Tampereelle tulee keväällä oma musiikkitapahtuma alaikäisille – toteutetaan yhteistyössä Hatanpään lukion ja G Livelabin kanssa

Halufest-etkoklubilta on mahdollista bongata tulevaisuuden tamperelaisia musiikkinimiä.

Aamulehti

Halufest-etkoklubi on 4. toukokuuta G Livelabissa pidettävä musiikkitapahtuma, jonne odotetaan sankoin joukoin lukioikäisiä Tampereen seudulta.

Ikärajattomassa tapahtumassa esiintyy Hatanpään lukion opiskelijoiden omia bändejä. Tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä G Livelab -musiikkiklubin ja lukion tapahtumatuotantokurssin opiskelijoiden kesken.

Tapahtumalla on hieman kaksimielinen nimi Halufest-etkot. Mistä nimi syntyi, Hatanpään lukion musiikin opettaja Aimo Laitamo?

”Nimi on ihan perinteinen. Lyhenne HaLu tulee suoraan Hatanpään lukion nimen lyhenteistä.”

Pääesiintyjänä on Suomen suosituimpiin indie-artisteihin lukeutuva Arppa. Miksi juuri hän?

”Arppa tuli esille, kun lähdimme pohtimaan, kuka voisi olla sopiva pääesiintyjä tapahtumaan. Hän on tällä hetkellä nuorten keskuudessa suosittu. Arpan genre, biisien sanoma ja energia livekeikoilla vetoavat hyvin myös lukioikäisiin.”

Hatanpään lukiolla on yleislukion lisäksi musiikin ja musiikkiteatterin valtakunnallinen koulutustehtävä. Miten tämä näkyy koulussanne?

”Se näkyy ja kuuluu hyvin voimakkaasti. Ei tarvitse kuin kulkea koululla, niin huomaa, kuinka musiikkiluokasta raikuu kovaääninen musiikki. Ihmiset ovat aktiivisia ja räiskähteleviä. Yo-juhlissa on aina hienot esiintyjät, ja meillä on pitkät perinteet esiintymisistä muutenkin.”

Halufest-etkoklubi syntyy ja tehdään lukion tuotannon kurssilla, mitä muita kursseja musiikkilukiolaisilla on?

”Opiskelijoilla on valittavana musiikin kursseja kymmenittäin kamarikuorokurssista alkaen. Musiikin ja musiikkiteatterin opiskelijoilla on käytössään myös treenikämppä, pianohuone, studio ja mediateekki.”

Lukiolaisten omista bändeistä Halufest-etkoilla esiintyvät iskelmämusiikkia soittava Simo Huominen, punk-yhtye Suite Green sekä rap-artisti Hobiitti. Kuvaako genrekirjo iskelmästä punkkiin ja räppiin nykylukiolaisten musiikkimakua?

”Kaikki nämä ovat ainakin nuorisouskottavaa musiikkia, koska niitä esittävät nuoret. Simo Huomisen iskelmämusiikki on popahtavaa, ei sitä kaikkein perinteisintä Tapio Rautavaara -iskelmää. Opetan musiikkia myös Tampereen teknillisessä lukiossa ja hyvin paljon nuoret kuuntelevat edelleen rokkia, heavya ja elektronista musiikkia. Osittain samat Metallicat ja Iron Maidenit soivat siis kuin omassakin nuoruudessani. Toisaalta musiikkilukiossamme on myös ihan klassisen musiikin soittajia.”

Vieläkö nuorisobändeillä on pulaa treenitiloista Tampereella?

”Hyvä kysymys. Meidän nuorisobändit harjoittelevat myös koululla. Treenitiloista ei ehkä niinkään ole pulaa, mutta jos vertaan 10–15 vuoden takaiseen aikaan, niin matalan kynnyksen esiintymismahdollisuuksia ja bändikatselmuksia nuorille on nykyisin paljon vähemmän. Varsinainen Halufest järjestetään taas 2. kesäkuuta Laikun lavalla. Siellä esiintymässä on parikymmentä bändiä, ja olen iloinen, että tämä perinne on saatu säilymään myös korona-aikana. Nuorille on tärkeää päästä esiintymään oikealle esiintymislavalle, vieläpä Arpan tapaisen vakiintuneen artistin kanssa yhdessä niin kuin nyt Halufest-etkoilla.”