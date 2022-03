Klassisia äänilevyjä saa taas kaupan hyllystä – Alba Records avaa levykaupan Tampere-taloon

Myynti keskittyy klassisiin levyihin, mutta valikoimassa on myös jazzia ja maailmanmusiikkia.

Aamulehti

Klassiseen musiikkiin erikoistunut levy-yhtiö Alba Records avaa lauantaina levykaupan Tampere-talossa. Kauppa sijoitetaan pääaulaan Muumi-kirjaston viereen.

Levykauppa täyttää tarjonnassa olevan aukon. Sellaiset levykaupat, joissa uudet klassisen musiikin levyt ovat hyllytavaraa, katosivat Tampereelta lähes tyystin jo vuosia sitten. Myynti on siirtynyt vahvasti verkkokauppaan.

Viime aikoina levymyynti ylipäätään on kääntynyt pieneen nousuun pitkän alamäen jälkeen. Fyysisillä äänitteillä kuten cd-levyillä on edelleen tulevaisuutta, mistä kertoo Albankin päätös lähteä tuottamisen ohessa mukaan myös äänitteiden vähittäismyyntiin.

”Levyjä on vaikea myydä, jos ei ole paikkoja, missä niitä on kunnolla tarjolla. Suomessa on klassisen musiikin tallenteita myyviä levykauppoja nykyään hyvin vähän. Alban levyjä on myynnissä muun muassa Turussa levykauppa Äxässä, mutta se ei ole klasariasiakkaille ensimmäinen paikka lähteä hakemaan klassisia levyjä”, sanoo Alban toimitusjohtaja Erkki Nisonen. Myös Tampereen Äx pitää hyllyssään pientä valikoimaa klassisia levyjä.

Alban ajatuksena on viedä levymyynti sinne, missä kohdeyleisö liikkuu. Yhtiö avaa lähiaikoina kaupan Tampere-talon lisäksi myös Turun konserttitalossa. Alba perustettiin aikoinaan Tampereella, mutta Turku on nykyisin yhtiön kotipaikka.

”Turussa ei ehditä ihan samaan tahtiin Tampereen kanssa. Tarkoitus on kyllä saada Turunkin kauppa auki nopealla aikataululla.”

Pitkällä tähtäimellä

Olennaista levykaupan menestymiselle on valikoiman laajuus ja monipuolisuus. Alban omien tuotteiden lisäksi Tampere-talon kauppaan tulee myös muiden levymerkkien cd-levyjä. ”Alusta lähtien tarjolla on useampia levymerkkejä. Saamme Naxoksen jakelusta aika kattavan valikoiman”, Erkki Nisonen kertoo. Tunnetuista levymerkeistä edustettuina ovat muiden muassa BIS, ECM, Naxos, Ondine, Fuga, Danacord ja Deutsche Grammophon. Klassisen ohessa valikoimaan on tarkoitus ottaa myös muuta musiikkia, kuten jazzia ja maailmanmusiikkia.

”Sisältö muotoutuu, kunhan päästään ensin alkuun. Emme ihan alussa ole liikkeellä täydellä valikoimalla, koska tämä tuli aika nopealla aikataululla. Syksyllä pitäisi olla täysi kattaus.”

Alban kauppa Tampere-talossa on avoinna tiistaista perjantaihin klo 12–17 ja lauantaisin klo 11–14. Vakituisten aukioloaikojen lisäksi liike on avoinna konserttien yhteydessä tilanteen mukaan.

Myymälän vastaava henkilö on Tuija Nevala, joka tunnetaan muun muassa jazzia esittävänä laulajana ja muusikkona. ”Olin aina miettinyt, että olisi kiva olla levykaupassa töissä”, hän hymyilee. Odotukset ovat korkealla, mutta myös jännittyneet. Levykaupan myynnillä pitäisi voida maksaa palkat ja tilavuokrat. ”Pikku hiljaa täytyy sanaa levittää, että ihmiset tietävät tästä”, Nevala sanoo.

Levykauppa Alba Recordsin avajaisia vietetään lauantaina 2.4. klo 11. Alba lähtee hankkeeseen vakavissaan. ”Sen on tarkoitus olla pitkäaikainen myymälä”, toimitusjohtaja Erkki Nisonen sanoo.