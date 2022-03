Tampere Filharmonian muusikolla on juuret Venäjällä ja Ukrainassa: ”Toivon ja rukoilen, että rauha tulisi mahdollisimman nopeasti” – tällainen on keskiviikon konsertti

Alttoviulisti Mihail Slobodjaniuk näkee sodan mielettömyyden tuskaisen läheltä. Tampere Filharmonia soittaa keskiviikkona Ukrainan tukikonsertissa.

Aamulehti

Ukrainan sota koskettaa ihmisiä monella tavalla, mutta harvaa niin musertavasti kuin Tampere Filharmonian sooloalttoviulistina jo 1990-luvulta asti toiminutta Mihail Slobodjaniukia. Hänen suvussaan kiteytyy Ukrainan kriisin inhimillinen kärsimys ja järjettömyys.

”Minulle ja perheelleni tämä sota on aivan hirveä katastrofi ja syvä tragedia. Perheeni on kansainvälinen, sillä minä ja äitini olemme kotoisin Pietarista, isäni taas Ukrainasta. Minulla on paljon sukulaisia Ukrainassa. Tilanne on kauhea meille kaikille”, sanoo Slobodjaniuk ääni liikutuksesta väreillen.

”Monet ystäväni Pietarista kysyvät, olenko ukrainalainen vai venäläinen. Vastaan heille: olen puoliksi kumpaakin. Mutta aikaisemmin elimme sovussa, nyt olemme yhtäkkiä vihollisia. Tämä on katastrofi todella monille ihmisille. Toivon ja rukoilen, että rauha tulisi mahdollisimman nopeasti. Koko Eurooppa on huolissaan tästä sodasta.”

Slobodjaniuk näkee kriisin jakavuuden myös arjessaan Tampereella. ”Tunnen monia ukrainalaisia Tampereella. Kaikki eivät enää halua puhua kanssani. Onneksi monet kuitenkin ymmärtävät vaikean tilanteen. Saamme perheeni kanssa myös tukea näinä vaikeina hetkinä”, hän sanoo.

Hetkeksi kauneuteen

Tampere-talossa keskiviikkona järjestettävä Ukrainan tukikonsertti antaa taiteilijoille mahdollisuuden vaikuttaa sodan aiheuttamaan hätään. Tapahtuman moottorina toimivan Tampere Filharmonian muusikoille oli selvää lähteä mukaan auttamaan.

”Totta kai tällainen sota on järkyttänyt ja huolestuttanut. Tämä on meille orkesterina tapa vaikuttaa”, sanoo pasunisti Antti Hirvonen.

Mitä ja missä? Apua Ukrainalle! -tukikonsertti Paikka ja aika: Keskiviikkona 16.3. kello 19 Tampere-talon Isossa salissa. Järjestäjä: Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto. Tuotanto: Tampere Filharmonia ja Tampere-talo. Esiintyjät: Tampere Filharmonia, kapellimestari Jan Söderblom. Solisteina sopraano Anu Komsi ja baritoni Tommi Hakala. Mukana myös Tampereen Työväen Teatterin, Tampereen Teatterin ja Sorin Sirkuksen artisteja. Juontajat: Näyttelijät Emmi Kaislakari ja Panu Raipia. Musiikkiohjelma: Osia Sergei Prokofjevin Romeo ja Julian -sarjasta, Reinhold Glièren konsertto koloratuurisopraanolle ja orkesterille, Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen monologi, Jean Sibeliuksen Pohjolan tytär. Lausunta: Heidi Kiviharju, Elisa Piispanen, Saska Pulkkinen ja Arttu Soilumo lausuvat otteita Svetlana Aleksejevitsin, Wislawa Szymborskan ja William Shakespearen runoista. Museo: Tukikonsertin lipulla voi vierailla konserttipäivänä Tampere-talossa sijaitsevassa Muumimuseossa, joka on poikkeuksellisesti auki konsertin alkuun klo 19 saakka.

”Varmaan moni tuntee voimattomuutta tässä tilanteessa. Tämä on sitä, mitä me muusikot pystymme tekemään. Haluan myös uskoa, että musiikilla pääsee hetkeksi pois kauheudesta ja saa nauttia hetken kauneudesta. Sekin on kovin tärkeää”, tuumii viulisti Lotta Laaksonen.

”Tällainen kriisi pistää asiat aivan toiseen tärkeysjärjestykseen. Niin arvokasta kuin klassinen musiikki onkin, minusta on hienoa, jos pystymme tällaisella osoittamaan, että meidän tekemisemme on suurempien ja tärkeämpien asioiden palveluksessa”, sanoo puolestaan klarinetisti Jarmo Hyväkkö.

Yhdessä liikkeellä

Ukrainan hätä herätti tamperelaiset taidelaitokset heti, kun sodan uusi vaihe käynnistyi kolmisen viikkoa sitten. Vain päivä sodan laajentumisen jälkeen Tampere Filharmoniassa syntyi ajatus tukikonsertista.

”Ilmapiiri oli sellainen, että halusimme tehdä jotakin konkreettista. Kun sota alkoi torstaina, tukikonsertin ohjelma oli valmiina seuraavana tiistaina. Kaikki tapahtui nopeasti ja ketterästi, kun ihmiset innostuivat ja kokivat tämän tärkeäksi. Tässä kohtaa ei voi sanoa, että hämäläiset olisivat hitaita”, sanoo orkesterin intendentti Eija Oravuo.

Tampere Filharmonia tuli ylimääräisiin töihin, kun apua tarvittiin.

Tampere-talon pääsalissa keskiviikkona järjestettävän konsertin kapellimestariksi kutsuttiin Jan Söderblom. Solistit napattiin lennosta maailmalta.

”Sain sopraano Anu Komsin kiinni Bostonista. Tampereen oopperan tuottaja Suvi Leinonen taas otti yhteyden baritoni Tommi Hakalaan, joka tulee tänne suoraan Wienistä”, Oravuo kertoo.

Emmi Kaislakarin ja Panu Raipian juontamaan Apua Ukrainalle -konserttiin osallistuu artisteja myös Tampereen Teatterista, Tampereen Työväen Teatterista ja Sorin Sirkuksesta. Musiikkiohjelman rinnalla kuullaan otteita Svetlana Aleksejevitsin, Wislawa Szymborskan ja William Shakespearen runoista.

Katso videolta Tampereen Taiteellisen kuoron tervehdys. Kuoro esittää kappaleet Alfhild (säv. Eeva Kontu, san. Lauri Viita) ja Vaikka enkelin kieltä puhuisin (säv. Jussi Tuurna, san. Pirkko Saisio & Raamattu).

Tunteiden kohtaaminen

Kapellimestari Jan Söderblom on Ukrainan tukemisen veteraaneja, sillä hän organisoi ja johti seitsemän vuotta sitten ensimmäisen sodan vastaisen konsertin Helsingin Musiikkitalossa.

”Mukana oli silloin muusikkoja yli 20 maasta. Silloin pohdittiin erilaisten näkemysten mahdollisuutta elää rinnan. Se liittyi tämän saman kriisin edelliseen vaiheeseen eli Krimin valtaukseen. Silloin oli alkanut myös Syyrian sota”, Söderblom kertoo.

”Minut sai silloin liikekannalle se, että seuratessani keskustelua sodasta minua kauhistutti havainto, että tulee hetki, jolloin ihminen antaa periksi sodan vaihtoehdolle. Sota on ihmisen perusteellisimpia epäonnistumisia.”

Kapellimestari Jan Söderblom on aiemminkin johtanut sodan vastaisen konsertin.

Tampereen konsertin musiikillinen ohjelma heijastelee Ukrainan kriisiä monella tasolla. Romeon ja Julian säveltänyt Sergei Prokofjev on kotoisin Donetskista, konserton sopraanolle ja orkesterille säveltänyt Reinhold Glière puolestaan Kiovasta. Muina teoksina ovat Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen monologi ja Jean Sibeliuksen Pohjolan tytär.

”Lentävän hollantilaisen monologissa on kirous- ja kohtaamattomuustematiikkaa ja yksilön raivoa kirouksen edessä. Pohjolan tytär on ikään kuin minisinfonia, joka muodostaa sellaisen dramaturgisen matkan, jonka aikana yhdistyy koko konsertista syntyvä kokemus”, kapellimestari sanoo

Söderblom korostaa konsertin poikkeuksellista luonnetta. ”Kysymyksessä ei ole konsertti perinteisessä merkityksessä. Varojen keruun rinnalla haluamme rakentaa tilanteen, jossa voimme kaikki yhdessä kohdata niitä tunteita, joita tämä katastrofi meissä herättää.”

Konsertin tuotto ohjataan lyhentämättömänä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Esiintyjät osallistuvat lahjoitukseen työllään ilman palkkioita.