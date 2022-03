Aamulehti näyttää suorana suosikkiartistien keikkoja G Livelabista, josta sukeutui pandemian aikana elävän musiikin ketterä koelaboratorio – ensimmäinen keikka ensi viikolla

Aamulehti näyttää joka kuukausi suorana yhden kiinnostavan keikan Tampereen G Livelabista. Kevään aikana on mahdollisuus nähdä Antti Ketosen, Isaac Senen ja Jesse Markinin keikat. Toimitusjohtaja Annamaija Saarelan mukaan striimit eivät kilpaile livekeikkojen kanssa, vaan niillä parannetaan kulttuurin saavutettavuutta.

Aamulehti

Koronapandemian tuomat rajoitukset, ilmastonmuutos ja maailmantilanteen kiristyminen. Siinä syitä, jotka ovat mullistaneet musiikki- ja tapahtuma-alaa parissa vuodessa enemmän kuin kukaan olisi uskonutkaan.

Kilvoittelussa on kysytty – ja kysytään – pitkää pinnaa, notkeutta ja innovaatioita.

Tampereen G Livelabista kehittyi pandemian aikana eräänlainen elävän musiikin ketterä koelaboratorio, jossa rajoituksia väisteltiin innovatiivisesti talviterassille tuoduilla kasvihuoneilla ja koronapassien pioneerikokeiluilla.

”Kun pandemia kaksi vuotta sitten alkoi, olimme olleet auki vasta puoli vuotta. Päätimme, että olemme auki aina, kun se vain on mahdollista. Olimme uusi paikka, emmekä halunneet, että yleisö unohtaa meitä. Omistajamme Muusikkojen liitto haluaa tukea musiikin esittämistä, ja pyrimme kaikessa siihen, että resilienssimme olisi mahdollisimman hyvä”, toimitusjohtaja Annamaija Saarela sanoo.

Yleisöjä rapakon takaa

G Livelab oli myös ensimmäisten joukossa striimaamassa kokonaisia keikkoja. Ensimmäisen keikkastriimi oli kaksi kuukautta pandemian alkamisen jälkeen, toukokuussa 2020.

”Se oli Suistamon Sähkön keikka, ja sitä seurattiin ympäri maailmaa. Osan tarvittavista laitteista olimme hankkineet jo ennen pandemiaa eli striimit olivat suunnitelmissamme ilman pandemiaakin”, Saarela muistelee.

Annamaija Saarelan mukaan koronapandemia näkyy vieläkin. Kulttuuri ei ole kaikkien saavutettavissa, ja siihen saumaan livestriimit ovat omiaan. ”Näen livestriimit saavutettavuutta parantavana asiana.”

Hänen mukaansa korona-aika on kirkastanut G Livelabin ydintä, mutta osoittanut myös suorien lähetysten tarpeellisuuden.

”Toimintamme ydin on se, että ihmiset pääsevät keikoille, eivätkä digitaaliset korvikkeet poista sitä. Meillähän käy keikkojen suurkuluttajia. Heille livekeikat ovat asia, josta he saavat voimia arkeensa. Esimerkiksi korona-aikana meillä on käynyt hoitohenkilökuntaa hakemassa jaksamista omaan työhönsä. Nyt kun Ukrainan sota on päällä, kävijöiden viesti on ollut hyvin samankaltainen: elävä musiikki on keino unohtaa raskaat asiat.”

Miten G Livelabissa suhtaudutaan striimeihin nykyään?

”Striimit ja muut hybriditoiminnot parantavat kykyämme varmistaa liiketoiminnan jatkuminen. Koronapandemia ei ole vielä ohi. Vieläkin on ihmisiä, jotka eivät uskalla lähteä keikoille, ja esiintyjienkin puolelta on tullut perumisia. Kulttuurin saavutettavuus ei kaikkien kohdalla toteudu, ja tällaisia ovat myös vaikkapa riskiryhmäläisten läheiset. Siksi on hienoa, että pääsemme nyt tekemään yhteistyötä Aamulehden kanssa. Aamulehden avulla tavoitamme isompia yleisöjä kuin mitä omalla alustallamme saavuttaisimme.”

Mitä? Aamulehden kuukauden keikat Antti Ketonen torstaina 24.3. klo 19 (showtime) Suomen suosituimpiin mieslaulajiin lukeutuva Antti Ketonen valmistelee parhaillaan uutta albumiaan. Lohjalaissyntyinen laulaja tunnetaan myös iskelmäyhtye Neljänsuoran solistina. Katso keikka tästä. Isaac Sene 15.4. klo 20 Brysselissä syntynyt, Siilinjärvellä ja Kuopiossa kasvanut Isaac Sene esittää sielukasta poppia. Hän tuli koko kansan tietoisuuteen kuumana jäbänä tämän vuoden Uuden musiikin kilpailussa. Jesse Markin 6.5. klo 21 Liberiasta, Ghanasta, Viljakkalasta ja Hervannasta ponnistaneen artistin musiikillinen osaaminen on jo huomattu ulkomaillakin. Toinen albumi NOIR ilmestyi kesäkuussa 2021 ja on rokimpi kuin räppäävä debyyttialbumi. Lähetyksiä pääsee seuraamaan verkossa osoitteesta aamulehti.fi/live.

Aamulehden liven ja kuvan päällikkö Tuukka Välimäki kertoo, että Aamulehti haluaa tarjota yleisölleen monipuolisia musiikkielämyksiä livenä verkossa.

”G Livelab on mielenkiintoinen, uudehko keikkapaikka aivan Tampereen ytimessä. Siellä esiintyy niin tuttuja suosikkeja kuin nuoria, nousevia artisteja. On hienoa päästä välittämään kiinnostavia keikkoja myös kotikatsojille. Tekniikka on G Livelabissa huippuluokkaa, joten odotettavissa on korkeatasoisia tuotantoja usealla kameralla ja laadukkaalla äänellä.”

Aamulehti näyttää tänä vuonna joka kuukausi yhden valitun keikan.

”Kyllähän konsertti on aina parhaimmillaan paikan päällä. Mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä keikalle, olipa sitten kyse koronasta tai vaikkapa siitä, että pienille lapsille ei löydy hoitajaa. Tälle yleisölle livekeikka omassa olohuoneessa on hieno lisäpalvelu.”

Lue lisää: Suora lähetys torstaina 24.3. kello 19: Antti Ketonen konsertoi Tampereella – katso Aamulehden kuukauden keikka tästä

Tampereen G Livelabissa on 250 asiakaspaikkaa. Kesäkuussa 2019 yleisöä viihdytti Tampere-kollektiivi.

Annamaija Saarela myöntää, että artistien suhtautuminen keikkastriimeihin vaihtelee.

”Toiset eivät halua tehdä niitä ollenkaan, toiset suhtautuvat hyvinkin myönteisesti. Jotkut pelkäävät, että striimi vie yleisöä livekeikoilta, ja ajattelevat, että kaikki satsaukset pitäisi nyt säästää kesän festarikauteen. Joillakin artisteilla myös levy-yhtiön sopimukset estävät striimauksen. Itse en koe näitä keskenään kilpailevina asioina. Näen livestriimit saavutettavuutta parantavana asiana.”

Tampereen G Livelab on pieteetillä remontoitu, intiimi keikkapaikka, jossa asiakaspaikkoja on kaikkiaan 250.

”Korona-ajan oppiamme on sekin, että artistien keikkoja voi tuplata tai triplata. Esimerkiksi ensi viikolla vieraileva Arppa esiintyy kahdesti samana iltana. Miljoonasateella on sekä päiväkeikka että iltakeikka. Yleisön palaute lauantaisista päiväkonserteista on ollut todella hyvää.”

Yonan iltapäiväkonsertti keräsi G Livelabin ovelle helmikuussa jonoja.

Mitä musiikkialalla tulevaisuudessa tapahtuu?

”Kunpa olisikin kristallipallo. Ympäristö- ja vastuullisuusasiat koskettavat alaa paljon. Artistit matkustavat ja yleisöt matkustavat, ja alan suurin hiilijalanjälki tulee lentomatkustamisesta. Tämän vuoksi musiikkimaailman täytyy oppia jakamaan asioita. Olemmekin nyt koonneet kotimaista tuottajaverkostoa, jonka kanssa buukkaamme yhdessä kansainvälisiä artisteja niin, että artisti voi yhdellä Suomen-matkalla esiintyä useammassa paikassa. Maailmanluokan artistien osalta lähitulevaisuus taas näyttää huonolta. Ukrainan sodan takia Venäjän markkina on nyt täysin kiinni, ja nimekkäimpien artistien keikkakiertueet eivät ehkä enää ulotu pohjolan perukoille.”