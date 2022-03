Suomen isoimman iskelmätähden paluu lavalle koronan jälkeen oli energinen ja tunteikas.

"Nautitaan elämästä. Unohdetaan ulkomaailma. Annetaan musiikin tulla", spiikkaa hikinen Lauri Tähkä Tampereen Nokia-areenan keikalla heti aluksi.

Tähkä mainitsee keikan aikana kolmeen kertaan, että on kulunut jo kaksi vuotta edellisestä isosta keikasta, ja kuinka hän on yleisöä kaivannut. Häntä on helppo uskoa. Kyllä esiintyjän vilpittömän innon aina aistii.