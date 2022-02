Sting myy kappaleidensa oikeudet Universalille yli 260 miljoonalla eurolla

Megatähdet ovat myyneet viime vuosina katalogejaan jättisummilla.

Muusikko Sting, 70, on myynyt kaikkien kappaleidensa kustannusoikeudet Universal Music Groupille (UMG). Kauppaan sisältyvät hänen soololevynsä ja The Police -yhtyeen materiaalin.

UMG ei paljastanut myyntihintaa, mutta Music Business Worldwide -sivuston tietojen mukaan hinnan on arvioitu olevan runsaat 300 miljoonaa dollaria eli 264 miljoonaa euroa.

Laulaja-basisti Sting (oikealta nimeltään Gordon Sumner) tuli tunnetuksi uuden aallon yhtyeen The Policen keulahahmona. Hän myös kirjoitti suurimman osan bändin hiteistä, joita ovat muun muassa Every Breath You Take, Roxanne ja Message In The Bottle.

The Police toimi 1970-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin. Sen jälkeen Sting siirtyi soolouralle, joka on jatkunut näihin päiviin saakka. The Policen ja Stingin soololevyt ovat myyneet maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta.

Sting esiintyy maaliskuun alussa Tampereen Nokia-areenalla.

Lue lisää: Kannen areenan tähän mennessä isoin keikkajulkistus: Sting esiintyy Tampereella maaliskuussa

Populaarimusiikin isot nimet ovat myyneet viime vuosina katalogejaan jättisummilla.

Joulukuussa 2020 Bob Dylan myi kataloginsa UMG:lle. 600 teoksen paketin myyntihinta oli lehtitietojen mukaan yli 300 miljoonaa dollaria (264 miljoonaa euroa). Samoihin aikoihin kauppoja tekivät myös Neil Young, Shakira ja Fleetwood Macin jäsenet.

Ostajina ovat olleet niin suuret musiikkiyhtiöt kuin sijoitusyhtiöt.

Miljoonakauppojen taustalla on ollut pitkään kestänyt kustannusalan keskittyminen. Kustantajat ovat yhdistyneet ja isommat kustantajat ovat ostaneet pienempiä.

Taustalla on digitalisaatio. Yksittäisten musiikkiteosten tekijänoikeustulot ovat digitaalisen myynnin aikakaudella pieniä. Kustantajat tarvitsevat mittavia artisti- ja kappalevalikoimia, jotta bisnes olisi kustantajille kannattavaa.