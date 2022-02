The Rasmus oli hajoamisen partaalla, kun idea UMK-biisistä syntyi: ”Rikkinäisestä bändin riekaleesta syntyi jotain uutta”

Suomen euroviisuedustaja sai koskettavia viestejä faneiltaan Ukrainasta.

The Rasmus miettii jo, miten euroviisuyleisö ruutujen takana voitetaan puolelle.

The Rasmus nautti joka sekunnista Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalilavalla lauantaina. Bändi uskoo, että aitous toi sille UMK:n voiton ja Suomen viisuedustajan paikan. The Rasmus sai eniten ääniä niin yleisöltä kuin kansainväliseltä asiantuntijaraadilta.

”Meillä oli hyvä olla siellä, ja se välittyi”, laulaja Lauri Ylönen kertoi STT:lle voiton jälkeisissä tunnelmissa.

Vaikka yhtye olikin ennakkosuosikin asemassa ja vedonlyöjien ykkösveikkaus voittajaksi, bändi jännitti lauantai-iltana tuloksia viimeiseen asti. Voitto ei ollut yhdelle Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä itsestäänselvyys.

Ylönen sai idean Jezebel-kappaleesta kesäkuussa. Tavoitteena on ollut alusta asti päästä viisulavalle.

”Ajattelin, että nyt me osallistutaan Euroviisuihin. Soitin Desmond Childille, että timantisoidaan tää biisi. Laitoin demon jätkille ja sanoin”, että lähdetäänkö voittamaan Euroviisut.

Biisi on Ylösen ja tuottaja-muusikko Childin käsialaa. Childin kynästä on syntynyt useita rock-klassikoita, kuten Bon Jovin Livin' on a Prayer sekä Alice Cooperin Poison.

Jezebel on omistettu vahvoille ja itsenäisille naisille. Animoitu Jezebel-hahmo herää lavalla eloon, ja bändi esiintyy animaatiohahmon kanssa interaktiivisesti.

Kaikki loksahti kohdalleen

UMK-kappaleen syntymisen kanssa samoihin aikoihin The Rasmuksen kitaristina aloitti Tiktakista tuttu Emppu Suhonen. Hajoamisen partaalla ollut yhtye oli saamassa uuden alun.

”Rikkinäisestä bändin riekaleesta syntyi jotain uutta. Se oli uskomattoman hieno hetki, koska tämä ura on niin merkityksellinen meille. Tämä on meidän henkilökohtainen elämäntyö”, Ylönen summaa.

Kriisin taustalla oli perustajajäsenen, kitaristi Pauli Rantasalmen lähtö yhtyeen riveistä.

”Kaikki tunteet tuli käytyä läpi. Tuli mietittyä varasuunnitelmaa elämälle, että oliko tämä tässä”, rumpali Aki Hakala muisteli.

Hakalan mukaan oli kuitenkin itsestään selvää, että bändi jatkaa. Kun uusi kitaristi löytyi ensimmäisellä yrittämällä ja teossa oli UMK-kilpailubiisi, kaikki loksahti kohdalleen.

Euroviisuissa The Rasmuksella on kolme minuuttia aikaa vakuuttaa 200 miljoonaa katsojaa.

”Se, mitä Euroviisuissa tehdään, on tv-ohjelma. Silloin ei kannata välttämättä ajatella sitä, mitä tehdään lavalla, mikä näkyy yleisöön, vaan kannattaa miettiä sitä, mitä 200 miljoonaa ihmistä katsoo”, basisti Eero Heinonen pohti.

Ylönen taas tunnelmoi liveyleisöä, josta bändi saa esitykseen energiaa.

”Mun mielestä se on tärkeämpää kuin jokin kamerakulma. Se on paljon enemmän se tunne. Jos laulu menee vähän epävireessä, mutta jos se lähtee sydämestä, niin se on tärkeämpää”, Ylönen sanoi.

Euroviisut syntyi sodanjälkeiseen Eurooppaan

Ukrainan sota varjosti UMK-viikkoa. Yle kertoi perjantaina, ettei se lähetä edustajaa Euroviisuihin, jos Venäjä osallistuu kilpailuun. Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti myöhemmin, että Venäjä suljetaan kilpailusta ulos Ukrainan tilanteen vuoksi.

The Rasmuksella on paljon faneja myös Ukrainassa.

”Ukrainalainen tyttö kirjoitti mulle Instaan, että mä oon ihan helvetin peloissani. Samaan aikaan suomalainen tyyppi kirjoitti, että mä rakastan teidän bändiä”, Hakala kertoi liikuttuneena finaalipäivän tunnelmista.

Heinosen mukaan Euroviisut on ilon, rakkauden ja suvaitsevaisuuden juhla.

”Euroviisut on syntynyt siitä, että sodanjälkeinen Eurooppa on halunnut yhdistyä”, Heinonen sanoi.

”Näyttää siltä, että se on jälleen kerran tarpeen”, Hakala sanoi.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Italian Torinossa.

