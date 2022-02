Eija Oravuo on Tampere Filharmonian uusi intendentti – ”Tämä on ensimmäinen sinfoniaorkesteri, jota aikoinaan kuulin”

Uuden intendentin tärkeimpiä tehtäviä on aloittaa uuden ylikapellimestarin etsintä kiireisen Santtu-Matias Rouvalin korvaajaksi.

Aamulehti

Tampere Filharmonian uudeksi intendentiksi on valittu valtiotieteiden maisteri Eija Oravuo, 58. Hän on hoitanut intendentin virkaa väliaikaisesti viime vuoden toukokuusta lähtien. Oravuolla on pitkä tausta Tampere Filharmoniassa, sillä hän toiminut aiemmin orkesterin apulaisintendenttinä ja vt. intendenttinä jo vuosina 2011–2012. Uuden intendentin virkasuhde alkaa 14.3.

”Eija Oravuolla oli kovimmat näytöt tähän hommaan, eikä orkesterin toimintaan nyt tule mitään katkosta”, perustelee valintaa Tampereen kaupungin kulttuurijohtaja Juha Ahonen.

Lisäksi: ”Oravuo pystyi osoittamaan kaikkein vahvimmin osaamisensa. Hänellä oli hakijoista laajin näkemys orkesterin kehittämisestä ja paras ymmärrys intendentin kokonaisvaltaiseen työhön. Hänellä on kontakteja ja verkostoja enemmän kuin muilla. Myös kaupunkiosaaminen on omaa luokkaansa verrattuna muihin hakijoihin”, sanoo Ahonen.

Hakuprosessi oli pitkä, sillä virka tuli haettavaksi viime lokakuussa. Virkaa haki alun perin 14 henkilöä. Haastatteluihin kutsuttiin viisi kandidaattia. Neljälle haastatelluista tehtiin soveltuvuusarviointi.

”Teimme loppusuoralle valituille ison patterin kirjallisia kysymyksiä. Lisäksi orkesterin muusikot halusivat vielä testata heitä. Muusikot ovat olleet aika paljon mukana tässä valinnassa”, Ahonen sanoo.

Ylikapellimestarin haku

Uusi intendentti Eija Oravuo kommentoi valintaansa tyytyväisenä.

”Olen iloinen, että pääsen viemään näin hienon orkesterin toimintaa eteenpäin. Varmasti edessä on monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteista, kuten tämä korona-aika on osoittanut. Kun maailma muuttuu myös orkesterin pitää muuttua ja elää tässä ajassa”, Oravuo sanoo.

Kun ajat normalisoituvat, yksi uuden intendentin tärkeimpiä tehtäviä on aloittaa uuden ylikapellimestarin etsiminen kiireisen Santtu-Matias Rouvalin korvaajaksi.

”Se on niitä isoja asioita, jotka pitää ratkaista. Viime ajat ovat menneet tämän koronakurimuksen kanssa, joten orkesterin operatiivisessa työssä on ollut paljon tekemistä. Uuden ylikapellimestarin etsintää on hidastunut se, että monia mielenkiintoisia kapellimestarivierailuita on peruuntunut.”

Rouvalilla on ollut antaa orkesterille viime kausina nelisen viikkoa vuodessa, mikä on ylikapellimestarille vähäinen määrä. Jatkossakin niistä viikoista halutaan Tampereella pitää kiinni olipa hänen tittelinsä mikä tahansa.

”Totta kai Santtu on orkesterille tosi tärkeä. Kun kymmenen vuotta sitten soitin hänelle ja kysyin tehtävään, näki, että hänellä on upea ura edessä. Se, että hän on pitänyt yhtä orkesterin kanssa näin kauan, on tosi hienoa ja kertoo paljon hänestä ja orkesterista”, Oravuo sanoo.

Ensimmäinen orkesteri

Valinta Tampere Filharmonian intendentiksi on Eija Oravuon pitkän orkesteriuran huipennus. Hän tuli Tampereen orkesterin palvelukseen vuonna 2000 apulaisintendentiksi.

”Olin ensin sijainen, sitten paikka tuli auki ja sain sen. Olen ollut näinä vuosina myös vanhempainvapailla ja opintovapailla sekä kulttuuripääkaupunkiprojektissa, joten olen ollut välillä poissa orkesterista kuutisen vuotta.”

Hänellä on myös soittajan taustaa. ”Tein syksyllä 1999 viimeiset keikkani orkesteriin. Sitten ei enää kysytty, kun tulin hallinnon puolelle”, nauraa huilua soittava Oravuo.

Oravuo on syntynyt Jyväskylässä, mutta asunut suurimman osan elämästään Pirkanmaalla. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Mäntän lukiosta. ”Kymmenen vuotta olen kyllä asunut myös Turussa”, hän paljastaa.

Suhde Tampereen orkesteriin on kuitenkin syvä. ”Tämä on ensimmäinen sinfoniaorkesteri, jota aikoinaan kuulin yliopiston juhlasalissa.”