Sauna Open Air -festivaalin esiintyjät on julkaistu: Pääesiintyjänä komeilee Five Finger Death Punch

Sauna Open Air järjestetään 7.–9. heinäkuuta, tänä vuonna ensimmäistä kertaa Hakametsän jäähallin parkkipaikalla. Esiintyjälistassa on kaikkiaan 32 yhtyettä ympäri maailmaa.

Yhdysvaltalainen Five Finger Death Punch on festivaalien pääesiintyjä perjantaina 8. heinäkuuta.

Raskaan musiikin festivaali Sauna Open Airin esiintyjät on julkaistu. Esiintyjälista kattaa kaikkiaan 32 yhtyettä eri puolilta maailmaa. Festivaalien päätähtinä tavataan muun muassa yhdysvaltalainen Five Finger Death Punch, walesilainen Bullet for My Valentine, sekä ruotsalainen In Flames.

Five Finger Death Punch on pääesiintyjä perjantaina 8. heinäkuuta, ja pitää festivaalin paalupaikkaa. Yhtye on kasvanut runsaassa 15 vuodessa yhdeksi suosituimmista metalliyhtyeistä. Amerikkalaisyhtye saapuu Tampereelle osana Euroopan-kiertuettaan.

Avauspäivänä 7. heinäkuuta festivaaleilla esiintyy walesilainen Bullet for My Valentine, joka julkaisi marraskuussa seitsemännen albuminsa. Samana päivänä lavalle nousee myös skotlantilainen Alestorm, sekä kotimaisista yhtyeistä muun muassa Stam1na, Turmion Kätilöt ja Michael Monroe.

Bullet for My Valentine esiintyy avauspäivänä 7. heinäkuuta.

Perjantaina 8. heinäkuuta ennen Five Finger Death Punchin esiintymistä yleisö pääsee nauttimaan muun muassa englantilaisen Saxon, saksalaisen Doron ja ruotsalaisen Dead by Aprilin musiikista. Perjantaina esiintyy myös vuoden 2022 yllättäjäksi povattu Dampf, sekä kotimaiset Battle Beast ja Nyrkkitappelu.

Festivaalilavalle nousee myös paikallinen Battle Beast.

Sauna Open Airin lauantain päättää ruotsalainen In Flames, jota ennen esiintyvät muun muassa kanadalainen Danko Jones, yhdysvaltalainen Skid Row ja ruotsalainen Hardcore Superstar. Lauantain Suomi-nelikossa tavataan Mokoma, Klamydia, Reckless Love, Melrose ja Cyan Kicks.

Euroviisuistakin tuttu Cyan Kicks nousee lavalle lauantaina 9. heinäkuuta.

Sauna Open Airin vuoden 2022 esiintyjät Torstaina 7. heinäkuuta: Bullet for My Valentine, Stam1na, Beast in Black, Turmion Kätilöt, Korpiklaani, Michael Monroe, Eläkeläiset, Alestorm, Fear of Domination, Nestor, Negatiiviset Nuoret. Perjantaina 8. heinäkuuta: Five Finger Death Punch, Battle Beast, Saxon, Doro, Stiff Little Fingers, Dead by April, Avantasia, Nyrkkitappelu, Sister Sin, Dampf. Lauantaina 9. heinäkuuta: In Flames, Danko Jones, Skid Row, Hardcore Superstar, Graveyard, Mokoma, Massive Wagons, Cyan Kicks, Klamydia, Reckless Love, Melrose.

Kävijöitä odotetaan yli 14 000

Ennen Ratinanniemessä järjestetty festivaali pidetään tulevana kesänä Hakametsän jäähallin parkkipaikalla 7.–9. heinäkuuta. Hakametsän parkkipaikka on toiminut myös aiemmin festivaalialueena.

”Teimme Tampere Soi -tapahtuman Hakametsän jäähallin parkkipaikalla viime kesänä ja saimme hyvää palautetta asiakkailta. Alue toimi hienosti. Kakkoslavan paikka tulee nyt samalle alueelle, ja ykköslavan paikka on pääparkkialueella, eli alue on nyt vielä isompi”, RH Entertainmentin toimitusjohtaja ja tapahtuman järjestäjä Riki Huhtala kertoo.

Festivaalialueelle saadaan Huhtalan mukaan runsaan tilan vuoksi paljon erilaisia palveluita asiakkaiden käyttöön.

”Jäähalli on meillä käytössä, ja siellä on vesivessat. Seinät eivät tule vastaan siinä, että loppuisi tila, ja ettemme voisi tehdä tarpeeksi anniskelu- tai istumapaikkoja. Tilan loppuminen on usein ongelma isoimmissa festareissa.”

Koronan vuoksi Sauna Open Air on jouduttu perumaan kahtena viime vuonna. Vuonna 2019 Ratinanniemessä järjestettyyn festivaaliin osallistui kahden päivän aikana noin 14 000 henkilöä. Huhtala odottaa, että tänä vuonna kävijöitä olisi vielä enemmän.

”Odotettua kävijämäärää on vaikea arvioida, koska ajat ovat olleet niin vaikeat. Siitä kuitenkin lähdetään, että kävijöitä on enemmän kuin viimeksi, koska nyt festarit ovat kolmepäiväiset ja siellä on todella kovia esiintyjiä”, Huhtala sanoo.