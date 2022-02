Yle ei lähetä osallistujaa Euroviisuihin, jos Venäjä on kilpailussa mukana

EBU puolustautuu sanomalla: ”Olemme ei-poliittinen kulttuuritapahtuma”

Yle vetoaa Euroopan yleisradiounioniin Venäjän sulkemiseksi pois Euroviisuista.

Yle kertoi perjantaina, että se ei lähetä osallistujaa Euroviisuihin, jos Venäjä on kilpailussa mukana.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vastoin kaikkia niitä arvoja, joita Yle ja muut eurooppalaiset yleisradioyhtiöt edustavat. Yle puolustaa aina länsimaista demokratiaa, oikeusvaltion perusperiaatteita, sananvapautta ja ihmisarvoa. Yle ei voi olla mukana tapahtumassa, jossa räikeästi näitä arvoja vastaan hyökännyt Venäjä voi käyttää yhtä Euroopan tunnetuinta brändiä oman etunsa ajamiseen. Toivon, että EBU toimii tässä arvojensa mukaisesti”, Ylen Luovat sisällöt ja media -yksikön johtaja Ville Vilén sanoo tiedotteessa.

Yle kertoo olleensa perjantaina yhteydessä kilpailun järjestämisestä vastaavaan EBU:un ja vedonnut, että EBU sulkisi Venäjän pois kilpailusta Ukrainaan hyökkäämisen takia.

EBU ilmoitti torstaina, että Venäjän edustaja on yhä tervetullut toukokuussa Italian Torinossa järjestettävään kilpailuun.

”Olemme ei-poliittinen kulttuuritapahtuma”, EBU kommentoi SVT:n kulttuuriuutisille lähettämässään sähköpostiviestissä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ilmoitti tuoreeltaan olevansa tyytymätön EBU:n päätökseen. SVT:n toimitusjohtajan Hanna Stjärnen mukaan asiaa pitäisi miettiä uudestaan.

”EBU:n on harkittava uudelleen. Ymmärrän, että Euroviisujen perusajatus on olla epäpoliittinen tapahtuma, mutta Euroopan tilanne on erittäin vakava, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan. Se ylittää kaikki rajat”, Stjärnen sanoo SVT:llä.

”Olemme vaatineet EBU:lta muutosta asiaan ja seuraamme kehitystä tiiviisti.”

EBU ilmoitti kantansa asiaan hyvin nopeasti, vain neljä tuntia sen jälkeen kun Venäjä oli aloittanut sodan Ukrainaa vastaan. EBU:n mielestä kilpailun tarkoituksena on yhdistää kansoja ja juhlia monipuolistumista musiikin kautta.

”Sekä Venäjä että Ukraina on kutsuttu aiemmin, ja toistaiseksi aiomme toivottaa molemmat maat tervetulleiksi toukokuussa”, EBU kommentoi SVT:lle.

Tämän vuoden euroviisukarsinnat ovat monessa maassa vielä kesken. Venäjä ei ole esimerkiksi ehtinyt edes valita omaa edustajaansa.

Ukrainan edustajaa on ehditty jo kerran vaihtaakin. Ukrainan euroviisukarsinnat voittanut Alina Pash joutui helmikuussa kovan kritiikin kohteeksi, kun kävi ilmi, että hän oli matkannut Venäjän kautta Venäjän miehittämälle Krimille vuonna 2015. Tämä on Ukrainassa laitonta.

Pash vetäytyi sittemmin kisasta, ja tällä viikolla hänen tilalleen Ukrainan edustajaksi valittiin Kalush Orchestra -niminen kokoonpano.

Suomen euroviisuedustaja valitaan lauantaina käytävässä UMK-finaalissa.