elinajanodotteita sekä syvämasentuneiden määrää. Pyrin luomaan soivan tilan, jossa tilastomaailma sekä enimmäkseen lempeästi ja tasaisesti virtaileva musiikki muodostavat ajatuksia herättävän mielenmaiseman.”