Tampere Biennalessa konserttiin pääsee vaikka taideratikalla – Uuden musiikin festivaali palaa huhtikuussa yleisön eteen

Ohjelmassa on teoksia myös vuoden 2020 osittain peruuntuneelta festivaalilta.

Säveltäjä Jennah Vainio on suunnitellut toisen kerran Tampere Biennalen ohjelman. Kaksi vuotta sitten korona muutti festivaalin luonteen kokonaan.

Aamulehti

Uutta suomalaista taidemusiikkia kahden vuoden välein esittelevä huhtikuinen Tampere Biennale oli kaksi vuotta sitten ensimmäisiä koronan uhriksi joutuneita musiikkifestivaaleja. Nyt siitä on tulossa yksi ensimmäisiä musiikkitapahtumia, joka järjestetään viimeaikaisten rajoitusten jälkeen tavalliseen tapaan täydelle yleisölle.

”On hienoa, että nyt näyttää siltä, että festivaali saadaan pidettyä perinteisesti livefestivaalina”, iloitsee tiistaina ohjelmistonsa julkistaneen Tampere Biennalen taiteellinen johtaja, säveltäjä Jennah Vainio.

Samassa hengessä huhtikuun alun viisipäiväiseen tapahtumaan katsoo Tampereen Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Minnakaisa Kuivalainen. ”Olen optimistinen siitä, että festivaali voidaan järjestää normaalisti.”

Vuoden 2020 festivaalistakin saatiin jotakin toteutettua striimauksien ja radion välityksellä, mistä Vainio kiittää Tampereen musiikkijuhlien sinnikkyyttä.

”Kaksi vuotta olin jo valmis heittämään pyyhkeen kehään. Paljon asioita peruuntuikin, mutta festivaalitoimisto päätti, ettei silti luovuteta ja sitten viriteltiin muun muassa radiofestivaali.”

Festivaali koki, että sen oli tehtävä edes jotakin muusikoiden hyväksi. ”Näin saimme mahdollisimman monille muusikoille töitä korona-ajasta huolimatta”, Kuivalainen kertoo.

Ihmisen mielessä

Koska vuoden 2020 Biennalesta vain osa pystyttiin toteuttamaan, vuoteen 2022 jäi esittämättömiä teoksia ikään kuin varastoon.

”Esimerkiksi Tampere Filharmonian konsertissa on nyt sellaisia teoksia, joita ei päästy esittämään kaksi vuotta sitten, kuten Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen Water. Se saa nyt kantaesityksen. Samoin Ville Raasakan palavan hiilikaivoksen soundimaailmaa kuvaava Black Cloud, Under Ground on jo vuoden 2020 festivaalin tuotoksia”, Jennah Vainio kertoo.

Mikä tapahtuma? Tampere Biennale Uuden taidemusiikin festivaali on järjestetty vuodesta 1986 lähtien. Vuonna 2022 festivaalin ajankohta on 6.–10.4. Tapahtumassa kuullaan noin 50 säveltäjän teoksia. Esiintyjiä: Tampere Filharmonia, TampereRaw, Zagros Ensemble, Tampering Ensemble, Kaartin soittokunta, Superpluck-trio, cembalisti-näyttelijä Elina Mustonen, nokkahuilisti Eero Saunamäki sekä huilisti Sami Junnosen ja pianisti Tuomas Turriagon duo. Konserttipaikkoja: Tampere-talo, G Livelab, Laikun musiikkisali, Kalevan kirkko, Vanha kirkko, Telakka, Vapriikki. Tapahtumaan liittyy myös näyttelyitä Galleria Himmelblaussa, Telakalla ja Laikun Galleriassa.

Teemana oli kaksi vuotta sitten luonto. Keväällä 2022 huomio on ihmisen sisäisessä maailmassa.

”Nyt tähtäin on ihmisen mielenmaisemissa. Festivaalilla tutkitaan sitä, miten ihmisen mieli ja erilaiset tunnetilat peilautuvat sävellyksissä”, Vainio toteaa.

”Mukana on traagillisuutta, kuten Heidi Hassisen monologiooppera Huoli. Se kertoo lasisesta lapsuudesta. Toisaalta teemaan liittyy myös leikillisyyttä esimerkiksi tietokonepelimusiikin muodossa. Kotimaista pelimusiikkia esittää muun muassa Game Music Collective.”

Videolla Saksaan

Jennah Vainio on valinnut ohjelmaan uutta musiikkia monipuolisesti. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että säveltäjien ikähaarukka on laaja. ”Se ulottuu vuonna 1939 syntyneestä Jarmo Sermilästä nuoriin sävellyksenopiskelijoihin.”

Vainion omaa musiikkia kuullaan Tampere Filharmonian ja TampereRaw-yhtyeen konsertissa.

”TampereRaw esittää uuden teokseni End Credits jousitriolle. Siihen liittyy video, jonka oma isäni kuvasi matkasta Saksaan tasan 50 vuotta sitten. Video on kuvattu samana vuonna kuin synnyin. Kuvat kertovat junamatkoista harmaassa Saksassa. Musiikki taas on kaunista ja pohdiskelevaa. Sitten Tampere Filharmonian konsertissa kuullaan uusi versio Beatbox-konsertostani.”

Kellot soivat

Festivaaliin liittyy myös ennakkotapahtuma 23.3. Siinä kuullaan Heidi Hassisen kelloteos Frenckellin kelloille. ”Jo vuodelle 2020 tilattu teos saa nyt kantaesityksensä. Se soi festivaalin ajan tunnin välein. Moro-lehdessä saa äänestää teoksen nimeä”, Jennah Vainio kertoo.

Tampere Biennale paitsi kuuluu myös näkyy kaupungissa. Kaartin soittokunnan musisoimaan avauskonserttiin Kalevan kirkkoon pääsee uudella taideratikalla.

”Näin toimimme samalla taideratikan koelaboratoriona kuten Biennalen luonteeseen kuuluu. Tarkoitus on, että taideratikassa kuullaan festivaalin ajan nuoria muusikoita ja nuorten säveltäjien teoksia”, Minnakaisa Kuivalainen sanoo.

Tampere Biennale järjestetään 6.–10. huhtikuuta.